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Лидеры СНГ поздравили Путина с победой на выборах
Кремль: Лидеры СНГ поздравили Путина с победой на выборах
Владимир Путин провел телефонные разговоры с главами Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана Ильхамом Алиевым, Александром Лукашенко, Касым-Жомартом Токаевым, Садыром Жапаровым, Эмомали Рахмоном и Шавкатом Мирзиеевым, сообщили в Кремле.
«Лидеры тепло поздравили Владимира Путина с убедительной победой на президентских выборах, особо отметив широкую поддержку гражданами проводимого им курса во внутренней и внешней политике и высокую активность избирателей в ходе голосования, высказали пожелания дальнейших успехов в государственной деятельности», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
В беседах затрагивались актуальные вопросы развития двусторонних отношений и некоторые ключевые темы международной повестки дня, добавили в Кремле.
Кроме того, Путина с победой на президентских выборов поздравили лидер Китая Си Цзиньпин, папа Римский Франциск, северокорейский лидер Ким Чен Ын, лидеры Венесуэлы, Никарагуа, Боливии и Кубы, президент Ирана Ибрахим Раиси.
По данным ЦИК после обработки 99,65% протоколов, самовыдвиженец Владимир Путин лидирует на выборах президента России с 87,32% голосов.