Песков заявил об отсутствии «разрыва» в российском обществе

Песков указал на согласие почти всего населения России с линией Путина

Tекст: Антон Антонов

Комментируя результаты выборов президента России, Песков сказал, что «цифры, с которыми выиграл Путин, они же беспрецедентные». Он не считает, что в обществе есть «разрыв». По его словам, «правильнее сказать, что практически все общество согласно с линией Путина».

Он признал, что «те, кто против, они тоже есть», но «это такой, знаете, осколок общества, их очень мало». Песков призвал «не преувеличивать это количество», пояснив, что люди, о которых идет речь – «не только заметные», но и «громкие», пишут «Аргументы и Факты».

Песков заявил, что необходимо «разделять» людей, которые «уехали и буквально встали на позиции врага своей страны», и тех «из несогласных», кто «остается со своей Родиной».

Про первых Песков сказал, что таких людей «здесь не будут ждать, не примут, это точно». По его мнению, «тех, кто открыто встал на путь охаивания страны, на путь поддержки киевского режима, кто провоцирует вражду, их немного».

Относительно оставшихся в России Песков заявил: «Возможно, они со временем все поймут. Общество не может быть монолитным на 100%, так не бывает. И, может быть, нам вот этих непонимающих людей надо убедить, разъяснить им правоту Путина. Я убежден, что это можно сделать».

Песков отметил, что сначала ситуация с коронавирусом, а затем специальная военная операция на Украине «наложили отпечаток на график президента». По его словам, Путин «вообще трудоголик, у него практически нет ощущения времени в плане рабочего дня», который «может быть растянут по суткам».

Песков сказал, что таков «стиль работы» Путина, «это абсолютно нормально с учетом той ситуации, в которой мы находимся». Он убежден, что «когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это стало войной». По его словам, «военный аспект стал неотъемлемым куском рабочего дня» президента. «Не скажу, что он ночами не спит, но спит мало. График у президента весьма и весьма насыщенный», – сказал Песков.

Напомним, Песков разъяснил правовой статус СВО. Он указал, что это по-прежнему специальная военная операция де-юре, однако де-факто для России «это превратилось в войну» после того, как Запад стал все больше и больше повышать свою вовлеченность в конфликт.