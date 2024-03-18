Выборы для многих жителей Донбасса подобны именинному пирогу на день рождения. Мой товарищ из Донецка сказал, что, проголосовав, окончательно почувствовал себя полноценным гражданином России – хотя паспорт получил в 2020 году.0 комментариев
Президент ОАЭ поздравил Путина с переизбранием на пост президента России
Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост главы российского государства.
К поздравлению президента присоединились его заместитель шейх Мансур бен Заид Аль Нахайян, а также премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, передает ТАСС со ссылкой на информационное агентство WAM.
Кроме того, Путина с победой на президентских выборов поздравили лидер Китая Си Цзиньпин, лидеры стран СНГ (Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана), папа Римский Франциск, северокорейский лидер Ким Чен Ын, лидеры Венесуэлы, Никарагуа, Боливии и Кубы, президент Ирана Ибрахим Раиси, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Палестины Махмуд Аббас.
По данным ЦИК, Путин по итогам обработки 100% протоколов набрал 87,28% на выборах президента России.