Отменив попечение культуры, мы передали ее в руки собственных идеологических и геополитических противников. Неудивительно, что к началу СВО на месте «большой» русской литературы обнаружилась зияющая дыра, из которой доносились проклятия.0 комментариев
Хинштейн: Росгвардия не планирует монополизировать охрану ТЦ в России
Хинштейн: Росгвардия не планирует монополизировать охрану всех ТЦ в России
Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн назвал безосновательными заявления о том, что Росгвардия якобы намерена монополизировать охрану торговых центров силами ФГУП «Охрана». Соответствующие утверждения он назвал «набросами» на ведомство.
Хинштейн, который ранее занимал пост советника директора Росгвардии, написал в своем Telegram-канале, что численность сотрудников ведомства не позволяет взять на себя такую задачу.
Он подчеркнул, что теракты, подобные тому, что произошел в «Крокус Сити Холле», требуют комплексного подхода к безопасности, но монополизация охраны ТЦ Росгвардией не является решением проблемы.
Для обеспечения охраны ТЦ во всех регионах страны потребуется не менее 200 тыс. человек – это в два с половиной раза превышает нынешнюю численность ФГУП «Охрана», которая составляет 80 тыс. человек, сообщил депутат.
Для набора и переподготовки такой армии, а также ее вооружения, потребуются титанические усилия, тем более на фоне СВО, подчеркнул Хинштейн.
Ранее СМИ сообщали, что в Москве на входах в торговые центры может появиться вооруженная охрана.