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    Бизнес начинает выдумывать всякие несуществующие проблемы и навязывать потребителям мысль, что у них что-то страшно болит. Маркетолог из человека, который ищет боли, превратился в человека, который зомбирует потребителя, убеждая того, что ему плохо.

    3 комментария
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева «Ребятушки, милые, как к нам Россия относится?»

    «Нетвойнисты» пытаются прежде всего себя самих убедить, что у них есть моральное превосходство. Ведь они за мир во всем мире. И им очень жалко людей, которые страдают от войны. Им жалко всех вокруг. Но правда в том, что им жалко только себя. И моральное превосходство они потеряли в тот самый момент, когда не заметили бабу Любу.

    9 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русские за рубежом тоже выбрали Россию

    Люди, уехавшие из страны в последние годы, проходят трудную школу, в которой проясняется их отношение и к загранице, и к родной стране. Собственно, мы все проходим такую школу, но у них это прямо-таки интенсив.

    3 комментария
    19 марта 2024, 14:46 • Новости дня

    Путин назвал шантажом предупреждения Запада о возможных терактах в России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сообщения от западных стран о возможных террористических актах на российской территории – это откровенный шантаж, заявил президент Владимир Путин на коллегии ФСБ.

    Ряд официальных западных структур недавно сообщали о возможности терактов в России, все это «напоминает откровенный шантаж и намерение запугать, дестабилизировать наше общество», сказал Путин, передает ТАСС.

    Он потребовал, чтобы ФСБ усилила антитеррористическую работу.

    «Прошу ФСБ совместно с другими спецслужбами и правоохранительными органами при координации Национального антитеррористического комитета серьезно усилить антитеррористическую работу по всем направлениям, понимая, что мы имеем дело с сильным, опасным противником, в арсенале которого широкие информационные, технические, финансовые возможности», – отметил президент.

    Напомним, в марте нидерландское посольство в Москве призвало проживающих в России подданных королевства избегать мест скопления людей в связи с «возможными атаками».

    До этого схожие заявления делали американские и британские дипломаты.

    18 марта 2024, 15:44 • Новости дня
    Захарова сравнила глав стран НАТО с тараканами
    Захарова сравнила глав стран НАТО с тараканами
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Поведение руководителей стран Североатлантического альянса схоже с поведением «тараканов, застигнутых врасплох включенным светом», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Пока главы стран мирового большинства поздравляют Владимира Путина с победой на выборах, «агрессивные натовцы» действуют, словно «заметавшиеся тараканы, застигнутых врасплох включенным светом», написала она в своем Telegram-канале.

    Лидеры стран НАТО называют выборы «несправедливыми», при этом принимают их к сведению, и обозначают, что готовы к общению, отметила дипломат.

    «С другой стороны, вот зачем я обидела тараканов? Их такими природа сотворила, в отличие от того состояния, в какое погрузили себя многие западные политики», – заключила она.

    Напомним, самовыдвиженец Владимир Путин по итогам обработки 100% протоколов набрал 87,28% на выборах президента России.

    Его поздравили премьер Индии Нарендра Моди, президент Палестины Махмуд Аббас , председатель КНР Си Цзиньпин, папа Римский Франциск, северокорейский лидер Ким Чен Ын, лидеры Венесуэлы, Никарагуа, Боливии и Кубы.

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    18 марта 2024, 19:38 • Новости дня
    Путин рассказал о новой железной дороге в Севастополь через Донбасс и Новороссию
    Путин рассказал о новой железной дороге в Севастополь через Донбасс и Новороссию
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин на концерте, посвященном 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, заявил, что железная дорога в Крым через новые регионы станет альтернативой Крымскому мосту.

    Путин заявил, что в ближайшее время железная дорога через Донбасс и Новороссию пройдет до Севастополя, передает ТАСС.

    Он добавил, что уже восстановлена железная дорога от Ростова-на-Дону до Донецка, Мариуполя и Бердянска.

    Ранее в Крыму выражали заинтересованность в железнодорожной ветке через новые регионы.

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    18 марта 2024, 20:15 • Новости дня
    Путин: Власти будут аккуратно подходить к изменениям налоговой системы

    Tекст: Кристина Цыцура

    Власти России будут аккуратно подходить к изменениям налоговой системы, все решения будут выверенными, заявил действующий глава государства Владимир Путин в ходе встречи с кандидатами в президенты России.

    По его словам, необходимо создать такую систему, которая должна быть стабильной на протяжении минимум шести лет, передает ТАСС.

    «И здесь нужно быть очень аккуратными. Но решения должны быть выверенными», – заявил Путин.

    В ходе послания Федеральному собранию президент поручал продумать распределение налогового бремени в сторону тех, у кого выше доходы.

    Ранее в ФНС перечислили регионы с наибольшими сборами НДФЛ с состоятельных россиян.

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    18 марта 2024, 16:55 • Новости дня
    МИД Германии решил не указывать должность Путина в документах

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Немецкое министерство иностранных дел после российских выборов не намерено в документах и заявлениях указывать президентскую должность Владимира Путина, заявил официальный представитель ведомства Себастиан Фишер.

    Ведомство намерено указывать в документах лишь фамилию Путина, сказал Фишер, передает РИА «Новости».

    Он заявил, что не помнит, чтобы МИД страны указывал в последнее время какие-либо должности перед фамилией. При этом на сайте ведомства в разделе информации о России Владимир Путин обозначен как глава государства и президент.

    Ранее представитель кабмина ФРГ Кристиане Хофман заявила, что правительство страны не признает законными президентские выборы в России.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала немецкому правительству обратить внимание на систему выборов в своей стране.

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    19 марта 2024, 14:19 • Новости дня
    Путин: Россия помнит о преступлениях власовцев и не простит новых предателей

    Президент Путин: Россия помнит о преступлениях власовцев и никогда не простит новых предателей

    Путин: Россия помнит о преступлениях власовцев и не простит новых предателей
    @ Гавриил Григоров/POOL/ТАСС

    Россия всегда будет помнить о преступлениях власовцев на советской земле и никогда не простит новых предателей, заявил в ходе заседания коллегии ФСБ президент Владимир Путин.

    Глава государства призвал своевременно выявлять предателей, а также сравнил их с власовцами, передает ТАСС.

    Путин напомнил о недавних попытках прорыва на территорию России диверсионно-террористических группировок и призвал ведомство выявлять и поименно наказывать предателей без срока давности.

    Накануне президент заявил, что так называемому Русскому добровольческому корпусу (организация, признанная в России террористической) и другим предателям, которые участвуют в боевых действиях на стороне Украины, «не дадут покоя», правоохранителям поручат «поименно выявлять всех».

    Напомним, украинские ДРГ попытались пройти через границу в районе поселка Козинка в Белгородской области, чему помешали российские военные. Другая ДРГ пыталась войти в поселок Теткино Курской области. Натиск противника сдерживали бойцы группировки «Запад» совместно с приграничными органами ФСБ.

    Также ВС России пресекли попытки проникновения украинских ДРГ со стороны Сумской области.

    За несколько дней попыток штурма границы под Белгородом и Курском ВСУ потеряли более 550 солдат убитыми и тысячу ранеными.

    Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла логику этих событий. По мнению экспертов, действия украинских солдат имели своей целью дискредитировать выборы президента России.

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    18 марта 2024, 19:47 • Новости дня
    Путин поздравил россиян с 10-летием воссоединения России и Крыма
    Путин поздравил россиян с 10-летием воссоединения России и Крыма
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин на концерте на Красной площади в понедельник поздравил российских граждан с 10-летним юбилеем воссоединения Крыма с Россией.

    «Дорогие друзья, я от души всех приветствую и поздравляю вас с праздником – с воссоединением Крыма и Севастополя с Россией», – цитирует Путина ТАСС.

    Он подчеркнул, что Крым – это не только стратегически важная территория, это не только история страны, ее традиции и гордость.

    «Севастопольцы, крымчане – они наша гордость. Они через десятилетия пронесли веру в Отечество. Они никогда не разделяли себя с Россией, и именно это позволило Крыму вернуться в состав нашей общей семьи», – приводит слова президента РИА «Новости».

    Также он отметил, что путь жителей Донбасса и Новороссии в Россию был тяжелым, трагичным.

    «Что касается Новороссии, что касается Донбасса, люди, проживающие там, тоже тогда, в дни Русской весны, заявили о своем желании вернуться в родную семью, их путь на Родину оказался более тяжелым, трагичным, но все-таки мы сделали это, и это тоже большое событие в истории нашего государства. Теперь мы развиваемся и идем вместе, чувствуя локоть друг друга», – добавил он.

    Также Путин вместе с участниками и зрителями спел гимн России. «Да здравствует Россия!» – заявил он после  исполнения гимна.

    В ходе этого же выступления Путин рассказал о новой железнодорожной ветке в Севастополь через Донбасс и Новороссию.

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    18 марта 2024, 18:08 • Новости дня
    В Ватикане назвали фейковым поздравление Путина папой римским

    Tекст: Ольга Иванова

    Сообщения о том, что папа римский Франциск поздравил Владимира Путина с переизбранием на выборах президента России, являются ложными, сообщили в службе печати Святого Престола.

    Собеседник РИА «Новости» подчеркнул, что эта информация не соответствует действительности.

    Ранее общающийся с понтификом глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов заявил, что папа римский Франциск поздравил Владимира Путина с избранием на должность президента России.

    Ранее ЦИК сообщил, что самовыдвиженец Владимир Путин по итогам обработки 100% протоколов набрал 87,28% на выборах президента. Явка на президентских выборах в России в 2024 году стала рекордной в новейшей истории страны и составила 77,44%.

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    18 марта 2024, 19:01 • Новости дня
    Харитонов, Слуцкий и Даванков поздравили Путина с победой на выборах
    Харитонов, Слуцкий и Даванков поздравили Путина с победой на выборах
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Кандидаты в президенты России от КПРФ Николай Харитонов, от партии «Новые люди» Владислав Даванков и от ЛДПР Леонид Слуцкий поздравили на встрече Владимира Путина с победой на выборах.

    «Позвольте вас поздравить, победу признаем», – сказал Харитонов. Он добавил, что все «здравое» мировое сообщество понимает, что во главе России – надежный человек, передает РИА «Новости».

    Даванков поздравил Путина с уверенной победой на президентских выборах, пишет ТАСС.

    Слуцкий также поздравил Путина с победой и назвал его победу исторической. Он отметил, что разница между остальными кандидатами меньше 1% и не имеет значения. «Мы действительно значительное количество голосов членов ЛДПР отдали главному кандидату. Отдали много, себе осталось меньше», – подчеркнул лидер ЛДПР.

    Ранее Путин в ходе встречи кандидатами на пост главы призвал продолжать совместную активную работу.

    Согласно данным ЦИК, самовыдвиженец Владимир Путин по итогам обработки 100% протоколов набрал 87,28% на выборах президента. Явка на выборах в 2024 году стала рекордной в новейшей истории страны, она составила 77,44%.

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    19 марта 2024, 14:14 • Новости дня
    Путин потребовал от ФСБ жестко пресекать попытки посеять смуту в России
    Путин потребовал от ФСБ жестко пресекать попытки посеять смуту в России
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Попытки спровоцировать смуту в России, используя русофобию, должны жестко пресекаться, заявил президент Владимир Путин.

    Глава государства поручил ФСБ серьезно усилить антитеррористическую работу по всем направлениям, понимая, что противник опасен и технически подкован, передает ТАСС.

    «Ответственные задачи стоят перед подразделениями, которые обеспечивают защиту Конституционного строя, ведут борьбу с экстремизмом», – указал глава государства.

    Путин подчеркнул, что «попытки спровоцировать смуту, межнациональные конфликты, нарушить права, свободы граждан, использовать русофобию и любую другую идеологию нетерпимости должны жестко и немедленно пресекаться».

    Кроме того, глава государства заявил, что защита суверенитета России является гарантией выполнения задач, которые стоят перед страной.

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    18 марта 2024, 21:04 • Новости дня
    Олег Царев: Крым и Севастополь с помощью России смогли обустроить цветущий регион

    Политик Олег Царев: Решение крымчан и севастопольцев десять лет назад позволило России уверенно идти по выбранному пути

    Олег Царев: Крым и Севастополь с помощью России смогли обустроить цветущий регион
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Крымчанам было непросто – на их долю выпали водная и энергетическая блокада, логистические трудности. Но люди с помощью России справились, сказал газете ВЗГЛЯД экс-депутат Верховной рады Олег Царев. В понедельник на Красной площади проходит митинг-концерт в честь десятой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

    «Крымчанам было непросто – на их долю выпали водная и энергетическая блокада, логистические трудности. Но люди с помощью России справились, население обустраивает цветущий регион», – указал Олег Царев, политик, экс-депутат Верховной рады Украины.

    «Вслед за Крымом пошел Донбасс. И сегодня я вспоминаю своих друзей, с которыми мы начинали «Русскую весну»: Александр Захарченко, Михаил Толстых, которого мы знаем как Гиви, Арсен Павлов, он же Моторола, Алексей Мозговой. Их уже нет в живых, но они все равно рядом с нами на этом празднике», – отметил собеседник.

    Царев напомнил поговорку «русские долго запрягают, но быстро едут». «Десять лет в масштабах истории – это не так много. Но с точки зрения простого человека – это длинный период. Поэтому сейчас нам стоит поторопить историю, ускорить стрелки часов. Сегодня этим занимаются наши военные в зоне СВО», – заключил он.

    Напомним, 18 марта отмечается десятая годовщина вхождения Крыма в состав России. В честь этого исторического события на Красной площади проходит митинг-концерт. Со сцены к участникам концерта обратился президент Владимир Путин. «Дорогие друзья, я от души всех приветствую и поздравляю вас с праздником – с воссоединением Крыма и Севастополя с Россией», – сказал глава государства.

    Он подчеркнул, что Крым – это не только стратегически важная территория, история страны, ее традиции и гордость: «Севастопольцы, крымчане – они наша гордость. Они через десятилетия пронесли веру в Отечество. Они никогда не разделяли себя с Россией, и именно это позволило Крыму вернуться в состав нашей общей семьи».

    Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в том, как полуостров преобразился за десять лет в составе России.

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    18 марта 2024, 15:33 • Новости дня
    Президент ОАЭ поздравил Путина с переизбранием на пост президента России

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост главы российского государства.

    К поздравлению президента присоединились его заместитель шейх Мансур бен Заид Аль Нахайян, а также премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, передает ТАСС со ссылкой на информационное агентство WAM.

    Кроме того, Путина с победой на президентских выборов поздравили лидер Китая Си Цзиньпин, лидеры стран СНГ (Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана), папа Римский Франциск, северокорейский лидер Ким Чен Ын, лидеры Венесуэлы, Никарагуа, Боливии и Кубы, президент Ирана Ибрахим Раиси, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Палестины Махмуд Аббас.

    По данным ЦИК, Путин по итогам обработки 100% протоколов набрал 87,28% на выборах президента России.

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    18 марта 2024, 20:28 • Новости дня
    Путин спел гимн России на концерте в честь годовщины воссоединения Крыма и России

    Путин спел гимн России с Лепсом и кандидатами в президенты

    Путин спел гимн России на концерте в честь годовщины воссоединения Крыма и России
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российский лидер Владимир Путин вместе с Григорием Лепсом, кандидатами в президенты Леонидом Слуцким, Николаем Харитоновым, Владиславом Даванковым и волонтерами спел гимн России на концерте на Красной площади, посвященном 10-летию воссоединения Крыма с РФ.

    Глава государства выступил на концерте и завершил речь словами «Да здравствует Россия!» Отмечается, что после этого прозвучал гимн России, пишет РИА «Новости».

    На сцене вместе с кандидатами в президенты находились известные музыканты и актеры, среди них Полина Гагарина, Николай Расторгуев и группа «Любэ» и Григорий Лепс, который исполнял сольную партию, передает «Рен-ТВ».

    «Мы гордимся Россией», – сказал президент перед тем, как покинуть сцену.

    Ранее Путин на концерте на Красной площади поздравил российских граждан с 10-летним юбилеем воссоединения Крыма с Россией.

    Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в том, как полуостров преобразился за десять лет в составе России.

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    18 марта 2024, 22:54 • Новости дня
    Наследный принц Саудовской Аравии поздравил Путина с победой на выборах

    Наследный принц Саудовской Аравии обсудил с Владимиром Путиным развитие взаимовыгодного сотрудничества

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин и наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд провели телефонные переговоры, в ходе которых принц поздравил Путина с победой на президентских выборах и выразил готовность развивать дружественные связи и взаимовыгодное сотрудничество двух стран.

    «С обеих сторон выражена готовность и далее активно развивать дружественные связи и взаимовыгодное сотрудничество между Российской Федерацией и Саудовской Аравией», – сообщает пресс-служба президента России на официальном сайте Кремля.

    Отмечается, что в ходе разговора констатирована эффективность координации двух стран в формате «ОПЕК плюс».

    Также Путин просил передать наилучшие пожелания Королю Саудовской Аравии и поздравил народ Королевства со священным для мусульман месяцем Рамадан.

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    18 марта 2024, 19:27 • Новости дня
    Путин вышел на сцену концерта на Красной площади

    Путин вышел на сцену концерта на Красной площади в честь воссоединения Крыма с Россией

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На концерт на Красной площади, посвященный 10-летнему юбилею воссоединения России с Крымом, прибыл президент Владимир Путин.

    Глава государства прибыл на концерт в центре российской столицы, посвященный воссоединению полуострова и Севастополя с Россией, он поднялся на сцену, передает ТАСС.

    На концерте он заявил, что пригласил других кандидатов на пост президента прийти на выступление, поскольку «у нас одна Родина», сообщает РИА «Новости».

    Напомним, на Красной площади собрались десятки тысяч людей, на сцене выступают музыканты и актеры.

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    18 марта 2024, 18:59 • Новости дня
    Путин объяснил опасения ЦБ по поводу льготной ипотеки

    Путин объяснил опасения ЦБ в вопросе влияния льготной ипотеки на инфляцию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Банк России опасается давления ипотеки на инфляцию, поэтому к вопросу льгот по жилищным кредитам необходимо подходить с осторожностью, заявил Владимир Путин в ходе встречи с другими кандидатами на пост президента России.

    «Что касается ипотеки для молодых людей, в том числе на Дальнем Востоке, <…> там есть возможность и необходимость поговорить на эту тему поподробнее», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Он заметил, что в настоящее время существуют различные варианты льгот по жилищным кредитам, и ЦБ опасается, что масштабная льготная ипотека давит на инфляцию, поэтому в этом вопросе «нужно быть очень аккуратными».

    «Здесь просто нужно быть очень аккуратными, потому что наши службы, в том числе Центральный Банк, которые занимаются работой над необходимостью удержания на нужном уровне макроэкономических показателей, опасаются, что эта огромная ипотека, которую мы раскручиваем и делаем, что она немножко давит на инфляцию», – пояснил президент.

    Ранее Путин указал на риск роста инфляции из-за популярности ипотеки.

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      Президент подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о вылове британскими рыбаками рыбы в исключительной российской экономической зоне. В Британии уже звучат опасения о том, что в итоге жители страны будут ограничены в возможностях и дальше покупать часть своих излюбленных рыбных блюд.

    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

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