«Как дела?» – понеслось с фронта. – «Как дела?». Бойцы в курсе. Выражают соболезнования, хотя случившееся – беда не только москвичей, всей страны. Этим вечером для бойцов тоже что-то поменялось.0 комментариев
Ветераны «Альфа» сравнили теракт в «Крокусе» с «Норд-Остом» и Бесланом
Ветераны «Альфа» заявили, что теракт в «Крокусе» сопоставим с «Норд-Остом» и Бесланом
Теракт, совершенный в концертном зале Подмосковья, сопоставим с «Норд-Остом», Бесланом и нападением на Буденновск, заявили в Совете международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».
«После трагедии в «Крокус сити холле» мы проснулись в другой стране», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Отмечается, что раньше террористы выдвигали требования, а сейчас совершают свои действия только ради убийства и запугивания населения.
Ветераны «Альфы» считают, что изменение характера угроз требует перехода к реалиям военного времени и отказа от моратория на применение смертной казни.
Ранее сообщалось, что число погибших в теракте в «Крокусе» выросло до 93 человек.