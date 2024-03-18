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Си Цзиньпин поздравил Путина с переизбранием на пост президента России
Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост главы российского государства, сообщает Центральное телевидение Китая.
Итоги выборов в России, по словам Си Цзиньпина, в полной мере свидетельствуют, что Путина поддерживает российский народ, передает ТАСС.
«Я верю, что под вашим руководством Россия сможет добиться еще больших успехов в развитии и строительстве государства», – говорится в поздравительной телеграмме, которую направил китайский лидер президенту России.
Ранее в понедельник официальный представитель МИД КНР Ли Цзянь сообщила, что Китай выражает поздравления российской стороне в связи с избранием президента.
Кроме того, Путина с победой на президентских выборов поздравили папа Римский Франциск, северокорейский лидер Ким Чен Ын, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, лидеры Венесуэлы, Никарагуа, Боливии и Кубы, президент Ирана Ибрахим Раиси.
По данным ЦИК после обработки 99,65% протоколов, самовыдвиженец Владимир Путин лидирует на выборах президента России с 87,32% голосов.