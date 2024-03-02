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На Всемирном фестивале молодежи стартовала программа «Начнем будущее вместе»
На федеральной территории «Сириус» началась детская образовательная программа ВФМ-2024, организованная Движением первых и Образовательным центром «Сириус».
Стартом стало шоу «Голоса большого мира». В фестивале впервые приняли участие школьники от 14 до 17 лет.
Цель образовательной программы – поддержать талантливую молодежь, воспитать ответственных лидеров России и мира. Программа совместит в себе различные направления: наука и технологии, экологическое воспитание, гуманитарное направление, культура, медиа, спорт.
Участников программы поприветствовал председатель правления Движения первых Григорий Гуров. Он сообщил, что общими усилиями школьников будут созданы 100 проектов, которые станут в ближайшие годы основой развития международного детско-юношеского сообщества.
Как отметила руководитель Образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева, на программе дети смогут получить поддержку своих идей и выберут профессиональный путь.
Представление на шоу было построено по принципу «изучить прошлое – попробовать настоящее – осмыслить будущее».
Главный герой шоу знакомился с достижениями русских деятелей науки, спорта, искусства, изучал возможности, созданные сегодня для детей и молодежи, а также мечтал о будущем.
В ходе концертной программы перед участниками выступили профессиональные артисты, музыканты и балет, так и юные исполнители.
Также впервые на Всемирном фестивале молодежи прозвучал гимн ВФМ-2024, его исполнили 1000 школьников.
Детская программа будет работать до 7 марта. Вместе с экспертами школьникам предстоит разработать 18 специальных лабораторий, 100 уникальных продуктов и проектных инициатив. Освещать мероприятие будут 80 детей из 21 страны мира. Созданный контент также станет наследием ВФМ.
Главные мероприятия фестиваля пройдут на территории «Сириуса». Они будут включать в себя лекции и дискуссии, спортивные состязания, благотворительные акции и культурную программу. Своим опытом со школьниками поделятся более 1500 спикеров. Всего участие примут 10 тыс. школьников из 188 стран мира.