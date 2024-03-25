  • Новость часаВ Кремле заявили об отсутствии итоговой версии причин теракта в «Крокусе»
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Я не буду помогать врагу

    Иногда отзывы на теракт напоминают известную фразу «они упустили возможность промолчать». Но мы можем вовремя заметить этот идущий к горлу ил – и не дать ему прорваться. Мы можем сказать – нет. Я не буду разгонять страхи, сеять ненависть и подрывать доверие в обществе. Я не буду увеличивать уровень гнева и горечи.

    15 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Это фирменный почерк террористической Украины

    На протяжении последних десяти лет Украина действовала так постоянно. Из года в год. Терроризировала мирное население и всегда, вот просто всегда, отказывалась от своей причастности. Ни разу еще не призналась ни в чем.

    19 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Провокатор ФБР стал автором версии о фиксации ИГ на России

    Далеко не каждый может невооруженным глазом увидеть фиксацию ИГ на России в последние два года, да и вообще хоть как-то оценить ее деятельность без дополнительных подсказок от ФБР.

    5 комментариев
    25 марта 2024, 11:25 • Новости дня

    Болатаева: В больницах и стационарах после теракта в «Крокусе» остаются 97 человек

    Минсоцразвития Московской области: В больницах и стационарах остаются 97 пострадавших при теракте

    Tекст: Александра Юдина

    В больницах и стационарах из-за теракта в «Крокусе» остаются 97 человек с травмами различной степени тяжести, сообщила глава Минсоцразвития Московской области Людмила Болатаева.

    По ее словам, 97 человек находятся в больницах Московской области, Москвы и федеральных центрах, со всеми поддерживается связь, передает РИА «Новости».

    Также министр отметил, что в расположенный в БЦ «Кубик» Центр помощи с момента открытия поступило уже более 1,7 тыс. звонков, зафиксировано порядка 220 очных посещений.

    Болатаева добавила, что власти Подмосковья предоставили выплаты 15 пострадавшим.

    Напомним,  результате теракта в «Крокус Сити Холле» 25 марта 2024 года были эвакуированы более 5 тыс. человек.

    24 марта 2024, 13:16 • Новости дня
    Медведев назвал главной целью России отомстить причастным к теракту в «Крокусе»
    Медведев назвал главной целью России отомстить причастным к теракту в «Крокусе»
    @ Petrov Sergey/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Все причастные к теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл», независимо от страны и статуса, будут легальной целью для мести со стороны России, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

    «Царствия Небесного всем безвинно убиенным! Мы отомстим за каждого», – написал он в своем Telegram-канале. «Все, кто причастен, вне зависимости от страны происхождения и статуса – отныне наша легальная и главная цель», – добавил он, передает ТАСС.

    Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что любые попытки США оправдать Киев в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» должны рассматриваться как улика до завершения расследования.

    Напомним, число погибших в результате теракта в «Крокусе» увеличилось до 133 человек, а пострадавших – до 154.

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    24 марта 2024, 17:09 • Новости дня
    Число погибших в результате теракта в «Крокусе» увеличилось до 137 человек
    Число погибших в результате теракта в «Крокусе» увеличилось до 137 человек
    @ Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» число погибших возросло до 137 человек, сообщили в пресс-службе СК РФ.

    В сообщении говорится, что в настоящее время продолжается опознание тел погибших. Как указали в пресс-службе, на месте теракта сейчас обнаружены тела 137 человек, трое из которых – дети, осмотр места преступления продолжается. Отмечается, что пока опознано 62 тела, передает ТАСС.

    В СК добавили, что с места теракта изъяли два автомата Калашникова, четыре комплекта боевой амуниции и свыше 500 патронов, 28 магазинов. В ведомстве подчеркнули, что при задержании подозреваемых на территории Брянской области в автомобиле «Рено» обнаружен и изъят пистолет Макарова и магазин от автомата Калашникова.

    В пресс-службе уточнили, что ведомство во время осмотра концертного зала не выявило заминированных тел или других следов минирования.

    В воскресенье в Москве начались процедуры опознания погибших в результате теракта в «Крокусе».

    Ранее сообщалось, что число погибших в результате теракта в «Крокусе» увеличилось до 133 человек, а пострадавших – до 154.

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    24 марта 2024, 13:52 • Новости дня
    Президент Таджикистана обсудил с Путиным теракт в «Крокус Сити Холле»

    Президент Таджикистана обсудил с Путиным теракт в «Крокусе»

    Президент Таджикистана обсудил с Путиным теракт в «Крокус Сити Холле»
    @ Владимир Смирнов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон позвонил российскому лидеру Владимиру Путину и «решительно осудил жестокий кровавый террористический акт в комплексе «Крокус Сити Холл», сообщила пресс-служба Рахмона.

    В сообщении, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что Рахмон выразил глубокие соболезнования и чувства солидарности с российским народом в связи с гибелью мирных граждан в результате подлого террористического акта в «Крокусе». Он отметил, что этому преступлению нет и не может быть оправдания.

    В Кремле добавили, что в ходе беседы Путин и Рахмон уточнили, что специальные службы и профильные ведомства России и Таджикистана проводят плотную работу в сфере противодействия терроризму, и эта работа будет активизирована.

    В пресс-службе лидера Таджикистана добавили, что Рахмон подчеркнул, что «террористы не имеют ни национальности, ни родины, ни религии», передает ТАСС.

    Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что все причастные к теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл», независимо от страны и статуса, будут легальной целью для мести со стороны России.

    Напомним, число погибших в результате теракта в «Крокусе» увеличилось до 133 человек, а пострадавших – до 154.

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    24 марта 2024, 18:59 • Новости дня
    Работавшие в «Крокусе» трое подростков спасли минимум сотню людей в день теракта
    Работавшие в «Крокусе» трое подростков спасли минимум сотню людей в день теракта
    @ Антон Воронов/Агентство "Москва"

    Tекст: Ольга Иванова

    Артем Донсков 14 лет, Ислам Халилов 15 лет и Никита И. 17 лет подрабатывали в «Крокус Сити Холле» гардеробщиками, в день теракта они спасли жизни минимум сотне людей.

    «Мы услышали очередь выстрелов – все побежали в сторону служебного помещения, в тупик. Мы это увидели и решили скоординированно их вывести через экстренный выход», – рассказал Донсков.

    Артем признается, что не чувствует себя героем. Он просто рад, что с его помощью кому-то удалось спастись.

    Халилов также рассказал, что героем себя не чувствует, а спасение людей было частью его работы. Он признался, что «лучше пожертвовать собой, чем дать умереть сотне людей». Во время теракта подросток, действуя по инструкции на случай ЧП, помог эвакуировать более 100 человек.

    «Вывел человек 500, может быть... Надеюсь, после меня тоже кто-то выводил», – рассказал в свою очередь Никита.

    Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить к награде мужчину, который обезоружил одного из нападавших при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле».

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    25 марта 2024, 01:34 • Новости дня
    Басманный суд Москвы арестовал четверых фигурантов дела о теракте в «Крокусе»
    Басманный суд Москвы арестовал четверых фигурантов дела о теракте в «Крокусе»
    @ Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Басманный суд Москвы постановил заключить под стражу Мухаммадсобира Файзова. Таким образом, арестованы все четверо обвиняемых в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле».

    Как и трое остальных фигурантов, Файзов арестован до 22 мая, передает РИА «Новости».

    Сообщается, что он родился в Таджикистане в 2004 году. Зарегистрирован в Иваново, где раньше был парикмахером в барбершопе, сейчас безработный. С судом Файзов говорил через переводчика.

    Заседание шло в закрытом режиме. По версии следствия, Файзов вел съемку нападения на «Крокус». В суде он был на носилках и говорил с трудом. Учитывая это обстоятельство, защита просила избрать ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы, передает ТАСС.

    Напомним, до этого были арестованы Далерджон МирзоевСаидакрами Рачабализода и Шамсидин Фаридуни. На русском в суде разговаривал только Фаридуни. Файзова доставили в Басманный суд Москвы на кресле-каталке.

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    24 марта 2024, 14:11 • Новости дня
    Алиев назвал неотвратимым наказание террористов из «Крокуса»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что все причастные к теракту в концертном зале «Крокус сити холл» неотвратимо понесут наказание.

    В сообщении, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что Алиев решительно осудил террористический акт в «Крокусе», который унес жизни более сотни мирных граждан, и выразил глубокие соболезнования их родным и близким, передал пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

    Как указали в пресс-службе, президент Азербайджана подчеркнул, что все жители страны солидарны с российским народом в этот день общенационального траура и высказал убежденность в том, что преступники и те, кто стоит за их спиной, понесут неотвратимое суровое наказание.

    Отмечается, что российский лидер со своей стороны поблагодарил за слова поддержки и отметил готовность к дальнейшему укреплению практического взаимодействия в духе стратегического партнерства и союзничества двух государств.

    Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон позвонил Путину и «решительно осудил жестокий кровавый террористический акт в комплексе «Крокус Сити Холл».

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    25 марта 2024, 08:27 • Новости дня
    Обвиняемый в теракте в «Крокусе» выкладывал фото из Стамбула

    Обвиняемый в теракте в «Крокус Сити Холле» вел Instagram из Стамбула

    Обвиняемый в теракте в «Крокусе» выкладывал фото из Стамбула
    @ Сергей Фадеичев/ТАС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Один из обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле» Шамсидин Фаридуни в феврале 2024 года вел Instagram (запрещенная в РФ соцсеть) из Стамбула, что следует из информации в его аккаунте.

    Фаридуни 23 февраля сделал восемь публикаций, на большинстве из которых указана геолокация «Аксарай, Стамбул», передает РИА «Новости». Среди фотографий есть и селфи Фаридуни, а также снимки, предположительно, сделанные в мечети Фатих.

    Ранее Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство об аресте Шамсидина Фаридуни по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле».

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    25 марта 2024, 04:59 • Новости дня
    Сенатор США увязал теракт в «Крокусе» с уходом американских войск из Афганистана

    Американский сенатор Рубио счел уход войск США из Афганистана одной из причин теракта в «Крокусе»

    Сенатор США увязал теракт в «Крокусе» с уходом американских войск из Афганистана
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» оказался возможен, в том числе, из-за ухода сил США из Афганистана, заявил зампредседателя комитета Сената США по разведке Марко Рубио.

    Рубио заявил, что при президентстве Дональда Трампа террористическая организация «Исламское государство» практически прекратила свою деятельность, но теперь она снова активизировалась, передает РИА «Новости» со ссылкой на ABC.

    По его словам, отчасти это произошло из-за того, что, покинув Афганистан, США утратили возможность наносить по ним регулярные удары. Сенатор добавил, что новые власти Афганистана не в силах эффективно противостоять террористам из ИГ*.

    По словам Рубио, ИГ* нашло новое место для своих действий. Теперь им гораздо проще проникнуть в Иран и Россию, но их цели не ограничиваются этими странами, они жаждут «повторить в США то, что они сделали в Москве».

    Он подчеркнул, что такая угроза становится еще более реальной с учетом массового потока нелегальных мигрантов, которые беспрепятственно проникают в США с юга и расселяются по всей стране.

    Напомним, в Белом доме заявили, что не видят признаков участия Украины в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала США запомнить, что в теракте они обвинили ИГ*. В экспертной среде считают, что Западу было бы выгодно возложить ответственность на ИГ*, чтобы скрыть причастность Украины.

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    24 марта 2024, 23:33 • Новости дня
    Первый фигурант дела о теракте в «Крокусе» признал вину

    Басманный суд Москвы арестовал первого фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

    Tекст: Антон Антонов

    Судья Басманного суда Москвы Елена Ленская удовлетворила ходатайство следствия об аресте Далерджона Мирзоева по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Мирзоев признал вину в полном объеме.

    Мирзоев арестован до 22 мая. 32-летний уроженец Таджикистана общался с судом через переводчика с таджикского. Он заявил, что у него четверо несовершеннолетних детей, передает РИА «Новости».

    В пресс-службе Мосгорсуда со ссылкой на постановление Басманного суда Москвы об аресте Мирзоева сообщили, что тот «признал вину в полном объеме». «Мирзоев в составе вооруженной организованной группы участвовал в стрельбе в граждан Российской Федерации, которые присутствовали в помещениях зданиях «Крокус Сити Холл». После чего обвиняемые подожгли здание «Крокус Сити Холл», – говорится в сообщении.

    Напомним, Мирзоев сообщил, что «имел временную трехмесячную регистрацию в Новосибирске», она истекла. В результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 137 человек, пострадали 182 человека.

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    24 марта 2024, 20:22 • Новости дня
    На здании «Крокуса» появилась проекция «Летят журавли»

    Tекст: Ольга Иванова

    В «Крокус Сити Холле» прошла акция памяти жертв теракта, на здании концертного зала была проецирована инсталляция «Летят журавли», а участники акции запустили в небо бумажных журавликов.

    Организаторы проекта рассказали РИА «Новости», что сегодня помочь обрести бессмертие всем погибшим в «Крокус сити холле» может каждый. Для этого стоит сложить бумажного журавлика, нарисовать птицу или создать свой, собственный, вариант и поделиться им в социальных сетях.

    Акция получила название в честь песни Муслима Магомаева «Журавли», имя которого носит концертный зал.

    В акции приняли участие сотни людей, в том числе родственники погибших и пострадавшие. В память о жертвах теракта была объявлена минута молчания.

    Ранее сообщалось, что число погибших при теракте в «Крокусе» возросло до 137 человек.

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    24 марта 2024, 17:55 • Новости дня
    Путин поставил свечу за упокой погибших в «Крокусе» в церкви в Ново-Огареве

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в церкви на территории государственной резиденции Ново-Огарево поставил свечу за упокой погибших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Об этом передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин пообещал возмездие и забвение убийцам людей в «Крокусе». Кроме того, российский лидер назвал кровавым и варварским теракт в «Крокус Сити Холле», 24 марта объявлено днем общенационального траура.

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    25 марта 2024, 00:07 • Новости дня
    Второй обвиняемый в теракте в «Крокусе» признал вину

    Tекст: Антон Антонов

    Саидакрами Рачабализода признал вину в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», Басманный суд Москвы арестовал его до 22 мая.

    Фигурант дела через переводчика сообщил, что является гражданином Таджикистана, передает ТАСС.

    Указывается, что у него нет регистрации в Москве (по его словам, она есть, но он не помнит где), передает РИА «Новости».

    Рачабализода был безработным, у него есть несовершеннолетний ребенок.

    Напомним, вину также признал Далерджон Мирзоев. Предъявлены обвинения Мухаммадсобиру Файзову и Шамсидину Фаридуни. Задержаны 11 участников террористической атаки, в том числе и четверо непосредственных исполнителей теракта.

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    24 марта 2024, 17:22 • Новости дня
    Подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле» привезли на допрос в СК

    Tекст: Дарья Григоренко

    Подозреваемых в совершении теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» привезли на допрос в Следственный комитете, сообщили в пресс-службе ведомства.

    Как указали в ведомстве, задержанных привезли на следственные действия в здание центрального аппарата СК, передает РИА «Новости».

    В пресс-службе добавили, что в ближайшее время следователями будут приняты меры для избрания в отношении четверых подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу, пишет ТАСС.

    Ранее глава СК России Александр Бастрыкин поручил своим подчиненным как можно быстрее установить организаторов теракта в «Крокус Сити Холле».

    Накануне четверо мужчин, задержанных по подозрению в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», были доставлены в Москву в СК.

    Коментарии (2)
    24 марта 2024, 21:01 • Новости дня
    Число пострадавших в «Крокусе» достигло 182 человек

    Tекст: Ольга Иванова

    Министерство здравоохранения Московской области обновило список госпитализированных в медучреждения Москвы и Подмосковья пострадавших в теракте, который произошел 22 марта в концертном зале «Крокус сити холл».

    Всего в списке 182 фамилии. На стационарном лечении находятся 121 человек, еще 61 – на амбулаторном, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что число погибших при теракте в «Крокусе» возросло до 137 человек.

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    24 марта 2024, 22:36 • Новости дня
    Фигурантам дела о теракте в «Крокусе» предъявлены обвинения

    Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством об аресте фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

    Фигурантам дела о теракте в «Крокусе» предъявлены обвинения
    @ Dmitry Golubovich/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Басманный суд Москвы передано ходатайство следствия, которое просит арестовать фигурантов дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле».

    Следствие просит заключить под стражу Далерджона Мирзоева и Рачабализода Саидакрами Муродали, передает РИА «Новости».

    Им предъявлено обвинение по ст. 205 УК (теракт в составе группы лиц, повлекший смерть человека), передает ТАСС.

    Максимальная санкция данной статьи предусматривает пожизненное лишение свободы. Оба обвиняемых доставлены в суд под конвоем бойцов спецподразделения ФСБ.

    Мирзоев в суде сообщил, что является гражданином Таджикистана. Его временная регистрация в России истекла. Через переводчика он сообщил, что «имел временную трехмесячную регистрацию в Новосибирске».

    Следствие попросило в закрытом режиме рассмотреть вопрос об аресте. В результате суд закрыл от публики рассмотрение ходатайства «для обеспечения сохранения тайны следствия и безопасности участников процесса».

    Напомним, удалось задержать 11 участников террористической атаки, в том числе и четверых непосредственных исполнителей теракта.

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    Сотрудники ФСБ поймали 11 причастных к террористической атаке на концертный зал «Крокус Сити Холл», среди задержанных четверо непосредственных участников атаки. Террористы планировали сбежать через российско-украинскую границу, у них были контакты на украинской стороне. Сейчас идет работа по выявлению их пособников. По предварительным данным, в результате теракта погибли не менее 115 человек, госпитализированы 115 человек. Подробности

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