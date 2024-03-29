Родители застрявших на границе Литвы детей указали на политические мотивы Молдавии

Родители застрявших на границе Литвы детей назвали бредом озвученную властями Молдавии причину

Tекст: Александра Юдина

Одна из матерей заявила, что озвученная причина является бредом, так как хор проехал половину Европы, у людей не раз проверяли документы, однако проблемы возникли только в Молдавии, передает «Комсомольская правда».

Как отметил в своем Telegram-канале председатель Координационного совета российских соотечественников Молдавии Алексей Петрович, хор не пускали из-за запрещенных в Прибалтике песен военных лет.

Известно, что на место прибыли представители посольства Молдавии в Белоруссии, они добились того, чтобы детям разрешили сходить в туалет.

По информации молдавского МИД, автобус не может пересечь границу из-за отсутствия лицензии у перевозчика, а также по причине опасений властей Молдавии за своих граждан.

Ситуация с хором «Рапсодия» вызвала широкий резонанс в Молдавии. Люди в социальных сетях выражают возмущение действиями литовских властей и требуют от МИД Молдавии решительных действий.

Ранее оппозиционный политик Илан Шор раскритиковал бездействие молдавских властей в ситуации с хором «Рапсодия», который более суток продержали на границе с Польшей и Литвой.