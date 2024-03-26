Цель врагов – разбудить в нас древних зверей, когда человек человеку – волк. Его надо только разбудить, а дальше уже он будет действовать сам: с таджиков перекинется на мигрантов, с мигрантов на мусульман, далее везде.29 комментариев
Путин отметил роль культуры в тяжелые и трагические периоды
Значение культуры возрастает в трагические и тяжелые периоды, заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества и премии молодым деятелям культуры за 2023 год.
«Хочу особо подчеркнуть, что в тяжелые, трагические периоды еще больше возрастает значение культуры, ее духовных, нравственных, моральных ценностей», – передает ТАСС его слова.
Президент добавил, что после пережитого теракта, важно опираться на ценности гуманизма, они поддерживают решимость быть сильными и сплоченными.
«Для нас крайне важно сейчас, когда мы глубоко переживаем случившееся в минувшую пятницу, опираться на эти ценности созидания, гуманизма и милосердия. Они объединяют нас в поддержке всех пострадавших, нашей решимости быть сильными и сплоченными», – сказал он.
Ранее МЧС обновило список опознанных жертв теракта в «Крокус Сити Холле», в нем указаны 95 фамилий погибших.