Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без неё и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать «Крымский мост» с помощью ракет Taurus.2 комментария
Источник: Турнир претендентов перенесут из Канады из-за невыдачи виз россиянкам
Источник: Турнир претендентов могут перенести из Канады из-за невыдачи виз россиянкам
Торонто может лишиться права проведения турнира претендентов по шахматам из-за проблем с выдачей виз российским участницам соревнований, сообщил источник в Международной шахматной федерации (FIDE).
По информации информатора, «у Яна Непомнящего нет проблем», но женщины из России, а также члены команд спортсменов и некоторые организаторы до сих пор не получили виз, передает ТАСС.
Напомним, с 2 по 23 апреля в Торонто должны пройти мужской и женский турниры претендентов. Среди россиян на соревнования квалифицировались Ян Непомнящий, Александра Горячкина и Екатерина Лагно.