Эксперт рассказал, как мошенники подделывают голоса для обмана жертв

Эксперт Фомин рассказал, как мошенники подделывают голоса для обмана жертв

Tекст: Алексей Дегтярев

Для создания фейковых записей голоса и видео используются нейросети, синтезаторы доступны всем без исключения, для их применения не нужны специальные навыки, сказал Фомин «Газете.Ru».

Он пояснил, что такие инструменты применяются для разных целей, потому их нельзя запретить.

При этом для изготовления высококачественных подделок нужны знания в этой области. Для таких записей нужен образец голоса. Для этого мошенники прибегают к взломам аккаунтов в мессенджерах. Украденные записи используют для обучения нейросетей.

Уже существуют синтезаторы, которые способны работать в реальном времени, когда при звонке голос звонящего проходит через синтезирующее ядро.

Голосовые дипфейки используют для вызова доверия со стороны жертв, неподготовленные люди легко поддаются таким приемам.

Чтобы выявить подделку, нужно обращать внимание на неправильные ударения, паузы в речи, интонацию и другие детали.