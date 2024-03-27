Сгоревшее здание «Крокус Сити Холла» оказалось в залоге у банка

РБК: Сгоревшее здание «Крокус Сити Холла» находится в залоге у «Газпромбанка»

Tекст: Ольга Никитина

Как сообщает РБК со ссылкой на выписку из ЕГРН, площадь здания составляет более 38 тыс. кв. метров. Оно принадлежит компании «Крокус Интернэшнл» (входит в Crocus Group бизнесмена Араза Агаларова) и было заложено по ипотечному договору в ноябре 2023 года. Обременение на недвижимость действует до 24 декабря 2032 года. Договор ранее перезаключался, и в залог «Газпромбанку» объект попал в результате переуступки в декабре 2022 года.

Здание «Крокус Сити Холла», которое было заложено по кредиту в Газпромбанке, значительно пострадало в результате теракта 22 марта. Это привело к снижению его ликвидационной стоимости, однако она не равна нулю.

По оценкам независимого аналитика Андрея Бархоты, мнение которого приводит издание, сейчас стоимость залога составляет 20-30% от первоначальной. Это обусловлено стоимостью земли и уцелевших строений.

Наличие залога, его качество и возможность реализовать по рыночной цене напрямую влияют на объем резервов, которые создает банк по кредиту с таким обременением, поясняет эксперт по банковской отчетности Сергей Неклюдов. Он отмечает, что банки регулярно проводят оценку обесценения отдельных ссуд и кредитного портфеля в целом. Если «признаки обесценения» появляются, это требует от банка досоздания резервов.

Ранее сообщалось, что ущерб от пожара после теракта в «Крокус Сити Холле» может составлять порядка 10 млрд рублей, здание застраховано.