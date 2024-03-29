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    Катастрофичность мышления, раздувающая любой риск до угрозы жизнеспособности, сама становится барьером – в том чтобы замечать возникающие риски, изучать их природу, причины возникновения, и угрозой – потому что мешает искать решения в неповторимых условиях сегодняшнего дня.

    5 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Режим Зеленского только на терроре и держится

    Все, что сейчас происходит на Украине, является следствием 2014 года и заложенных тогда жестоких и аморальных, проще говоря – террористических традиций.

    2 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Предатели вынуждены старательно вылизывать сапоги новых хозяев

    Реакция на трагедию в «Крокусе» показала, что у несистемной оппозиции, уехавшей из страны, за громкими словами о борьбе с тираническим государством и авторитарной властью скрывается ненависть к стране и ее народу.

    9 комментариев
    29 марта 2024, 15:41 • Новости дня

    В Китае назвали способное изменить ход СВО российское оружие

    Эксперт Чжан Сюэфэн: Применение российских авиабомб с УМПК изменит ситуацию в зоне СВО

    Tекст: Ольга Никитина

    Китайский военный эксперт Чжан Сюэфэн заявил газете Global Times, что использование российской армией авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) способно изменить ситуацию в зоне СВО.

    По его словам, эти боеприпасы отличаются точностью, дальнобойностью и невысокой стоимостью, передает ТАСС.

    Эксперт отметил, что УМПК позволяют использовать вне зоны действия ПВО ВСУ бомбу ФАБ-3000, ранее сбрасываемую только над целью, что подвергало самолеты риску. Это может дать ВКС России преимущество в конфликте, считает Чжан Сюэфэн.

    Американский журнал Forbes ранее выразил опасения по поводу использования новой авиабомбы ФАБ-3000, производство которой началось в России.

    Военный аналитик Игорь Коротченко в этой связи заявил, что критика российских авиабомб ФАБ-3000 в западных СМИ является частью информационной войны и, по сути, некомпетентна.

    27 марта 2024, 15:12 • Новости дня
    В России ответили на критику авиабомб ФАБ-3000 на Западе

    Коротченко назвал критику авиабомб ФАБ-3000 в западных СМИ частью информационной войны

    Tекст: Ольга Никитина

    Военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что критика российских авиабомб ФАБ-3000 в западных СМИ является частью информационной войны и по сути некомпетентна.

    Он назвал ФАБ-3000 эффективным оружием, которое помогает российской армии уничтожать укрепленные позиции противника и создавать таким образом условия для продвижения по всей линии соприкосновения. По его словам, оценка авиабомб от людей, не имеющих отношения к боеприпасной отрасли, выглядит непрофессионально и предвзято, передает РИА «Новости».

    Ранее американское издание Forbes выразило опасения по поводу использования новой авиабомбы ФАБ-3000, производство которой началось в России.

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    29 марта 2024, 08:26 • Новости дня
    В России показали внутреннее устройство перехваченной ракеты Storm Shadow
    В России показали внутреннее устройство перехваченной ракеты Storm Shadow
    @ Nicolas Economou/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские специалисты изучают тактико-технические характеристики англо-французских крылатых ракет Storm Shadow, применяемых ВСУ. Впервые показано внутреннее устройство такого боеприпаса.

    Разборка ракеты Storm Shadow проводилась с целью изучения ее принципов работы и разработки технологий обезвреживания. Полученные данные будут переданы в различные российские ведомства и учебные центры, передает РИА «Новости».

    В снятом видео демонстрируется процесс разборки ракеты. На кадрах можно видеть устройство боевой части, турбореактивного двигателя, а также материалы, из которых собраны ракета и ее корпус.

    По общему состоянию корпуса можно сделать вывод, что ракета не сработала штатно при поражении цели, а была подавлена системами РЭБ либо упала вследствие технической неисправности.

    Ранее разведчики группировки «Центр» с позывными «Изай» и «Леший» сообщили, что в условиях боя добрались до подбитого в селе Бердычи танка Abrams и сняли видео изнутри.

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    28 марта 2024, 02:11 • Новости дня
    Путин: Применение F-16 против России сделает их законной целью в любом месте

    Путин: F-16 будут уничтожаться в любом месте, если они станут применяться против России

    Путин: Применение F-16 против России сделает их законной целью в любом месте
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин заявил, что если американские истребители F-16 будут применяться против Вооруженных сил России с аэродромов третьих стран, то они станут для России законной целью, «где бы они ни находились».

    «Если они поставят F-16, – об этом говорят, вроде пилотов готовят, – это ситуацию на поле боя не поменяет. И мы будем уничтожать самолеты так же, как мы уничтожаем сегодня танки, бронемашины и другую технику, в том числе системы залпового огня», – подчеркнул Путин на встрече с военными вертолетчиками в Торжке, передает ТАСС

    Он напомнил, что самолеты F-16 являются носителями ядерного оружия? и пообещал учитывать это при боевом планировании.

    «F-16 являются носителями ядерного оружия. И это тоже мы должны будем учитывать», – подчеркнул президент.

    Ранее и. о. главы Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что первые истребители F-16 Нидерланды передадут Украине во втором полугодии 2024 года. Речь идет о 42 самолетах.

    При этом Дания передаст Украине первые истребители F-16 этим летом, сообщила глава Минобороны королевства Троэльс Лунд Поульсен.

    Также сообщалось, что первая группа пилотов ВСУ закончит обучение на истребителях F-16 в США к лету.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что американские военные самолеты будут гореть так же, как и американские танки, которые уже уничтожают в зоне СВО.

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    27 марта 2024, 12:05 • Новости дня
    В США сочли «неоправданным риском» использование Россией бомбы ФАБ-3000
    В США сочли «неоправданным риском» использование Россией бомбы ФАБ-3000
    @ Министерство обороны РФ

    Tекст: Ольга Никитина

    Американское издание Forbes выразило опасения по поводу использования новой авиабомбы ФАБ-3000, производство которой началось в России.

    По мнению автора статьи, из-за посредственных аэродинамических характеристик бомбы самолеты-носители будут вынуждены подлетать к цели ближе, что повысит риск их поражения, передает «Газета.ru».

    Эксперт полагает, что использование 3,3-тонной ФАБ-3000 является «неоправданным риском», учитывая разрушительную силу уже существующих планирующих бомб.

    Напомним, в Нижегородской области с февраля налажено массовое производство трехтонных авиабомб ФАБ-3000.

    Газета ВЗГЛЯД писала, для чего фронту понадобились еще более крупные бомбы, которые по мощи уступают только ядерным тактическим зарядам.

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    28 марта 2024, 12:40 • Новости дня
    Военный эксперт: Путин четко дал понять Западу последствия передачи Киеву F-16

    Военный эксперт Леонков: У России готов ответ на случай вылетов F-16 ВВС Украины с аэродромов третьих стран

    Военный эксперт: Путин четко дал понять Западу последствия передачи Киеву F-16
    @ Ssgt. Trevor T. Mcbride/U.S Air/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Большинство аэродромов Украины находятся под огневым контролем российских военных. Поэтому противник может выбрать в качестве места базирования F-16 Румынию или Польшу. И Владимир Путин четко дал понять предел терпения России. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее президент Владимир Путин назвал украинские F-16 законной целью.

    «Значительная часть авиации ВСУ уничтожена. На замену потерянного парка боевых самолетов офис Зеленского довольно долго выпрашивал у Запада истребители F-16, и некоторые решения по этому вопросу приняты. Командование украинской армии пыталось даже подготовить аэродромы на Западной Украине. Однако мы серьезно повредили военную инфраструктуру противника, в том числе взлетно-посадочные полосы», – отметил военный эксперт Алексей Леонков.

    Спикер утверждает, что самолеты ВС ВСУ уже базируются на аэродромах Румынии. «Они залетают на территорию Украины, выполняют боевую задачу, дозаправляются на аэродроме подскока и улетают обратно в Румынию. Такая хитрость придумана для повышения живучести авиации ВСУ. Вместе с тем российские военные планомерно уничтожают самолеты противника в воздухе над Украиной», – сказал Леонков.  

    По его мнению, Румыния одной из первых может предоставить свои аэродромы для базирования F-16 в случае их передачи Киеву. «Впрочем, в стороне не останется и Польша. В двух этих странах существует целая сеть аэродромов, которые способны принимать и обсуживать истребители», – заметил собеседник. Леонков допускает, что речь может идти, в частности, об аэродроме в польском Жешуве.

    По мнению аналитика, при выборе локации для украинских F-16 главным критерием станет близость к границе Украины. Военный эксперт считает, что уничтожать эти истребили ВС РФ будут в воздухе либо средствами противовоздушной обороны, либо ракетами класса «воздух-воздух» большой дальности. Впрочем, у ВС РФ есть также средства поражения аэродромов третьих стран, предупредил спикер.

    Заявление Владимира Путина стало «обозначением пределов», считает собеседник. «Терпение России не бесконечно. Если Запад вновь примет безрассудное решение, то столкнется с последствиями. Весь мир знает, что у нашего президента слова с делом не расходятся», – акцентировал Леонков.

    Ранее Владимир Путин заявил, что если истребители F-16 будут участвовать в конфликте на Украине, взлетая с аэродромов третьих стран, эти аэродромы станут законной целью для российских военных. Об этом президент сказал во время общения с военными в ходе рабочей поездки в Тверскую область.

    «Конечно, если они будут применяться с аэродромов третьих стран, они для нас становятся легитимной целью, где бы они ни находились», – цитирует Путина официальный сайт Кремля. Глава государства подчеркнул, что возможные поставки F-16 Украине не поменяют ситуацию на поле боя. «Мы будем уничтожать их самолеты так же, как уничтожаем сегодня их танки, бронемашины и другую технику, в том числе системы залпового огня», – заявил Путин. Российский лидер напомнил, что F-16 являются носителями ядерного оружия, и пообещал учитывать это при боевом планировании.

    Власти западных стран не раз заявляли о планах передать Украине истребители F-16 американского производства. В феврале глава датского Минобороны Троэльс Лунд Поульсен сообщил, что страна рассчитывает передать Киеву первые самолеты летом 2024 года. Следующая партия F-16, как ожидается, прибудет из Нидерландов во второй половине года, отмечала министр обороны страны Кайса Оллонгрен. Речь идет о 42 истребителях. Также отмечалась, что первая группа пилотов ВСУ закончит обучение на истребителях F-16 в США к лету.

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    26 марта 2024, 23:36 • Новости дня
    Генпрокурор Краснов: 15 оборонных предприятий возвращены в госсобственность

    Tекст: Денис Тельманов

    За 2023 и 2024 годы прокуроры добились возвращения в государственную собственность 15 стратегических предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК), ранее незаконно приватизированных. Об этом сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов.

    «С 2023 года в судебном порядке только в сфере ВПК возвращено 15 стратегических предприятий общей стоимостью свыше 333 млрд рублей, которые незаконно выбыли из владения Российской Федерации, а в некоторых случаях попали под иностранный контроль», – заявил Краснов, сообщает «Интерфакс». 

    По его словам, новые владельцы предприятий, получив их в обход закона, не инвестировали в их развитие. «Модернизацию и развитие производства на протяжении десятков лет не осуществляли. Доходы от деятельности преимущественно выводили за рубеж», – сказал генпрокурор.

    Он отметил, что предприятия оказались в частной собственности «в результате злоупотреблений их руководителей, а также органов власти, среди которых и бывшие губернаторы, и бывшие сотрудники правоохранительных органов, не имевшие полномочий по отчуждению госимущества».

    Краснов подчеркнул, что прокуратура будет и впредь защищать интересы России и восстанавливать справедливость в подобных случаях.

    «Предусмотренная законом процедура приватизации не проводилась. При выявлении схожих нарушений закона мы, разумеется, и впредь будем защищать интересы России и восстанавливать справедливость», – сказал он.

    Генпрокурор также заверил, что права работников этих предприятий будут соблюдены.

    «В период судебных разбирательств силами надзора обеспечивается непрерывность технологических процессов, соблюдение трудовых и социальных прав работников», – заявил Краснов.

    «Это даже не обсуждается. Прокуроры выезжают на предприятия и разъясняют рабочим коллективам все необходимое, всегда находятся на связи. Для нас это приоритет», – добавил он.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия не намерена устраивать массовый перевод предприятий в государственную собственность, о деприватизации и огосударствлении экономики «не может быть и речи».

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    26 марта 2024, 23:18 • Новости дня
    Украинские военные перебили водопровод в Горловке

    При обстреле Горловки со стороны ВСУ перебит участок водопровода

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром 26 марта обстреляли объекты водоснабжающей инфраструктуры в городе Горловка Донецкой Народной Республики/

    В результате атаки был поврежден участок водопровода, а также котельная в Центрально-Городском районе, сообщил глава городской администрации Иван Приходько, передает ТАСС.

    По его словам, украинские боевики целенаправленно атаковали водопровод, что привело к его повреждению. В результате обстрела котельной персонал не пострадал, однако масштабы повреждений пока не установлены из-за угрозы повторных обстрелов и работы украинских беспилотников.

    Ранее Приходько сообщал, что из-за обстрелов ВСУ были обесточены две фильтровальные станции в Горловке.

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    28 марта 2024, 01:11 • Новости дня
    Путин: Заявления в духе «Россия для русских» могут развалить страну

    Путин осудил заявления «ура-патриотов» о том, что Россия только для русских, напомнив, что в стране живет 190 этносов

    Путин: Заявления в духе «Россия для русских» могут развалить страну
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин на встрече с военными вертолетчиками в Торжке резко осудил высказывания в духе «Россия для русских», напомнив, что на территории страны проживает 190 различных этносов.

    «Когда я слушаю ура-патриотов,.. кто говорит, что Россия только для русских, знаете, у меня чувство тревоги возникает... Если иметь в виду, что у нас 190 этносов проживает на территории страны и некоторые национальности представлены миллионными народами, как только мы начнем реализовывать эти деструктивные мысли по поводу того, что все остальные здесь чужие, мы развалим страну. И главным пострадавшим будет русский народ», – передает слова Путина ТАСС.

    Он добавил, что подобные ура-патриоты есть в любом обществе, в том числе в российском. По словам президента, к многообразию народов в России нужно относиться «очень по-взрослому, серьезно».

    «Не махать руками и болтать языком, а думать, когда произносишь каждую фразу, каждое слово, думать о том, что у нас одна большая, единая Родина», – подчеркнул российский президент.

    В беседе с военнослужащими он отметил, что вне зависимости от национальности бойцы должны чувствовать, что защищают свою Родину. «И другой Родины у них ни у кого нет», – сказал Путин.

    Напомним, что Путин посетил в Торжке центр боевого применения и переучивания летного состава, в котором проходят испытания новейших моделей вертолетов и подготовка вертолетчиков армейской авиации.

    Путин осмотрел ударные вертолеты Ми-28 и Ми-8, а затем побеседовал с летчиками, проходящими подготовку.

    Центр создан для совершенствования боевого применения армейской авиации и дополнительной профессиональной подготовки экипажей вертолетов. Среди выпускников центра – три Героя России. Более 600 воинов-авиаторов награждены орденами и медалями РФ.

    На встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища в начале марта Путин отметил, что армейская авиация на поле боя выполняет серьезные задачи и достойна самой высокой оценки.

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    28 марта 2024, 11:51 • Новости дня
    Ростех: Ракета «Хризантема» получила увеличенную дальность управляемого полета
    Ростех: Ракета «Хризантема» получила увеличенную дальность управляемого полета
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Противотанковая ракета «Хризантема», которую накануне продемонстрировали президенту Владимиру Путину, после модернизации приобрела увеличенную дальность управляемого полета при сохранении габаритов, сообщили в Ростехе.

    Как сообщили в госкорпорации, «Хризантема» после модернизации получила увеличенную дальность управляемого полета, полностью сохранив габариты, передает ТАСС.

    Напомним, в ходе визита президента России Владимира Путина в 344-й государственный центр боевого применения и переучивания летного состава ему продемонстрировали новейшую противотанковую ракету для ударных вертолетов, способную оторвать башню у танка.

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    28 марта 2024, 00:58 • Новости дня
    Путин: Россия в ходе СВО защищает своих людей

    Путин заявил, что в ходе СВО России защищает своих людей на исторических территориях

    Путин: Россия в ходе СВО защищает своих людей
    @ Пресс-служба президента России

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия в ходе специальной военной операции защищает своих людей на своих исторических территориях, заявил президент России Владимир Путин, беседуя с военными летчиками в Торжке.

    «Что мы сейчас делаем в ходе специальной военной операции? Мы защищаем наших людей, проживающих на наших исторических территориях», – приводит слова президента ТАСС.

    Путин подчеркнул, что Россия занята исключительно защитой своих людей на своих территориях, поэтому все разговоры о намерении России после Украины двинуться на Европу являются бессмысленными.

    «То, что говорят по поводу того, что мы собираемся после Украины нападать на Европу – это полная чушь, запугивание своего населения исключительно для того, чтобы выбивать из них деньги, из своих людей», – заверил президент.

    Он также добавил, что Россия не имеет никаких агрессивных намерений и никогда бы не начала вести боевые действия на Украине, если бы там не произошел государственный переворот, за которым последовали военные действия на Донбассе.



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    27 марта 2024, 22:11 • Новости дня
    Путин посетил Центр боевого применения и переучивания летного состава в Торжке

    Путин посетил Центр боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации в Торжке

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин посетил в Торжке центр боевого применения и переучивания летного состава, в котором проходят испытания новейших моделей вертолетов и подготовка вертолетчиков армейской авиации.

    «В центре глава государства осмотрел ударные вертолеты Ми-28 и Ми-8, а затем побеседовал с летчиками, проходящими подготовку в этом центре», – сообщает ТАСС.

    Другой информации о визите Путина не приводится.

    Отмечается, что центр создан для совершенствования боевого применения армейской авиации и дополнительной профессиональной подготовки экипажей вертолетов.

    Среди выпускников центра – три Героя России. Более 600 воинов-авиаторов награждены орденами и медалями РФ.

    Ранее на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища Путин отметил, что армейская авиация на поле боя выполняет серьезные задачи и достойна самой высокой оценки.

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    28 марта 2024, 15:09 • Новости дня
    Шойгу вручил командующему освобождавшей Авдеевку группировки «Центр» звезду Героя России
    Шойгу вручил командующему освобождавшей Авдеевку группировки «Центр» звезду Героя России
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава Минобороны генерал армии Сергей Шойгу вручил медаль «Золотая Звезда» командующему группировкой войск «Центр» генерал-полковнику Андрею Мордвичеву.

    В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что, по словам министра, в России это высшее звание, которое Мордвичев заслужил. Шойгу выразил генералу благодарность от себя и от всех, кого он защищает в эти дни на всех рубежах.

    «[Вы] делаете это достойно, уверенно, поэтому и Верховный главнокомандующий Вооруженными силами России, и страна оценила ваш ратный труд», – подчеркнул Шойгу.

    Ранее начальник Генштаба ВС России – первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки войск «Центр» в зоне СВО и вручил ордена Мужества и медали «За отвагу» военнослужащим, наиболее отличившимся при освобождении Авдеевки.

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    27 марта 2024, 05:11 • Новости дня
    Беспилотник «Элерон-7» впервые задействовали на учениях РВСН

    Беспилотник «Элерон-7» дебютировал на учениях РВСН, обнаружив ДРГ

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе командно-штабных учений Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), проходивших в Иркутской области, впервые был применен беспилотник самолетного типа «Элерон-7», задачей которого стало обнаружение диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

    Беспилотники «Элерон-7» в режиме реального времени обнаружили ДРГ, пытавшиеся заминировать дороги на маршрутах движения колонн, в результате группы были нейтрализованы на дальних подступах к полевым позициям, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

    Отмечается, что «Элерон-7» обладает рядом преимуществ по сравнению с предыдущими моделями БПЛА. Он бесшумен, обеспечивает стабилизацию изображения высокой четкости, имеет увеличенную продолжительность полета (до 3 часов) и повышенную дальность (до 50 км).

    Кроме того, беспилотник способен одновременно вести воздушную разведку в оптическом и инфракрасном диапазонах, а также использовать контрольно-телеметрический радиоканал в условиях радиоэлектронного подавления.

    Применение «Элерона-7» продемонстрировало его эффективность в решении задач по обнаружению ДРГ. Это повысило уровень безопасности подвижных ракетных комплексов «Ярс» и других объектов РВСН, подчеркивают в российском военном ведомстве.

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    28 марта 2024, 07:35 • Новости дня
    Отряд кораблей ТОФ зашел в Красное море

    Отряд кораблей Тихоокеанского флота зашел в Красное море

    Tекст: Денис Тельманов

    Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе гвардейского ракетного крейсера «Варяг» и фрегата «Маршал Шапошников» форсировал Баб-эль-Мандебский пролив и зашел в Красное море.

    «Перед заходом в Красное море экипажи кораблей успешно прошли Аденский залив, где отработали серию корабельных учений по различным сценариям действий условного противника», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа по ТОФ.

    Отмечается, что в настоящее время отряд кораблей ТОФ продолжает плановое выполнение поставленных задач в рамках дальнего морского похода, который начался 1 февраля 2024 года. За это время корабли прошли более 20 тыс. морских миль, посетили порты Камбоджи, Шри-Ланки, Индии и Омана.

    В ходе похода экипажи кораблей провели ряд учений, в том числе по противовоздушной и противолодочной обороне, а также по борьбе с пиратством.

    Гвардейский ракетный крейсер «Варяг» – один из самых мощных кораблей ВМФ России. Он вооружен крылатыми ракетами «Гранит», зенитными ракетами «С-300Ф» и артиллерийскими установками калибра 130 мм.

    Фрегат «Маршал Шапошников» – современный многоцелевой корабль, предназначенный для выполнения задач в ближней и дальней морской зонах. Он вооружен крылатыми ракетами «Калибр», зенитными ракетами «Ураган» и артиллерийскими установками калибра 100 мм.

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    28 марта 2024, 14:58 • Новости дня
    Ученые КНР разработали ракету «земля-воздух» с дальностью поражения более 2 тыс. км

    South China Morning Post: Ученые КНР разработали ракету «земля-воздух» с дальностью поражения более 2 тыс. км

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Китайские ученые разработали ракету «земля-воздух», способную поражать цели на расстоянии свыше 2 тыс. км, пишет издание South China Morning Post со ссылкой на статью ученых.

    Как пишет издание, конструкторам удалось разработать твердотопливную ракету длиной восемь метров и весом 2,5 тонны, способную сбивать самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и бомбардировщики, передает РИА «Новости».

    Издание предполагает, что он может быть схож с китайской гиперзвуковой ракетой Feitian-1.

    Между тем, как заявил военный эксперт Алексей Леонков, проект новой китайской ракеты «земля-воздух» является попыткой создать аналог российской системы С-500. Он добавил, что это самостоятельный проект, а не прямая калька с «Прометея», но пока речь идет лишь о том, что ученые посчитали, что такую ракету возможно создать в принципе, в то время как С-500 уже стоит на вооружении Российской армии.

    Ранее китайский портал Sohu сообщал, что российский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-500 на сегодня является мощнейшим в мире.

    Напомним, в апреле 2022 года С-500 запустили в серийное производство.

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    Новые оборонительные рубежи ВСУ не остановят армию России

    Украина испытывает трудности при строительстве нового рубежа обороны. Оппозиция критикует офис Зеленского за промедление, а западные СМИ пишут о проблемах, возникающих на местах при сооружении фортификаций. Еще в феврале власти в Киеве заявили о необходимости создания новых укреплений, однако больших успехов в этом деле до сих пор не наблюдается. В чем причина неспособности ВСУ выстроить новую линию сплошной обороны? Подробности

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    Передача Украине истребителей F-16 способна расширить географию СВО

    Россия считает законной целью аэродромы, с которых будут взлетать переданные ВСУ F-16. Об этом заявил Владимир Путин. Кроме самой Украины, эти самолеты могут оказаться на территории Польши и Румынии. Эксперты также не исключают варианта использования инфраструктуры Молдавии, которая не является членом НАТО, что позволит альянсу напрямую не сталкиваться с Россией. Подробности

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    Амбициям Макрона не нашлось места в Европе

    Сюжет с воинственными заявлениями президента Франции о планах послать на Украину войска приближается к завершению. Агрессивные намерения Эммануэля Макрона внезапно отказались поддержать даже те, кто в них первоначально поверил – страны Прибалтики. Почему Париж остался в одиночестве? Подробности

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    Как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе»

    Владимир Путин заслушал доклады спецслужб и правоохранительных органов о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле» и поставил перед силовиками целый ряд вопросов. Какие именно зацепки помогут определить, кто стоит за террористической акцией устрашения в столице России? Подробности

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    • «Пора поговорить о падении Киева»

      «Настало время поговорить о падении Киева» – гласит заголовок The Times, главной газеты Британии и верного рупора Украины. С чего вдруг британцев настигло такое озарение? И что они предлагают делать?

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      США не предоставили России полной информации о подготовке теракта в «Крокусе», опасаясь засветить свои источники и методы работы, пишет The New York Times, одна из главных газет Америки. Это что, попытка извиниться?

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