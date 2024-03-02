Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без неё и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать «Крымский мост» с помощью ракет Taurus.8 комментариев
Вован и Лексус оценили запись беседы военных ФРГ об ударах по Крымскому мосту
Пранкеры Вован и Лексус заявили, что не имеют отношения к публикации беседы военных ФРГ
Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) заявили, что ознакомились с записью переговоров немецких военных о возможном ударе по Крымскому мосту ракетами Taurus, но не причастны к ней.
Столяров в беседе с ТАСС на полях Всемирного фестиваля молодежи отметил, что им был интересен этот разговор. По его словам, они с Кузнецовым собираются использовать какую-то фактуру для «дальнейших творческих идей».
Ранее в Минобороны Германии сообщили агентству DPA, что внутренний разговор немецких военных о возможной атаке на Крымский мост был перехвачен.
Канцлер Германии Олаф Шольц агентству DPA пообещал быстро расследовать ситуацию вокруг записи разговора высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост с использованием ракет Taurus.
Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал публикацию поразительной. Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.