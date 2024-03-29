Эксперт: Трагедия в «Крокусе» показала ангажированность западных медиаплатформ

Член ОП Малькевич: Политика западных медиаплатформ в отношении россиян – это плевок в лицо

Tекст: Олег Исайченко

«Теракт в «Крокусе» – серьезная и страшная трагедия. Более сотни человек погибли. Люди потеряли своих близких. Пока вся страна оплакивает жертв, на иностранных площадках радуются смертям русских и насмехаются над горем нашего народа. Причем происходит это с негласного позволения администраций площадок, которые ничего не делают, чтобы остановить подобное безобразие», – отметил Александр Малькевич, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций.

По его словам, это стало очередным доказательством того, что русофобия фактически легализована западными ИТ-гигантами. Более того, политическая ангажированность иностранных площадок настолько велика, что это доходит до абсурда, добавил собеседник. В качестве примера он привел разницу между тем, как западные медиаплатформы модерируют публикации российских и украинских авторов.

«Когда первые размещают материалы в поддержку России, их удаляют. А когда вторые капают ядом и злорадствуют, заявляя, что невинные люди заслужили смерть от рук террористов – это, с точки зрения администрации площадок, видимо, нормально. Для них такие публикации «позволительны». Это уже не просто двойные стандарты, а какой-то плевок в лицо», – акцентировал Малькевич.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о солидарности западных медиагигантов с террористами из-за отказа удалять бесчеловечные комментарии в отношении россиян после теракта в «Крокус Сити Холле». «В украинских социальных сетях появились циничные, бесчеловечные, злорадные комментарии. Вопрос к американским интернет-гигантам и платформам – до сих пор не решились удалять человеконенавистнические посты, которые призывают убивать русских? До сих пор считаете это нормальным?» – цитирует дипломата ТАСС.

Представитель МИД отметила, что подобным бездействием западные медиакорпорации солидаризируются с теми террористами, которые представляют опасность для мирных граждан. Она назвала «людоедским удовлетворением» взгляды всех тех, кто считает возможным оправдывать убийства русских и русскоязычных. «Это очень опасно, особенно если вспомнить о всех тех многочисленных кровавых преступлениях, которые современные бандеровцы совершили против мирного населения Донбасса и других российских регионов», – подчеркнула Захарова.

Напомним, теракт в «Крокус Сити Холле», где должна была выступить группа «Пикник», произошел 22 марта. В здание ворвались вооруженные люди в камуфляже и устроили стрельбу. После этого они подожгли концертный зал и скрылись на автомобиле. Вскоре 11 причастных к атаке были задержаны, четверо из них – сами стрелки. 24 марта суд арестовал их по обвинению в совершении теракта группой лиц. Число погибших, по последним данным, составляет 143 человека, еще 382 пострадали.

Отметим, после теракта в подмосковном Красногорске в меню киевского бара «Офензива» появилось блюдо с названием «Сет «Крокус сити». На сайте бара набор иллюстрируется фотографией горящего концертного зала. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала это проявлением расчеловечивания. «До какой степени нужно расчеловечиться, чтобы радоваться горю, гибели ни в чем не повинных людей. Сегодня добро должно победить», – сказала Москалькова, передает РИА «Новости».