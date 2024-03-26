  • Новость часаМЧС опубликовало обновленный поименный список погибших при теракте в «Крокусе»
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    Мнения
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин Главное – не дать террористам разбудить зверя внутри себя

    Цель врагов – разбудить в нас древних зверей, когда человек человеку – волк. Его надо только разбудить, а дальше уже он будет действовать сам: с таджиков перекинется на мигрантов, с мигрантов на мусульман, далее везде.

    35 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем Макрон создает вторую Антанту

    Было бы даже полезно, если бы французы перекинули пару полков на Украину, где русские ракеты значительно уменьшили бы количество их солдат. Это вызвало бы очень большое недовольство во французском обществе и прочистило бы мозги Макрону. Хотя прочищать там особо нечего.

    2 комментария
    Марк Лешкевич Марк Лешкевич Зачем спустя 80 лет судить нацистов и их пособников

    Едва ли когда-нибудь немцы и те же румыны возместят ущерб, который нанесли тому же Сталинграду. Согласно подсчетам, это около 17 трлн рублей на современный пересчет. Но предъявлять счета стоит всем.

    5 комментариев
    26 марта 2024, 19:34 • Новости дня

    Путин поручил определить приоритетные направления развития науки и технологий

    Tекст: Алексей Дегтярев

    России предстоит создать списки приоритетных направлений научно-технологического развития и важнейших технологий, такое поручение дал президент Владимир Путин.

    Разработкой списков направлений займется комиссия по научно-технологическому развитию страны, она должна представить на рассмотрение Совета при президенте по науке и образованию проект перечня приоритетных направлений научно-технического развития. Поручение президента опубликовано на сайте Кремля.

    Срок исполнения поручения – 15 июня 2024 года. Ответственным назначен зампред правительства Дмитрий Чернышенко.

    25 марта 2024, 21:48 • Новости дня
    Путин обозначил стоящие перед следствием по теракту в «Крокус Сити Холле» вопросы
    Путин обозначил стоящие перед следствием по теракту в «Крокус Сити Холле» вопросы
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    В ходе совместной работы спецслужб и правоохранительных органов нужно получить ответы на целый ряд вопросов, заявил Владимир Путин на совещании с руководителями правительства, регионов, специальных служб и правоохранительных органов, посвященном принимаемым после теракта в концертном комплексе «Крокус Сити Холл» мерам.

    «Действительно ли радикальные и даже террористического толка исламские организации заинтересованы в нанесении ударов по России, которая выступает сегодня за справедливое решение обострившегося ближневосточного конфликта? И как радикальные исламисты, позиционирующие себя, кстати, в качестве правоверных мусульман, исповедующие так называемый чистый ислам, идут на совершение тяжких зверств и преступлений в священный для всех мусульман месяц Рамадан?» – перечислил президент. Его слова приводит официальный сайт главы государства.

    По его словам, на эти, как и на другие – более конкретные, профессиональные, вопросы для объективного расследования преступления, совершенного в Москве, предстоит ответить.

    «Абсолютно ясно одно: ужасное преступление, совершенное 22 марта в столице России, – это акция устрашения, как я уже сказал. И сразу же возникает вопрос: кому это выгодно? Это злодеяние может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима. А нацисты, как хорошо известно, никогда не брезговали использовать самые грязные и бесчеловечные средства для достижения своих целей», – подчеркнул Путин.

    Он отметил, что «разрекламированное контрнаступление» ВСУ полностью провалилось, российские Вооруженные Силы удерживают инициативу по всей линии боевого соприкосновения.

    «Отсюда и попытки зайти и закрепиться на наших приграничных территориях, обстрелы, в том числе с использованием систем залпового огня, мирных кварталов, объектов гражданской, в том числе энергетической, инфраструктуры, попытки ракетных ударов по Крымскому мосту и самому полуострову», – отметил глава государства.

    По его словам, в этот ряд вполне логично вписываются и кровавые акции устрашения, подобные теракту, совершенному в Москве: «Цель, как уже сказал, посеять панику в нашем обществе и в то же время показать своему собственному населению, что для киевского режима еще не все потеряно».

    «Конечно, нужно ответить и на вопрос, почему террористы после совершения преступления пытались уйти именно на Украину, кто их там ждал? Ясно, что тем, кто поддерживает киевский режим, не хочется быть соучастниками террора и спонсорами терроризма. Но вопросов действительно очень много», – сказал президент.

    Ранее Путин заявил, что РФ знает, чьими руками был совершен теракт в концертном зале, интересен сейчас заказчик произошедшего.


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    26 марта 2024, 15:50 • Новости дня
    Лукашенко пообещал передать Путину информацию по кураторам террористов из «Крокуса»
    Лукашенко пообещал передать Путину информацию по кураторам террористов из «Крокуса»
    @ Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что передаст своему российскому коллеге Владимиру Путину данные, которые касаются предполагаемых кураторов преступников, совершивших теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл».

    Как указал Лукашенко, Минск имеет подозрения по поводу некоторых кураторов террористов. Он пообещал позвонить Путину и рассказать о своих подозрениях.

    По словам белорусского лидера, эти кураторы осознавали, что в Белоруссию нельзя заходить, поскольку в первые минуты, как и в России, часть областей перешла на усиленный режим безопасности, так и у них, передает ТАСС со ссылкой на агентство БелТА.

    Ранее директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что на данный момент заказчик теракта в «Крокусе» не установлен.

    Накануне Лукашенко заявил, что «был на связи» с Путиным «эти сутки» после теракта, совершенного 22 марта в Подмосковье.

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    25 марта 2024, 21:04 • Новости дня
    Путин поблагодарил всех, кто спасал людей после теракта в «Крокусе»
    Путин поблагодарил всех, кто спасал людей после теракта в «Крокусе»
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на совещании по мерам, принимаемым после теракта в Подмосковье, выразил благодарность всем тем, кто спасал людей после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

    Путин еще раз выразил «глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате кровавого варварского теракта 22 марта» и «пожелал скорейшего выздоровления раненым. «Благодарю всех, кто в тяжелейших условиях спасал людей, помогал пострадавшим», – добавил он, передает ТАСС.

    Российский лидер отметил, что общество России сплотилось на фоне теракта в «Крокусе» и показало настоящую сплоченность и солидарность. По его словам, организаторы теракта рассчитывали посеять панику и создать разлад в обществе, но встретили единение.

    Путин поручил на сегодняшнем совещании доложить, как идет выявление всех причастных к теракту.

    Ранее сообщалось, что подрабатывающий в гардеробе «Крокусе» школьник по имени Ислам вывел из здания комплекса более 100 человек, когда туда ворвались вооруженные террористы.

    Напомним, число жертв теракта уже возросло до 137 человек, число пострадавших достигло 182 человек.

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    26 марта 2024, 00:59 • Новости дня
    Песков заявил об отсутствии «разрыва» в российском обществе

    Песков указал на согласие почти всего населения России с линией Путина

    Tекст: Антон Антонов

    Почти все общество согласно с линией президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Комментируя результаты выборов президента России, Песков сказал, что «цифры, с которыми выиграл Путин, они же беспрецедентные». Он не считает, что в обществе есть «разрыв». По его словам, «правильнее сказать, что практически все общество согласно с линией Путина».

    Он признал, что «те, кто против, они тоже есть», но «это такой, знаете, осколок общества, их очень мало». Песков призвал «не преувеличивать это количество», пояснив, что люди, о которых идет речь – «не только заметные», но и «громкие», пишут «Аргументы и Факты».

    Песков заявил, что необходимо «разделять» людей, которые «уехали и буквально встали на позиции врага своей страны», и тех «из несогласных», кто «остается со своей Родиной».

    Про первых Песков сказал, что таких людей «здесь не будут ждать, не примут, это точно». По его мнению, «тех, кто открыто встал на путь охаивания страны, на путь поддержки киевского режима, кто провоцирует вражду, их немного».

    Относительно оставшихся в России Песков заявил: «Возможно, они со временем все поймут. Общество не может быть монолитным на 100%, так не бывает. И, может быть, нам вот этих непонимающих людей надо убедить, разъяснить им правоту Путина. Я убежден, что это можно сделать».

    Песков отметил, что сначала ситуация с коронавирусом, а затем специальная военная операция на Украине «наложили отпечаток на график президента». По его словам, Путин «вообще трудоголик, у него практически нет ощущения времени в плане рабочего дня», который «может быть растянут по суткам».

    Песков сказал, что таков «стиль работы» Путина, «это абсолютно нормально с учетом той ситуации, в которой мы находимся». Он убежден, что «когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это стало войной». По его словам, «военный аспект стал неотъемлемым куском рабочего дня» президента. «Не скажу, что он ночами не спит, но спит мало. График у президента весьма и весьма насыщенный», – сказал Песков.

    Напомним, Песков разъяснил правовой статус СВО. Он указал, что это по-прежнему специальная военная операция де-юре, однако де-факто для России «это превратилось в войну» после того, как Запад стал все больше и больше повышать свою вовлеченность в конфликт.

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    26 марта 2024, 15:25 • Новости дня
    Путин: О национализации российской экономики речи не идет

    Tекст: Александра Юдина

    Россия не намерена устраивать массовый перевод предприятий в государственную собственность, заявил президент Владимир Путин.

    Отмечается, что Генпрокуратура проводит работу по возврату в государственную собственность ряда крупных предприятий и имущественных комплексов, передает ТАСС.

    При этом глава государства подчеркнул, что о деприватизации и огосударствлении экономики не может быть и речи.

    Ранее Генпрокуратура потребовала национализации 13 участков в Барвихе.

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    26 марта 2024, 15:06 • Новости дня
    Путин: Необходимо сосредоточиться на успехе России в СВО
    Путин: Необходимо сосредоточиться на успехе России в СВО
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Недоброжелатели вынудили Россию защищать свои интересы вооруженным путем, необходимо сконцентрироваться на успехе в спецоперации, заявил российский лидер Владимир Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры.

    «Наша страна борется за защиту своих жизненно важных интересов, за право самостоятельного, независимого, суверенного развития. И, к сожалению, наши недоброжелатели, наши конкуренты, противники вынудили нас защищать эти интересы вооруженным путем, бороться с теми, кого они вооружили, воспитали для борьбы с Россией на территории соседнего государства», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Путин добавил, что действия во всех сферах жизнедеятельности в сегодняшних условиях должны быть посвящены успеху России в СВО, важно «не допустить никакой расхлябанности».

    Он также подчеркнул, что все меры поддержки бойцов спецоперации и их семей должны исполняться, чтобы они были уверены в защите со стороны государства.

    «Люди должны понимать и знать, что они, исполняя свой долг перед Родиной, рискуя своей жизнью, защищены государством. И все, что государство наметило в сфере поддержки военнослужащих, безусловно, должно исполняться», – сказал российский лидер.

    Ранее Путин обсудил с главой Ставрополья поддержку бойцов СВО.

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    26 марта 2024, 13:54 • Новости дня
    Путин: Следователи устанавливают детали теракта в «Крокус Сити Холле»

    Tекст: Ольга Никитина

    Следователи тщательно устанавливают детали теракта в «Крокус Сити Холле», устанавливают роли террористов, заявил президент Владимир Путин.

    «Начну с последнего трагического события. 22 марта в результате кровавого теракта в Московской области погибли десятки наших граждан. В том числе дети, подростки, женщины. Преступники, которые непосредственно совершили это массовое убийство, арестованы. Следователи тщательно устанавливают обстоятельства этого варварского преступления, выясняют его детали, определяют роль, степень вины каждого участника, изучают выводы криминалистов и экспертов», – приводит его слова ТАСС.

    Путин заявил, что ожидает от прокуроров, что будет сделано все необходимое, чтобы террористы понесли наказание, как того требует российский закон.

    В результате теракта в «Крокус Сити Холле», по последним данным, погибли 139 человек, пострадали 182 человека.

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    26 марта 2024, 14:43 • Новости дня
    Путин потребовал не допускать силового давления на бизнес

    Tекст: Вера Басилая

    Нельзя допускать силового давления на бизнес в корыстных целях, перевод предприятий в государственную собственность должен идти строго в соответствии с законом, заявил президент России Владимир Путин на коллегии Генпрокуратуры.

    «В каждом таком случае действовать нужно строго по закону, в рамках четких правовых процедур. Прошу жестко пресекать попытки использовать полномочия прокуратуры и других правоохранительных органов в корыстных целях: для давления на бизнес, участия в хозяйственных конфликтах, за которыми стоят недобросовестная конкуренция и разного рода схемы по переделу собственности», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее Путин поручил прокурорам усилить работу по защите прав граждан России.

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    26 марта 2024, 16:15 • Новости дня
    Путин обозначил ключевую задачу государственной политики

    Путин назвал безопасность россиян ключевой задачей госполитики

    Tекст: Александра Юдина

    Безопасность граждан и укрепление правопорядка остаются самыми важными задачами государственной политики, заявил президент Владимир Путин на расширенной коллегии Генпрокуратуры.

    По его словам, защита россиян, их прав и свобод, а также обеспечение суверенитета страны и укрепление правопорядка являются ключевыми задачами госполитики, передает ТАСС.

    Глава государства отметил, что в течение прошедшего периода прокуроры активно защищали конституционные, экономические и социальные права россиян. Они также, по его словам, внесли существенный вклад в борьбу с экстремизмом и попытками вмешаться во внутренние дела страны.

    Путин выразил благодарность прокурорскому корпусу России «за добросовестный труд, за принципиальность и ответственный подход к реализации поставленных задач».

    Ранее президент заявил, что для обеспечения безопасности страны прокуратура должна заниматься профилактикой нарушений, а не просто «хватать и не пущать».

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    26 марта 2024, 14:47 • Новости дня
    Путин призвал контролировать ситуацию в миграционной сфере

    Tекст: Александра Юдина

    Ситуацию в миграционной сфере необходимо держать под контролем, заявил во время расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры России президент Владимир Путин.

    По словам президента, необходимо тщательно и профессионально содействовать вынесению справедливых и законодательно обоснованных решений, передает РИА «Новости».

    Также Путин подчеркнул, что соблюдение законности в миграционной сфере является важным и беспокоящим миллионы людей вопросом.

    Как в свою очередь отметил генпрокурор Игорь Краснов, прокурорам поручено проанализировать миграционную ситуацию в российских регионах.

    Также он указал, что остается актуальным вопрос борьбы с преступлениями незаконных и трудовых мигрантов. В частности, число криминальных деяний возросло на три четверти – до 21 894.

    Ранее в Кремле отметили, что следователи озвучат версии по теракту в «Крокус Сити Холле» в Московской области тогда, когда им это будет необходимо.

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    26 марта 2024, 15:09 • Новости дня
    Путин призвал прокуратуру заниматься профилактикой, а «не хватать и не пущать»

    Путин призвал прокуратуру заниматься профилактикой нарушений, а «не хватать и не пущать»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Прокуратура должна заниматься профилактикой нарушений, а не просто «хватать и не пущать», заявил президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Генпрокуратуры.

    «Конечно, прокуратура нацелена на то, чтобы просто строго следить за исполнением законов и все, но я вас прошу ко всем проблемам, которые возникают в сфере экономики, подходить гибко, не просто действовать по принципу «хватать и не пущать», а лучше заниматься профилактикой», – сказал он, передает ТАСС.

    Путин добавил, что «добросовестным участникам экономической деятельности лучше вовремя подсказать, где они могут войти в зону опасную с точки зрения действующего закона».

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    26 марта 2024, 13:07 • Новости дня
    Песков анонсировал заседание Генпрокуратуры с Путиным

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Во вторник президент Владимир Путин намерен принять участие в расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Президент во вторник выступит на заседании коллегии Генпрокуратуры, также ожидается объемный доклад генпрокурора Игоря Краснова, сказал Песков, передает ТАСС.

    Он отметил, что подобные мероприятия проводятся каждый год.

    Также во вторник Путин вручит премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества, а также премии для молодых деятелей культуры.

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    26 марта 2024, 16:41 • Новости дня
    Путин поручил Генпрокуратуре более эффективно бороться с коррупцией

    Tекст: Кристина Цыцура

    Генеральная прокуратура должна принимать эффективные меры в рамках борьбы с коррупцией, уделяя особое внимание защите средств, выделяемых на соцсферу, гособоронзаказ и модернизацию ОПК, заявил президент России Владимир Путин.

    «В целом жду от прокуратуры большей эффективности в борьбе с коррупцией. На недавней коллегии Федеральной службы безопасности говорил, что пристальное внимание нужно уделить защите средств, выделяемых в том числе на социальную сферу, гособоронзаказ, модернизацию оборонно-промышленного комплекса страны, реализацию нацпроектов и федеральных программ», – передает ТАСС слова главы государства.

    Ранее президент призвал ФСБ обратить внимание на противодействие коррупции.

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    26 марта 2024, 15:01 • Новости дня
    Путин: Выделяемые средства не должны уходить «ни в чьи карманы»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Направляемые 9 трлн рублей на оборонную и социальную сферу не должны уходить «ни в чьи карманы», заявил президент Владимир Путин на заседании коллегии Генеральной прокуратуры.

    «Только дополнительно мы выделяем на ближайшие несколько лет 9 трлн руб. – это огромные деньги – по всем направлениям: и по повышению обороноспособности, по поддержке предприятий ОПК, по социальной сфере – образование, здравоохранение, наука», – цитирует главу государства ТАСС.

    Он призвал строго следить за тем, чтобы «ни к кому и ни в чьи карманы» деньги не уходили, и «ни к кому не прилипали», чтобы все они эффективно были направлены на повышение экономического благосостояния России.

    Также во вторник в ходе заседания президент поручил прокуратуре нарастить интенсивность работы по защите российских граждан.

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    26 марта 2024, 17:52 • Новости дня
    Путин отметил роль культуры в тяжелые и трагические периоды

    Tекст: Кристина Цыцура

    Значение культуры возрастает в трагические и тяжелые периоды, заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества и премии молодым деятелям культуры за 2023 год.

    «Хочу особо подчеркнуть, что в тяжелые, трагические периоды еще больше возрастает значение культуры, ее духовных, нравственных, моральных ценностей», – передает ТАСС его слова.

    Президент добавил, что после пережитого теракта, важно опираться на ценности гуманизма, они поддерживают решимость быть сильными и сплоченными.

    «Для нас крайне важно сейчас, когда мы глубоко переживаем случившееся в минувшую пятницу, опираться на эти ценности созидания, гуманизма и милосердия. Они объединяют нас в поддержке всех пострадавших, нашей решимости быть сильными и сплоченными», – сказал он.

    Ранее МЧС обновило список опознанных жертв теракта в «Крокус Сити Холле», в нем указаны 95 фамилий погибших.

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