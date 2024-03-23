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Борисов сравнил причину переноса пуска «Союза МС-25» с «закипанием аккумулятора» у авто
23 марта с космодрома Байконур успешно стартовал пилотируемый космический корабль «Союз МС-25», пуск которого ранее отменили за 20 секунд до старта из-за неисправности, ее глава «Роскосмоса» Юрий Борисов сравнил с «закипанием аккумулятора» у автомобиля.
«Действительно, за 20 секунд до старта автоматика прекратила циклограмму работы стартовой подготовки из-за получения информации о падении напряжения в химическом источнике тока», – сообщил журналистам генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов, передает ТАСС.
Он добавил, что экипаж был эвакуирован в течение часа.
Первоначально пуск «Союза МС-25» был запланирован на 21 марта, но автоматика отменила его прямо перед стартом, когда экипаж уже находился в корабле. Причиной стала просадка напряжения химического источника тока.
Напомним, 23 марта состоялся успешный старт после устранения неисправности «Союз МС-25».