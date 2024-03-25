Болатаева: В больницах и стационарах после теракта в «Крокусе» остаются 97 человек

Минсоцразвития Московской области: В больницах и стационарах остаются 97 пострадавших при теракте

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, 97 человек находятся в больницах Московской области, Москвы и федеральных центрах, со всеми поддерживается связь, передает РИА «Новости».

Также министр отметил, что в расположенный в БЦ «Кубик» Центр помощи с момента открытия поступило уже более 1,7 тыс. звонков, зафиксировано порядка 220 очных посещений.

Болатаева добавила, что власти Подмосковья предоставили выплаты 15 пострадавшим.

Напомним, результате теракта в «Крокус Сити Холле» 25 марта 2024 года были эвакуированы более 5 тыс. человек.