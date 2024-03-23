Назван ущерб от пожара в «Крокусе»

ТАСС: Ущерб от пожара и стрельбы в «Крокусе» может достигать 10 млрд рублей

Tекст: Вера Басилая

Предварительная оценка страховщиков показывает, что зданию «Крокус Сити Холлу», причинен ущерб в 10 млрд рублей, передает ТАСС.

Crocus City Hall открыт в октябре 2009 года. По данным РБК строительство обошлось в 70 млн, 35% из которых – кредитные средства. Максимальная вместимость более 9,5 тыс. человек На втором этаже концертного зала был расположен Музей памяти Муслима Магомаева. В том же здании находится трехзвездочный отель «Аквариум» Crocus City на 225 номеров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в «Крокус Сити Холле» рухнула крыша над зрительным залом, спасатели продолжают разбор завалов.

В пятницу в концертном зале «Крокус Сити Холл» неизвестные в камуфляжной форме напали с огнестрельным оружием на охрану и зрителей концерта группы «Пикник».

В Следственном комитете сообщили о более чем 60 погибших, в больницы Москвы и Подмосковья госпитализированы 115 пострадавших после теракта. Список опубликован на официальном сайте ведомства. Возбуждено уголовное дело по факту теракта.