Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без неё и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать «Крымский мост» с помощью ракет Taurus.11 комментариев
Бондарчук: «ГДР» побил рекорд «Слово пацана» по аудитории
Сериал «ГДР» побил рекорд «Слово пацана» по количеству привлеченной аудитории
Сериал «ГДР» побил рекорд «Слово пацана» по количеству привлеченной аудитории, сообщил режиссер и продюссер обоих проектов Федор Бондарчук.
«Большой успех – сериал «ГДР», который стал чемпионом, собрал большое количество новых зрителей... Мы побили рекорд «Слова пацана по аудитории привлеченной, но по другому смотрению», – приводит РИА «Новости» слова Бондарчука.
Он уточнил, что «Слово пацана» показывали по одной серии в неделю, а «ГДР» сразу выложили целиком.
Режиссером проекта выступил Сергей Попов. Одним из продюсеров стал Федор Бондарчук. Главные роли исполнили Александр Горбатов, Линда Лапиньш, Дарья Урсуляк, Евгений Харитонов.
Ранее режиссер сериала «Слово пацана» Жора Крыжовников рассказал, что после начала сериала был резкий скачок в статистике просмотров – на третьей серии он показал цифры, которые обычно средний сериал показывает за все время просмотра, через неделю это число увеличилось в пять раз, а еще через неделю – еще в два раза.