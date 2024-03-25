Иногда отзывы на теракт напоминают известную фразу «они упустили возможность промолчать». Но мы можем вовремя заметить этот идущий к горлу ил – и не дать ему прорваться. Мы можем сказать – нет. Я не буду разгонять страхи, сеять ненависть и подрывать доверие в обществе. Я не буду увеличивать уровень гнева и горечи.15 комментариев
Болатаева: В больницах и стационарах после теракта в «Крокусе» остаются 97 человек
Минсоцразвития Московской области: В больницах и стационарах остаются 97 пострадавших при теракте
В больницах и стационарах из-за теракта в «Крокусе» остаются 97 человек с травмами различной степени тяжести, сообщила глава Минсоцразвития Московской области Людмила Болатаева.
По ее словам, 97 человек находятся в больницах Московской области, Москвы и федеральных центрах, со всеми поддерживается связь, передает РИА «Новости».
Также министр отметил, что в расположенный в БЦ «Кубик» Центр помощи с момента открытия поступило уже более 1,7 тыс. звонков, зафиксировано порядка 220 очных посещений.
Болатаева добавила, что власти Подмосковья предоставили выплаты 15 пострадавшим.
Напомним, результате теракта в «Крокус Сити Холле» 25 марта 2024 года были эвакуированы более 5 тыс. человек.