Выставка «НАТО: история обмана» начала работу на площадке Всемирного фестиваля молодежи

Tекст: Кристина Цыцура

Она будет работать до 7 марта. Гендиректор музея Ирина Великанова рассказала, что на фестивале собрана неравнодушная молодежь, поэтому именно здесь решено провести выставку на такую тему.

«Ее особенность в том, что она оформлена молодыми художниками, и нашу содержательную часть сопровождают муралы. Языком искусства мы хотим донести правду до всех, кто придет на эту выставку», – сказала она.

Экспозиции включают в себя материалы из собраний российских музеев, архивов, ведущих информационных агентств России, а также предметы, скомплектованные специальной межмузейной рабочей группой.

По словам программного директора ВФМ Сергея Першина, эта выставка неслучайно стала частью общего выставочного пространства, так как именно Россия сейчас борется за справедливый мир.

Главная задача выставки – наиболее полно рассказать историю лжи и обмана, агрессии, террора и войн, которые развязывал альянс. На выставке можно узнать историю зарождения организации и о секретных операциях, ранее проводимых НАТО. Также представлена хроника операций НАТО в Ираке, Югославии, Афганистане, Ливии, Сирии и на Украине.

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов отметил на открытии важность подобного проекта.

«Конечно, молодежи важно знать, как выглядит мир, кто несет угрозу, какие вызовы встречаются практически каждый день», – сказал Торкунов.

Основная информация на выставке представлена на русском, английском, немецком, французском, испанском, арабском и китайском языках. Более подробную информацию об экспонатах посетители смогут найти с помощью QR-кодов.

Гендиректор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов выразил надежду, что для многих проект станет отправной точкой для изучения истории.

Выставка в ближайшее время будет показана в Москве и российских регионах.