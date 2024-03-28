Отменив попечение культуры, мы передали ее в руки собственных идеологических и геополитических противников. Неудивительно, что к началу СВО на месте «большой» русской литературы обнаружилась зияющая дыра, из которой доносились проклятия.0 комментариев
В Crocus Group подтвердили, что «Крокус Сити Холл» был в залоге у Газпромбанка
Сын владельца Crocus Group Агаларов подтвердил, что «Крокус Сити Холл» был в залоге у Газпромбанка
«Крокус Сити Холл» находился в залоге у Газпромбанка, заявил на канале «Россия 24» президент Agalarov Development и сын владельца Crocus Group Араза Агаларова Эмин.
По его словам, информация о залоге достоверна, «Крокус Сити Холл» был передан в залог Газпромбанку в рамках сделки по рефинансированию кредита, передает РИА «Новости».
Сумма кредита и другие условия сделки неизвестны.
Причиненный в ходе пожара во время теракта в «Крокус Сити Холле» ущерб может превысить 10 млрд рублей, расследование может занять больше двух лет.