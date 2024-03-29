Катастрофичность мышления, раздувающая любой риск до угрозы жизнеспособности, сама становится барьером – в том чтобы замечать возникающие риски, изучать их природу, причины возникновения, и угрозой – потому что мешает искать решения в неповторимых условиях сегодняшнего дня.0 комментариев
Родители застрявших на границе Литвы детей указали на политические мотивы Молдавии
Родители застрявших на границе Литвы детей назвали бредом озвученную властями Молдавии причину
Литва не пустила через границу автобус с детским хором «Рапсодия» не из-за озвученным МИД Молдавии отсутствием лицензии у перевозчика, а в связи с политическими мотивами, заявили родители детей.
Одна из матерей заявила, что озвученная причина является бредом, так как хор проехал половину Европы, у людей не раз проверяли документы, однако проблемы возникли только в Молдавии, передает «Комсомольская правда».
Как отметил в своем Telegram-канале председатель Координационного совета российских соотечественников Молдавии Алексей Петрович, хор не пускали из-за запрещенных в Прибалтике песен военных лет.
Известно, что на место прибыли представители посольства Молдавии в Белоруссии, они добились того, чтобы детям разрешили сходить в туалет.
По информации молдавского МИД, автобус не может пересечь границу из-за отсутствия лицензии у перевозчика, а также по причине опасений властей Молдавии за своих граждан.
Ситуация с хором «Рапсодия» вызвала широкий резонанс в Молдавии. Люди в социальных сетях выражают возмущение действиями литовских властей и требуют от МИД Молдавии решительных действий.
Ранее оппозиционный политик Илан Шор раскритиковал бездействие молдавских властей в ситуации с хором «Рапсодия», который более суток продержали на границе с Польшей и Литвой.