Отчет Сторча – это очень сильный аргумент в пользу того, чтобы не давать денег Украине, так как с поставками вооружений Киеву творится полный бардак. Если раньше это были просто подозрения республиканских политиков и журналистов, то теперь официально задокументированные факты.0 комментариев
Гладков: Дрон ВСУ поджег поле под Белгородом
Гладков сообщил о пожаре на поле под Белгородом после атаки дрона ВСУ
Украинские военные во вторник во второй половине дня запустили два беспилотника на территорию Белгородской области, из-за одного из них произошло возгорание в поле, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
В Белгородском районе сработала система противовоздушной обороны, там сбили дрон самолетного типа у поселка Разумное, сообщил Гладков в своем Telegram-канале.
Согласно предварительной информации, никто не пострадал, началось возгорание в поле, уже начато тушение.
Другой дрон заметили в Шебекинском городском округе, там также сработала система ПВО. Был сбит разведывательный беспилотник на подлете к Шебекино. Согласно предварительной информации, никто не пострадал, разрушений не последовало.
Ранее во вторник в Грайворонском округе области в результате атаки ВСУ пострадали четыре человека.