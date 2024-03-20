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Гладков рассказал о перемещенных в ПВР жителях Белгородской области
Вывезенные из опасных районов Белгородской области в пункты временного размещения (ПВР) в Старом Осколе жители находятся в тепле и комфорте, заявил глава региона Вячеслав Гладков.
В ПВР в основном вывозят жителей Грайворонского округа, а также из Белгорода, есть и те, кто приезжает туда самостоятельно, написал губернатор в своем Telegram-канале.
На границе округа дежурят специальные группы, они же помогают людям расселиться.
Жители встретили главу региона вопросами о сроках возвращения домой, о состоянии своего имущества, некоторые спросили о возможном трудоустройстве и оформлении детей в детские сады и школы.
«Люди не хотят сидеть без дела», – отметил губернатор.
Размещенных в ПВР жителей «никто не обижает», все они сыты и в тепле, помещения под пункты – большие и чистые.
«Надеюсь, что мы сможем максимально быстро вернуть людей домой», – заключил он.