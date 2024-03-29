В США призвали к обновлению ядерного арсенала для «сдерживания России и Китая»

Newsweek: Ядерный арсенал США требует модернизации для «сдерживания России и Китая»

Tекст: Валерия Городецкая

Авторы материала выражают «глубокие опасения» по поводу стремительного развития военных потенциалов России и КНР и задаются вопросом: достаточно ли ресурсов США направляют на усовершенствование своего «устаревающего ядерного оружия», передает ТАСС.

Если США хотят конкурировать со своими «противниками», им «нужно было принять действительно важные решения еще вчера», чего они не сделали, считает старший научный сотрудник американского Центра стратегических и международных исследований (CIS) Хизер Уильямс. По ее мнению, «следующие пять лет или даже меньше станут действительно решающими» в вопросе формирования адекватного современным условиям ядерного арсенала у США.

Newsweek указывает, что в ближайшие десять лет США основательно обновят ракеты и шахты для их запуска, которые, по словам американских военных, «обеспечат боеспособность до 2075 года».

В то же время, по словам Уильямс, у США «нет четкой стратегии» действий, например, в отношении Китая, который якобы планирует создать к 2035 году ядерную триаду, соответствующую арсеналу США и России.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия с военно-технической точки зрения готова к ядерной войне, вооружения «постоянно находятся в состоянии боевой готовности».