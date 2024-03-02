Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без неё и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать «Крымский мост» с помощью ракет Taurus.4 комментария
В «Сириусе» представили гимн Всемирного фестиваля молодежи
Гимн Всемирного фестиваля молодежи-2024 представили авторы и исполнители Анастасия Белявская и Олег Сидоров (дуэт Nansi&Sidorov) на площадке в Сириусе, официальная песня ВМФ-2024 «Мы здесь» прозвучит 2 марта на церемонии открытия.
Автор аранжировки исполнитель Олег Сидоров рассказал, что композиция исполняется в жанре поп-рок с сочетанием симфонических инструментов. По его словам, у музыки российской, европейской, азиатской, африканской <…> есть свои принципы, методы построения и то, что нравится людям сейчас, передает ТАСС.
В свою очередь Анастасия Белявская отметила, что песня должна быть более-менее понятная с точки зрения поп-сцены, и мотивирующая, чтобы под нее можно было двигаться, и петь хором, когда человек из любой страны абсолютно любой национальности может подпеть.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус». В рамках него пройдут 800 активностей различного формата: лекции и дискуссии, спортивные состязания, благотворительные акции, культурная программа. Более 1500 спикеров поделятся с участниками своим опытом в различных сферах.