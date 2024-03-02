Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без неё и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать «Крымский мост» с помощью ракет Taurus.2 комментария
В Белгородской области дрон повредил электроснабжение двух населенных пунктов
Губернатор Белгородской области Гладков: Беспилотник ВСУ повредил электроснабжение двух населенных пунктов
Украинские военные атаковали с беспилотника село Щетиновка Белгородского района Белгородской области, повреждена линия электропередачи, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В своем Telegram-канале он отметил, что взрывное устройство было сброшено с беспилотника на окраине села Щетиновка Белгородского района.
Гладков отметил, что в результате взрыва пострадавших нет, однако оказались повреждены линии электропередачи, временно без света остаются абоненты Щетиновки и Чайки.
По словам главы региона, оперативные и аварийные службы работают на месте.
Кроме того, под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа, обошлось без пострадавших.
В конце февраля дрон ВСУ поджег поле под Белгородом.