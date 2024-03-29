Катастрофичность мышления, раздувающая любой риск до угрозы жизнеспособности, сама становится барьером – в том чтобы замечать возникающие риски, изучать их природу, причины возникновения, и угрозой – потому что мешает искать решения в неповторимых условиях сегодняшнего дня.2 комментария
Минздрав Подмосковья обновил список пострадавших при теракте в «Крокусе»
Министерство здравоохранения Московской области опубликовало актуальный список тех, кто находится в больнице после теракта в «Крокус Сити Холле».
Список размещен на сайте ведомства. В нем содержится 70 фамилий госпитализированных и 55 фамилий выписанных пациентов.
Напомним, число погибших при теракте возросло до 144 человек.