Было бы даже полезно, если бы французы перекинули пару полков на Украину, где они бы стремительно поредели. Это вызвало бы большое недовольство во французском обществе и прочистило бы мозги Макрону. Хотя прочищать там особо нечего.3 комментария
Фигурант дела «Крокуса» оставил авто за две недели до теракта
Фигурант дела о теракте в «Крокусе» перестал пользоваться авто за две недели до событий
Семья арестованных по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» Исломовых около года жила в Твери, подрабатывали в такси, однако рабочая машина Hyundai две недели как стоит на месте, рассказали соседи.
По их словам, сначала мужчины ездили на старых машинах, позднее появились новые иномарки, одна из которых – белое такси Hyundai – была оставлена на парковке и до сих пор там стоит, передает РИА «Новости».
Также соседи уверяют, что в семье было много детей, все вежливые, никогда не было пьяных.
Кроме того, один из жителей сказал, что Renault, на котором фигуранты дела скрылись с места преступления, соседи у дома не видели.
Газета ВЗГЛЯД писала, как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе.