16 марта 1935 года завершилось существование рейхсвера. Теперь вооруженные силы Третьего рейха назывались вермахтом. Само название, состоящее из слов wehr (оружие) и macht (мощь, сила), ярко символизировало, что в обороне такая организация сидеть не намерена.2 комментария
Венесуэла, Никарагуа, Боливия и Куба поздравили Путина с победой на выборах
Лидеры Венесуэлы, Никарагуа и Боливии Николас Мадуро, Даниэль Ортега и Луис Арсе, а также правительство Кубы поздравили Владимира Путина с победой на выборах президента России.
МИД Боливарианской Республики сообщил, что Мадуро от имени венесуэльского народа поздравляет Путина «с триумфом на выборах» и «выражает признание славному русскому народу за глубокую приверженность демократии». Венесуэла подчеркнула, что «единство российского народа и лидерство Владимира Путина» способствуют «мировой безопасности», передает ТАСС.
Ортега, заявление которого было опубликовано на портале 19digital, отметил, что «триумф» Путина – это «вклад в незаменимую стабильность человечества». Он и его супруга, вице-президент республики Росарио Мурильо отметили, что выборы в России были «образцовыми и спокойными». Они пожелали «побед российского народа и мира на планете».
Арсе отметил, что «уверенная победа» Путина «подтверждает единение храброго народа России вокруг суверенитета и постоянного развития».
Правительство Кубы заявило, что результаты выборов свидетельствуют о «признании руководства страны со стороны русского народа», передает РИА «Новости».
Напомним, глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, общающийся с папой Римским Франциском, сообщил, что понтифик поздравляет Владимира Путина с избранием на должность президента России.