Фигурант дела «Крокуса» оставил авто за две недели до теракта

Фигурант дела о теракте в «Крокусе» перестал пользоваться авто за две недели до событий

Tекст: Александра Юдина

По их словам, сначала мужчины ездили на старых машинах, позднее появились новые иномарки, одна из которых – белое такси Hyundai – была оставлена на парковке и до сих пор там стоит, передает РИА «Новости».

Также соседи уверяют, что в семье было много детей, все вежливые, никогда не было пьяных.

Кроме того, один из жителей сказал, что Renault, на котором фигуранты дела скрылись с места преступления, соседи у дома не видели.

Газета ВЗГЛЯД писала, как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе.

