Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без неё и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать «Крымский мост» с помощью ракет Taurus.3 комментария
Путин и Лукашенко обсудили обстановку в мире и двусторонние темы
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко обсудил двухсторонние отношения Москвы и Минска, а также международные темы, сообщили в пресс-службе Кремля.
Обсуждались вопросы развития дружественных российско-белорусских отношений, а также ключевые аспекты международной обстановки, говорится на сайте Кремля.
Также Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с успешным проведением парламентских и местных выборов.
Ранее в Белоруссии на пять лет избирались 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания и 12 514 депутатов местных советов.