Ветераны «Альфа» сравнили теракт в «Крокусе» с «Норд-Остом» и Бесланом

Ветераны «Альфа» заявили, что теракт в «Крокусе» сопоставим с «Норд-Остом» и Бесланом

Tекст: Кристина Цыцура

«После трагедии в «Крокус сити холле» мы проснулись в другой стране», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

Отмечается, что раньше террористы выдвигали требования, а сейчас совершают свои действия только ради убийства и запугивания населения.

Ветераны «Альфы» считают, что изменение характера угроз требует перехода к реалиям военного времени и отказа от моратория на применение смертной казни.

Ранее сообщалось, что число погибших в теракте в «Крокусе» выросло до 93 человек.