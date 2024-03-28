Хинштейн: Росгвардия не планирует монополизировать охрану ТЦ в России

Хинштейн: Росгвардия не планирует монополизировать охрану всех ТЦ в России

Tекст: Ольга Никитина

Хинштейн, который ранее занимал пост советника директора Росгвардии, написал в своем Telegram-канале, что численность сотрудников ведомства не позволяет взять на себя такую задачу.

Он подчеркнул, что теракты, подобные тому, что произошел в «Крокус Сити Холле», требуют комплексного подхода к безопасности, но монополизация охраны ТЦ Росгвардией не является решением проблемы.

Для обеспечения охраны ТЦ во всех регионах страны потребуется не менее 200 тыс. человек – это в два с половиной раза превышает нынешнюю численность ФГУП «Охрана», которая составляет 80 тыс. человек, сообщил депутат.

Для набора и переподготовки такой армии, а также ее вооружения, потребуются титанические усилия, тем более на фоне СВО, подчеркнул Хинштейн.

Ранее СМИ сообщали, что в Москве на входах в торговые центры может появиться вооруженная охрана.