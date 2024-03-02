Хуснуллин проверил ход восстановления Мариуполя

Хуснуллин назвал сроки начала восстановления Авдеевки, а также оценил ход работ в Донецке и Мариуполе

Tекст: Вера Басилая

Хуснуллин начал объезд объектов в новых регионах с открытия детского сада в Ильичевском районе Мариуполя, где провели комплексный ремонт. Он отметил, что важно отремонтировать детсады в новых регионах, где многие здания не видели ремонта с перестройки, следует из сообщения на сайте правительства.

Детсад для 120 ребят в Мариуполе восстановили специалисты ППК «Единый заказчик в сфере строительства» и строители из Московской области. Здесь полностью обновлен фасад, кровля и внутренние помещения со всеми коммуникациями, благоустроены игровые площадки.

Также в Мариуполе Марат Хуснуллин и председатель правительства ДНР Евгений Солнцев посетили Приморский парк и набережную, а также самую крупную в городе больницу интенсивного лечения (БИЛ).

По словам вице-премьера, в больнице уже восстановлено административное здание, в одном из ремонтируемых корпусов установили МРТ и КТ, ремонтируется и пищеблок, а на станции переливания крови строители планируют завершить работы второго этапа через две недели. Все корпуса должны быть готовы к ноябрю, сейчас над восстановлением больницы работают 325 человек.

Кроме того, в Мариуполе вице-премьер посетил котельную «Новотрубная», построенную и запущенную в Мариуполе под контролем специалистов ППК «Фонд развития территорий». Она обеспечивает теплом более 200 зданий – двумя котлами. При этом третий – это резерв мощности для будущих потребителей.

Марат Хуснуллин отметил, что всего в программе восстановления Мариуполя – более 4 тыс. объектов. Уже поставлена задача разработать детальный пятилетний план комплексной модернизации коммунальной инфраструктуры. По словам Хуснуллина, в этом году в Мариуполе строительство начнется на 57 площадках по программе индивидуального домостроения, а до конца года необходимо привести в порядок 1,5 тыс. фасадов и отремонтировать все многоквартирные дома в городе.

Также вице-премьер правительства посетил перинатальный центр в Донецке, который построили по поручению президента России Владимира Путина менее чем за год, он оснащен современным оборудованием, получен последний необходимый документ для его работы.

«Уже в ближайшие дни здесь раздадутся голоса первых новорожденных малышей», – сказал Марат Хуснуллин.

В завершение рабочей поездки вице-премьер посетил Авдеевку и оценил перспективу восстановительных работ. Хуснуллин заявил, что город пострадал так же, как и Мариуполь. По его словам, Авдеевку достаточно оперативно восстановят, как только будет отодвинута линия соприкосновения. В первую очередь нужно возобновить электроснабжение и водоснабжение, что будет сделано в ближайшее время, написал вице-премьер в своем Telegram-канале.

Также Хуснулин заехал на котельную Авдеевского коксохимического завода, которая является основным источником теплоснабжения, который отапливал город. Зампред правительства оценил, насколько быстро котельную можно восстановить при подготовке к следующей зиме.