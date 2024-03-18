Китай поздравил Россию с избранием президента

150 лет назад родился Николай Александрович Бердяев, самый известный русский философ. Представитель православного экзистенциализма, создатель философии свободы, Бердяев свои лучшие книги написал в эмиграции.3 комментария
150 лет назад родился Николай Александрович Бердяев, самый известный русский философ. Представитель православного экзистенциализма, создатель философии свободы, Бердяев свои лучшие книги написал в эмиграции.3 комментария
16 марта 1935 года завершилось существование рейхсвера. Теперь вооруженные силы Третьего рейха назывались вермахтом. Само название, состоящее из слов wehr (оружие) и macht (мощь, сила), ярко символизировало, что в обороне такая организация сидеть не намерена.9 комментариев
Понятие «тоталитаризм» уравнивает нацистский и советский режимы, превращая осмысление объемной истории в легкую прогулку с пустым рюкзаком и Джорджем Оруэллом под мышкой.45 комментариев
Однако, по словам Путина, «это будет в одном шаге от полномасштабной третьей мировой войны». «Думаю, что вряд ли в этом кто-либо заинтересован», – приводит его слова ТАСС.
Путин отметил, что на Украине присутствуют военнослужащие стран НАТО. По его словам, «ничего хорошего в этом нет, прежде всего для них, потому что они там погибают и в большом количестве».
Франция могла бы сыграть роль не в усугублении конфликта на Украине, а в мирном урегулировании, однако такая возможность потеряна, считает Путин. По его мнению, президент Франции Эммануэль Макрон пытается прикрыть внутренние проблемы в стране агрессивной внешней риторикой.
Он полагает, что Запад извлечет урок из результатов нынешних выборов в России, ведь «все-таки там не совсем тупые люди сидят во всех учреждениях, которые работают против нашей страны на протяжении десятилетий».
«По поводу реакции со стороны некоторых иностранных государств: она ожидаемая. А вы что хотели, чтобы они встали и аплодировали? Они же борются с нами, причем вооруженным путем», – сказал он. Путин заявил, что считает важным для себя выбор российского народа, а не реакцию на выборы за рубежом.
Путин отметил, что на Западе «приходят новые поколения специалистов, они реально оценивают происходящие события». Он ожидает, что эти люди станут «действовать более изощренно, но целей своих в отношении России не поменяют».
Напомним, Макрон не исключает, что Франции придется «провести операции» на Украине, чтобы противостоять российским войскам.
По словам Путина, прежде всего нужно «укреплять обороноспособность, укреплять вооруженные силы». Он заявил, что «это происходит очень хорошим темпом и с отличным качеством», передает ТАСС.
В предвыборном штабе Путин заявил, что «впереди очень много конкретных, важных задач». «Когда мы консолидированы, и мне думается, что для всех это стало понятно: кто бы и как ни хотел нас запугать, кто бы и как ни хотел нас подавить, нашу волю, сознание - ни у кого никогда ничего подобного в истории не получалось. Сейчас не получилось и не получится в будущем. Никогда», – сказал он.
«Все люди – вне зависимости от религиозной и этнической принадлежности – все чувствуют себя, во всяком случае сегодня, как единая российская семья. Это чрезвычайно важно. Это важнейшие условия для нашего поступательного движения вперед», – сказал он.
Путин заверил, что «все достаточно большие – если не сказать по некоторым направлениям грандиозные – планы, которые были задуманы и о которых» он «совсем недавно говорил в послании Федеральному собранию, все эти задачи, безусловно, будут решены, а цели, безусловно, достигнуты», передает РИА «Новости».
Отвечая на вопрос о том, стали ли результаты выборов тем, о чем он мечтал, Путин сказал: «Я мечтал о сильной, независимой, суверенной России. И надеюсь, что результаты голосования позволят нам всем вместе с российским народом добиваться этих целей».
Путин положительно оценивает работу правительства, Центрального банка и администрации главы государства: «Результаты работы за последние пару лет показали, что в целом административная команда в широком смысле этого слова действует весьма эффективно, и результаты работы являются удовлетворительными».
Путин пообещал, что кадровые вопросы в руководстве страны будут решаться позже без суеты, в рабочем режиме.
Он также выразил уверенность, что будущий управленческий корпус должен формироваться из людей, участвующих в спецоперации на Украине.
Напомним, как свидетельствуют данные ЦИК, Путин побеждает на выборах президента России в первом туре.
Путин сообщил об имевшемся согласии обменять Навального на заключенных на Западе
«Что касается господина Навального: да, он ушел из жизни. Это всегда печальное событие», – сказал Путин. Он отметил, что «были и другие случаи, когда люди в местах лишения свободы уходили из жизни», передает ТАСС.
Как отметил Путин, «это случается, ничего здесь не поделаешь». «Такова жизнь», – приводит его слова РИА «Новости».
По его словам, «за несколько дней» до смерти Навального «некоторые коллеги, не сотрудники администрации», сообщили Путину, что «есть идея обменять господина Навального на некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах».
«Вы можете мне поверить, можете – нет, человек, который со мной говорил, еще фразу не закончил, я сказал: «Я согласен!» – заявил Путин, выразив сожаление, что «случилось то, что случилось».
Отвечая на замечание присутствующего в избирательном штабе американского журналиста, который пытался связать смерть блогера в тюрьме и уровень демократии в России, Путин заявил: «А разве в Соединенных Штатах такого не бывало?».
О смерти Навального в исправительной колонии №3 стало известно 16 февраля. Управление ФСИН по ЯНАО сообщало, что блогер после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Навального похоронили на Борисовском кладбище Москвы.
Случаи с порчей бюллетеней она назвала «жалкими потугами» «зеленщиков» президента Украины Владимира Зеленского. Памфилова отметила, что порча бюллетеней вызвала бурю возмущений у россиян. По словам главы ЦИК, избиратели стали звонить в комиссию и рассказывать, что не собирались голосовать, но теперь изменили свое решение, передает РИА «Новости».
Памфилова заключила, что «зеленщики» поспособствовали «буре этого гражданского самосознания».
Также Памфилова отметила, что организаторы «протестных» акций, суть которых заключалась в том, чтобы прийти на избирательные участки в полдень в воскресенье, 17 марта, зарабатывают очки на Алексее Навальном даже после его смерти, передает ТАСС.
Ранее Памфилова предупредила портивших урны на избирательных участках о больших сроках. По словам Памфиловой, задержанные не знали, что за порчу урн предусмотрена уголовная ответственность на срок до пяти лет лишения свободы.
Захарова заявила о бесновании Запада по методичке после выборов президента в России
Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала заявления МИД Германии и Белого дома о «несвободных и несправедливых выборах» в России цитатой из Библии.
«Прошел полдень, а они все еще бесновались до самого времени вечернего жертвоприношения; но не было ни голоса, ни ответа, ни слуха», 3-я Царств 18 глава, стих 29,», – написала Захарова, отметив, что западные страны «беснуются по методичке».
«Кто следующий? Серебряных пуль у нас на всех нападающих вурдалаков хватит!» – добавила дипломат.
Между тем, вслед за Белым домом и МИД ФРГ глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал выборы президента России «несвободными и несправедливыми» из-за якобы незаконного проведения выборов «на территории Украины», без независимого мониторинга со стороны ОБСЕ.
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что оценка Вашингтоном выборов президента России не отразится на их легитимности.
Политолог Григорьев: Провал акций оппозиции подтвердил легитимность президентских выборов в России
«Акция оппозиции «Полдень» была абсолютно бессмысленной, равно как и попытки залить «зеленкой Зеленского» урны для голосования. Более того, скопление протестующих на участках в одно и то же время сработало на повешение явки, что идет вразрез с целями провокаторов», – сказал Максим Григорьев, директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии, первый заместитель председателя комиссии по общественному контролю и работе с обращениями граждан ОП РФ.
«Еще одной причиной провала данной акции является малочисленность сторонников прозападной оппозиции. Дело в том, что многие из тех, кто мог бы поддержать ее, сбежали за рубеж. Кроме того, часть из них активно поддерживает Украину, в том числе и финансово, что отталкивает россиян. Бесполезные акции, такие как «Полдень», также способствуют дискредитации оппозиции в глазах граждан», – отмечает собеседник.
«Радикалы даже не смогли использовать в свою пользу очереди на заграничных участках. Ведь огромное число людей на протяжении все трех дней стремились попасть на голосование. И в этом плане провокаторы просто потерялись в толпе», – подчеркнул он.
«Можно с уверенность сказать, что акции вроде «Полдня» или провокации с зеленкой смогли лишь показать бессилие оппозиции и ее кураторов, а также повысить легитимность наших выборов. Более того, попытки сорвать голосование, например, с помощью информационных атак или обстрелов имели совершенно обратный эффект. Они также привели к консолидации общества и повышению явки», – резюмировал Григорьев.
Ранее агентство ТАСС сообщило о появившихся в соцсетях и мессенджерах видеороликах якобы из Сахалина, Читы и Владивостока, на которых запечатлены протестующие против выборов президента. В частности, на материалах видны скопления людей на площадях или перед избирательными участками.
Однако агентство отмечает, что в роликах, где якобы сняты вышедшие на митинги люди, использованы архивные кадры из Белоруссии и Москвы 2012 года. Кроме того, ТАСС напоминает, что в преддверии выборов президента России власти неоднократно предупреждали об информационных атаках и фейках, которые будут появляться в Сети в дни голосования.
Между тем, россияне за рубежом действительно проявили активность на выборах президента России. Очереди из желающих проголосовать наблюдались в Германии, Словакии, ОАЭ, Армении, Израиле, Белоруссии, Казахстане и Египте, а также многих других странах.
В воскресенье вечером замглавы МИД РФ Евгений Иванов сообщил, что по состоянию на 18.00 мск более 249 тыс. россиян проголосовали на зарубежных участках.
Путин выразил «особые слова благодарности нашим воинам – ребятам, которые на линии боевого соприкосновения обеспечивают стране условия ее существования». По его словам, они «обеспечивают важнейшую задачу защиты наших людей на так называемых новых – на самом деле исторических российских территориях, да и вообще страны в целом», передает ТАСС.
Комментируя попытки украинских сил «куда-то забраться, куда-то зайти» на российскую территорию, Путин отметил, что российские войска уничтожают почти 100% этих подразделений противника. «25 танков за это время уничтожено», – сообщил он. По его словам, противник сосредоточил в приграничье и ближайшем тылу около 5 тыс. человек.
Он сообщил, что при атаках на российское приграничье ВСУ теряют около 40% бойцов, из них 35% безвозвратно. По его словам, «если им так нравится, то в принципе нас это устраивает, потому что они бездумно атакуют». Путин сказал, что для ВСУ это «мясорубка», которая российской стороне «даже выгодна» – «меньше будет личного состава, с которым придется на других участках линии соприкосновения участвовать в боевых действиях».
Путин указал, что российские войска ежедневно продвигаются в зоне СВО – «постепенно, аккуратно». Как отметил Путин, «это уже чуть больше, чем активная оборона». Подчеркивается, что «в целом инициатива полностью принадлежит российским вооруженным силам», а «на некоторых участках наши парни противника просто кромсают сейчас».
Он отметил, что высокая явка на выборах связана с драматизмом ситуации и тем, что Россия с оружием в руках защищает свое развитие. Никто не запугал и не сможет запугать жителей приграничных территорий, которые проявляют смелость и мужество, заявил Путин.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как провалился украинский план запугать россиян перед выборами, а также какие цели преследовали ВСУ своими попытками прорвать границу России.
Артисты театра в подмосковной Лобне пришли на выборы в костюмах Байдена и Трампа
В официальном Telegram-канале администрации Лобни сообщается, что для того, чтобы проголосовать, артистам пришлось снять маски, но после голосования «Трамп» и «Байден» устроили фотосессию с местными жителями.
Ранее на выборах президента России в Чите проголосовал «Сталин», «Иван Грозный», «Иосиф Сталин», «Екатерина II», «Александр II», «Александр Невский» и «Петр I».
До этого на избирательном участке в Тульской области на выборах президента России проголосовал избиратель в костюме тульского пряника.
Путин напомнил, что во время Великой Отечественной войны власовцы, которыми руководил «предатель Родины», тоже «воевали против своей Родины с оружием в руках». «Чем они закончили – хорошо известно», – приводит его слова ТАСС.
Он заявил, что раньше «эти предатели и подонки воевали на стороне нацистов, а сейчас есть такие же люди, которые воюют на стороне неонацистов». Они «с оружием в руках пошли против своей страны».
По словам Путина, общая численность четырех групп предателей типа «Русского добровольческого корпуса» (организация, признанная в России террористической) достигает 2,5 тыс. человек. Украинская сторона их «как мясо бросает на штурмы», «мясные штурмы», сказал Путин. По его словам, «из этих так называемых добровольцев, не помню, сколько их там применили, где-то, по-моему, до 1,5 тыс., потери примерно 800 человек».
Путин отметил, что в России «нет смертной казни». «Но мы к этим людям всегда – и сейчас, и в будущем – будем относиться как к тем, которые находятся в зоне боевых действий, будем считать, что они с оружием», – заявил Путин.
Он сообщил, что правоохранительным органам будет поручено «поименно выявлять всех и применять в отношении людей, которые с оружием воюют против России, соответствующие действия».
«Мы не дадим им покоя, они должны об этом знать», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, Путин заявил, что если украинской стороне нравится бросать свои войска в «мясорубку» в российском приграничье, то российским войскам это даже выгодно.
Второе место занимает Николай Харитонов (КПРФ), его поддержали 4,31% избирателей. Кандидаты от партии «Новые люди» и ЛДПР Владислав Даванков и Леонид Слуцкий получают 3,79% и 3,19% голосов, передает РИА «Новости».
Напомним, голосование на выборах президента России завершилось во всем мире, последними в 05:00 мск (20:00 по местному времени) закрылись избирательные участки в российских диппредставительствах в Гватемале, Коста-Рике, Мексике и Никарагуа.
Глава Всемирного союза староверов Севастьянов сообщил о поздравлении Путина с победой на выборах от папы римского
Как сообщил Севастьянов, папа римский полагает, что Ватикан мог бы частично заменить функции ООН в качестве международной площадки, передает РИА «Новости».
Напомним, в России завершилось голосование на президентских выборах, обработано 90% протоколов, Владимир Путин получает поддержку 87,21% избирателей.
Путин, отвечая на вопрос о готовности России остановить огонь на Украине по просьбе президента Франции Эммануэля Макрона, заявил, что Россия «готова рассмотреть любые вопросы, но всегда, при любой ситуации будет исходить» из собственных интересов, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что Россия «за мирные переговоры, но только не потому что у противника патроны заканчиваются». Он сказал, что Москва готова поддержать стремление «по-серьезному, в долгосрочной перспективе выстроить мирные, добрососедские отношения между двумя государствами, а не взять паузу на перевооружение на полтора-два года».
Отвечая на вопрос, с кем будет договариваться Россия после того, как украинский лидер Владимир Зеленский отменил выборы на Украине, Путин сказал, что данный вопрос ждет «своего кропотливого исследователя». «Мы подумаем об этом», – приводит его слова ТАСС.
Путин, комментируя предложения присоединить Харьковскую область для исключения атак Украины на российское приграничье, заявил, что «сейчас не готов говорить по поводу того, что, как и когда» следует «присоединять». Однако он не исключил создания «определенной «санитарной зоны» на сегодняшних территориях, подчиненных киевскому режиму». При этом Путин не стал говорить, какой может быть глубина «санитарной зоны». Говоря о возможной «санитарной зоне», Путин заявил, что она будет такой, чтобы ее сложно было преодолеть средствам поражения, прежде всего иностранного производства.
Напомним, Макрон заявил о намерении Франции обратиться к России с просьбой о режиме прекращения огня на Украине на время Олимпийских игр в Париже. Соревнования планируется провести в этом году с 26 июля по 11 августа.
Захарова заявила о безуспешных попытках Запада сорвать участие россиян в выборах президента России
В своем Telegram-канале Захарова отметила высокую активность российских избирателей за рубежом и в разных странах мира. По ее словам, люди стояли в очередях все три дня и не расходились до позднего вечера.
Также она рассказала, что российские посольства направляли дополнительных сотрудников, чтобы люди могли попасть на избирательные участки. Захарова подчеркнула, что граждане России вопреки всем угрозам отвергли призывы маргиналов и пришли отдать свой голос, сделали свой свободный выбор.
Дипломат обратила внимание, что пропагандисты Запада искажают факты и могут назвать стоящих в очередях на избирательные участки россиян участниками «протестной полночи».
Представитель МИД России также указала, что пропагандисты не сообщат о закрытии в Германии генконсульства России во Франкфурте-на-Майне, Лейпциге, Гамбурге и Мюнхене, а также о высылке сотен российских дипломатов властями США, Великобритании, ФРГ, Италии, Испании.
Кроме того, Захарова сообщила, что пытаясь осложнить проведение выборов, в Австрии без объяснения причин объявили persona non grata двух сотрудников российского посольства.
«Они хотели как хуже, а получилось по-нашему!», – резюмировала Захарова.
Ранее замглавы МИД России Евгений Иванов заявил, что на выборах президента России за рубежом проголосовали 249 806 россиян. Данные приводятся по состоянию на 18.00 мск с учетом досрочного и трехдневного голосования.
При этом Путин отметил, что Москва «ведет себя сдержаннее», чем оппоненты США в других странах мира. «Весь мир смеется над тем, что происходит», – приводит его слова ТАСС.
Путин сказал, что считает выборы в России демократичными, тогда как в США для нападок на «одного из кандидатов в президенты» используется административный ресурс и «судебные инстанции».
При этом он отметил, что у России «нет предпочтений ни по одному из кандидатов в президенты Соединенных Штатов Америки», Москва намерена «работать с тем, кому окажут доверие избиратели».
Напомним, в США против Трампа идут судебные разбирательства. В августе его даже ненадолго арестовали в Атланте по делу о попытке вмешательства в выборы 2020 года в штате Джорджия.
«Кампания действующего президента на выборах была построена на трех ключевых эмоциях – гордость, уверенность и надежда. Из всего спектра человеческих эмоций именно эти были выбраны не случайно», – сказал политолог Никита Ляховецкий.
«Так, гордость полностью отражает уже достигнутые успехи страны: как на внутреннем треке, так и на внешнем. Между тем эмоция уверенности помогает каждому из нас преодолевать трудности и вызовы, ощущая в себе силы и возможности для этого. А такая эмоция как надежда дает силы всей стране для движения вперед – в направлении новых перспектив», – объясняет эксперт.
Собеседник также обратил внимание на результаты других кандидатов. «Довольно слабо проявила себя КПРФ. Партия фактически теряет статус второй политической силы страны, коммунисты еще никогда не были так слабы», – считает спикер. – «Слуцкому же удалось если не укрепить, то хотя бы не растерять имеющиеся позиции. Предварительно его результат в целом сопоставим с тем, который в 2018 году на президентских выборах демонстрировал Владимир Жириновский».
При этом Ляховецкий счел дебют «Новых людей» вполне успешным. «Уже сейчас мы видим, что партия смогла крепко закрепить за собой пусть и небольшой, но довольно устойчивый электорат», – заключил политолог.
Ранее политолог Евгений Минченко в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что одним из факторов, обеспечивших Путину победу, стало внешнее давление. Он также назвал представителя от «Новых людей» Владислава Даванкова одним из открытий этих выборов. «Партия попала в парламент всего два года назад, а уже сегодня ее кандидат наравне конкурирует с представителями двух старейших партий Российской Федерации», – пояснил эксперт.
Как сообщает сайт ЦИК по состоянию на 23.20 мск, после обработки 61% протоколов Владимир Путин набирает 87,27% голосов. 4% набирает Николай Харитонов (КПРФ). Около 4% набирает Владислав Даванков («Новые люди»), а у Леонида Слуцкого (ЛДПР) – 3%.