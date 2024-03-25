В «Крокус групп» назвали число эвакуированных во время теракта

В сообщении, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что Рахмон выразил глубокие соболезнования и чувства солидарности с российским народом в связи с гибелью мирных граждан в результате подлого террористического акта в «Крокусе». Он отметил, что этому преступлению нет и не может быть оправдания.
В Кремле добавили, что в ходе беседы Путин и Рахмон уточнили, что специальные службы и профильные ведомства России и Таджикистана проводят плотную работу в сфере противодействия терроризму, и эта работа будет активизирована.
В пресс-службе лидера Таджикистана добавили, что Рахмон подчеркнул, что «террористы не имеют ни национальности, ни родины, ни религии», передает ТАСС.
Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что все причастные к теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл», независимо от страны и статуса, будут легальной целью для мести со стороны России.
Напомним, число погибших в результате теракта в «Крокусе» увеличилось до 133 человек, а пострадавших – до 154.