Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без неё и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать «Крымский мост» с помощью ракет Taurus.4 комментария
Пришедшая писать заявление женщина умерла в отделении полиции в Пермском крае
В селе Уинское Пермского края женщина пришла в полицию, написала заявление с жалобой на неизвестных, пытавшихся поджечь ее дом, и умерла, сообщили СМИ.
Жительница села Уинское пожаловалась полицейским, что неизвестные хотят поджечь ее дом и убить. Она написала заявление, оперативники зарегистрировали материал, но ей стало плохо, приехавшие на вызов врачи зафиксировали смерть, передает Ura.ru.
По факту случившегося в отделении полиции проводится проверка для установления всех обстоятельств происшествия.