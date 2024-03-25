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В Усолье-Сибирском демонтировали свыше 80% всех загрязненных зданий и сооружений
Город Усолье-Сибирское в Иркутской области благодаря работам по рекультивации прошел дорогу от зоны экологического бедствия до территории технологического суверенитета, там очищено свыше 80% всех загрязненных зданий и сооружений.
Промышленная площадка бывшего «Усольехимпром» благодаря рекультивации, проводимой Федеральным экологическим оператором, трансформируется из зоны экологического бедствия в одну из самых инвестиционно-привлекательных производственных площадок в стране, заявила член думского комитета по промышленности и торговле, депутат фракции «Единая Россия» Мария Василькова.
«В настоящее время силами Федерального экологического оператора демонтировано более 80% всех загрязненных зданий и сооружений на территории производственной площадки. Утилизировано 530 тыс. тонн отходов с получением вторичных строительных материалов. В 2024 году планируется полностью освободить промышленную площадку от оставшихся зданий и сооружений, продолжить рекультивацию шламонакопителя, а также окончательно ликвидировать нефтяную линзу», – сказала депутат.
Парламентарий напомнила, что по поручению президента Владимира Путина необходимо не только провести рекультивацию площадки бывшего «Усольехимпрома», а также сформировать безопасную среду для комфортной жизни людей, которые проживают на этих территориях, создать основу для опережающего социально-экономического развития города Усолья-Сибирского.
«На месте промышленной площадки будет создан передовой химический кластер – Федеральный центр химии. Стратегия развития Федерального центра химии включает ряд продуктовых направлений, которые были определены Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в качестве приоритетных. Планируемые результаты создания Федерального центра химии – это обеспечение стратегических отраслей промышленности востребованной продукцией химического комплекса, создание новых высокотехнологичных производств малотоннажной и среднетоннажной химии», – отметила она.
В городе также планируется создать основу его социально-экономического развития, в рамках проекта по созданию Федерального центра химии там формируется комплексный подход к развитию и отрасли и территории.
Благодаря совместной работе «Росатома», АО «Росхим», Министерства природных ресурсов и экологии, Минпромторга и правительства Иркутской области, администрации города и экспертного совета по развитию химической промышленности при думском комитете по промышленности и торговли город станет центром технологического и научного суверенитета, уверена парламентарий.
В Усолье-Сибирском планируется создать баланс передовых технологий и жизненного пространства, чтобы обеспечить высокое качество жизни для каждого жителя.