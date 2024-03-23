Русский мир – это парни, которые, бросив свои дела, поехали к «Крокусу» развозить пострадавших. Это люди, которые, не поддавшись панике, выводили людей из горящего здания, думая не только о собственной безопасности. Это огромная очередь под дождем в пункты переливания крови.0 комментариев
СК призвал свидетелей теракта в «Крокусе» помочь восстановить детали трагедии
Следственный комитет России обратился к гражданам России, находившимся в момент теракта в помещениях концертного зала «Крокус Сити Холл», а также очевидцев предоставить всю имеющуюся информацию.
Все эти данные помогут детально восстановить полную картину происходивших в концертном зале событий, говорится в Telegram-канале ведомства.
Информацию просят передать по телефонам: 8-495-986-78-68 – Главное следственное управление СКР; 8-495-690-25-28 – Главное следственное управление СКР по Москве; 8-800-100-12-60 – Единая многоканальная линия СКР.
Отмечается, что расследование уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» находится на личном контроле Александра Бастрыкина.