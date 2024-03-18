  • Новость часаЦИК: Путин лидирует с 87,30% голосов после обработки более 99,94% протоколов
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    Сергей Миркин Сергей Миркин Для Донбасса это были необычные выборы

    Выборы для многих жителей Донбасса подобны именинному пирогу на день рождения. Мой товарищ из Донецка сказал, что, проголосовав, окончательно почувствовал себя полноценным гражданином России – хотя паспорт получил в 2020 году.

    0 комментариев
    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин Бердяев сегодня был бы за Путина

    150 лет назад родился Николай Александрович Бердяев, самый известный русский философ. Представитель православного экзистенциализма, создатель философии свободы, Бердяев свои лучшие книги написал в эмиграции.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Готовы ли немцы к войне

    16 марта 1935 года завершилось существование рейхсвера. Теперь вооруженные силы Третьего рейха назывались вермахтом. Само название, состоящее из слов wehr (оружие) и macht (мощь, сила), ярко символизировало, что в обороне такая организация сидеть не намерена.

    9 комментариев
    18 марта 2024, 14:30 • Новости дня

    Президент Палестины Аббас поздравил Путина с победой на выборах

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Палестинский президент Махмуд Аббас поздравил российского коллегу Владимира Путина с победой на выборах главы государства.

    Аббас поздравил Путина с переизбранием на пост президента России и пожелал ему успехов в выполнении обязательств и достижении целей и задач. Заявление главы Палестинской национальной администрации опубликовало агентство WAFA, передает ТАСС.

    Также палестинский лидер заявил, что гордится дружескими отношениями Палестины и России, и выразил признательность Москве за «поддержку прав палестинского народа».

    Ранее Путина в ходе телефонных разговоров поздравили главы Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана Ильхам Алиев, Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиеев.

    Также его поздравили лидер Китая Си Цзиньпин, папа Римский Франциск, северокорейский лидер Ким Чен Ын, лидеры Венесуэлы, Никарагуа, Боливии и Кубы, президент Ирана Ибрахим Раиси.

    18 марта 2024, 01:46 • Новости дня
    Путин оценил вероятность полномасштабного конфликта между Россией и НАТО
    Путин оценил вероятность полномасштабного конфликта между Россией и НАТО
    @ Гавриил Григоров/POOL/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя вероятность полномасштабного конфликта между Россией и НАТО, кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин заявил, что «все возможно в современном мире».

    Однако, по словам Путина, «это будет в одном шаге от полномасштабной третьей мировой войны». «Думаю, что вряд ли в этом кто-либо заинтересован», – приводит его слова ТАСС.

    Путин отметил, что на Украине присутствуют военнослужащие стран НАТО. По его словам, «ничего хорошего в этом нет, прежде всего для них, потому что они там погибают и в большом количестве».

    Франция могла бы сыграть роль не в усугублении конфликта на Украине, а в мирном урегулировании, однако такая возможность потеряна, считает Путин. По его мнению, президент Франции Эммануэль Макрон пытается прикрыть внутренние проблемы в стране агрессивной внешней риторикой.

    Он полагает, что Запад извлечет урок из результатов нынешних выборов в России, ведь «все-таки там не совсем тупые люди сидят во всех учреждениях, которые работают против нашей страны на протяжении десятилетий».

    «По поводу реакции со стороны некоторых иностранных государств: она ожидаемая. А вы что хотели, чтобы они встали и аплодировали? Они же борются с нами, причем вооруженным путем», – сказал он. Путин заявил, что считает важным для себя выбор российского народа, а не реакцию на выборы за рубежом.

    Путин отметил, что на Западе «приходят новые поколения специалистов, они реально оценивают происходящие события». Он ожидает, что эти люди станут «действовать более изощренно, но целей своих в отношении России не поменяют».

    Напомним, Макрон не исключает, что Франции придется «провести операции» на Украине, чтобы противостоять российским войскам.

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    18 марта 2024, 01:07 • Новости дня
    Путин подчеркнул стремление России к миру, а не к «паузе на перевооружение»
    Путин подчеркнул стремление России к миру, а не к «паузе на перевооружение»
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Россия поддерживает идею мирных переговоров по Украине, если речь идет о долгосрочной перспективе, а не о попытке «взять паузу на перевооружение», заявил кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин.

    Путин, отвечая на вопрос о готовности России остановить огонь на Украине по просьбе президента Франции Эммануэля Макрона, заявил, что Россия «готова рассмотреть любые вопросы, но всегда, при любой ситуации будет исходить» из собственных интересов, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что Россия «за мирные переговоры, но только не потому что у противника патроны заканчиваются». Он сказал, что Москва готова поддержать стремление «по-серьезному, в долгосрочной перспективе выстроить мирные, добрососедские отношения между двумя государствами, а не взять паузу на перевооружение на полтора-два года».

    Отвечая на вопрос, с кем будет договариваться Россия после того, как украинский лидер Владимир Зеленский отменил выборы на Украине, Путин сказал, что данный вопрос ждет «своего кропотливого исследователя». «Мы подумаем об этом», – приводит его слова ТАСС.

    Путин, комментируя предложения присоединить Харьковскую область для исключения атак Украины на российское приграничье, заявил, что «сейчас не готов говорить по поводу того, что, как и когда» следует «присоединять». Однако он не исключил создания «определенной «санитарной зоны» на сегодняшних территориях, подчиненных киевскому режиму». При этом Путин не стал говорить, какой может быть глубина «санитарной зоны». Говоря о возможной «санитарной зоне», Путин заявил, что она будет такой, чтобы ее сложно было преодолеть средствам поражения, прежде всего иностранного производства.

    Напомним, Макрон заявил о намерении Франции обратиться к России с просьбой о режиме прекращения огня на Украине на время Олимпийских игр в Париже. Соревнования планируется провести в этом году с 26 июля по 11 августа.

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    18 марта 2024, 00:16 • Новости дня
    Путин назвал задачи нового президентского срока
    Путин назвал задачи нового президентского срока
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Побеждающий на выборах Владимир Путин озвучил задачи своего нового президентского срока. По его словам, прежде всего требуется решать задачи в рамках специальной военной операции на Украине. При этом все задуманные планы и цели по развитию России будут достигнуты.

    По словам Путина, прежде всего нужно «укреплять обороноспособность, укреплять вооруженные силы». Он заявил, что «это происходит очень хорошим темпом и с отличным качеством», передает ТАСС.

    В предвыборном штабе Путин заявил, что «впереди очень много конкретных, важных задач». «Когда мы консолидированы, и мне думается, что для всех это стало понятно: кто бы и как ни хотел нас запугать, кто бы и как ни хотел нас подавить, нашу волю, сознание - ни у кого никогда ничего подобного в истории не получалось. Сейчас не получилось и не получится в будущем. Никогда», – сказал он.

    «Все люди – вне зависимости от религиозной и этнической принадлежности – все чувствуют себя, во всяком случае сегодня, как единая российская семья. Это чрезвычайно важно. Это важнейшие условия для нашего поступательного движения вперед», – сказал он.

    Путин заверил, что «все достаточно большие – если не сказать по некоторым направлениям грандиозные – планы, которые были задуманы и о которых» он «совсем недавно говорил в послании Федеральному собранию, все эти задачи, безусловно, будут решены, а цели, безусловно, достигнуты», передает РИА «Новости».

    Отвечая на вопрос о том, стали ли результаты выборов тем, о чем он мечтал, Путин сказал: «Я мечтал о сильной, независимой, суверенной России. И надеюсь, что результаты голосования позволят нам всем вместе с российским народом добиваться этих целей».

    Путин положительно оценивает работу правительства, Центрального банка и администрации главы государства: «Результаты работы за последние пару лет показали, что в целом административная команда в широком смысле этого слова действует весьма эффективно, и результаты работы являются удовлетворительными».

    Путин пообещал, что кадровые вопросы в руководстве страны будут решаться позже без суеты, в рабочем режиме.

    Он также выразил уверенность, что будущий управленческий корпус должен формироваться из людей, участвующих в спецоперации на Украине.

    Напомним, как свидетельствуют данные ЦИК, Путин побеждает на выборах президента России в первом туре.

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    18 марта 2024, 00:38 • Новости дня
    Путин рассказал о поступавшем предложении обменять Навального

    Путин сообщил об имевшемся согласии обменять Навального на заключенных на Западе

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя смерть Алексея Навального, кандидат в президенты, действующий глава России Владимир Путин заявил, что «это всегда печальное событие». Он сообщил, что был согласен на предложение по обмену Навального на заключенных на Западе.

    «Что касается господина Навального: да, он ушел из жизни. Это всегда печальное событие», – сказал Путин. Он отметил, что «были и другие случаи, когда люди в местах лишения свободы уходили из жизни», передает ТАСС.

    Как отметил Путин, «это случается, ничего здесь не поделаешь». «Такова жизнь», – приводит его слова РИА «Новости».

    По его словам, «за несколько дней» до смерти Навального «некоторые коллеги, не сотрудники администрации», сообщили Путину, что «есть идея обменять господина Навального на некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах».

    «Вы можете мне поверить, можете – нет, человек, который со мной говорил, еще фразу не закончил, я сказал: «Я согласен!» – заявил Путин, выразив сожаление, что «случилось то, что случилось».

    Отвечая на замечание присутствующего в избирательном штабе американского журналиста, который пытался связать смерть блогера в тюрьме и уровень демократии в России, Путин заявил: «А разве в Соединенных Штатах такого не бывало?».

    О смерти Навального в исправительной колонии №3 стало известно 16 февраля. Управление ФСИН по ЯНАО сообщало, что блогер после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Навального похоронили на Борисовском кладбище Москвы.

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    18 марта 2024, 00:31 • Новости дня
    Путин: В приграничье ВСУ теряют личный состав в «мясорубке»
    Путин: В приграничье ВСУ теряют личный состав в «мясорубке»
    @ Сергей Савостьянов/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин заявил, что если украинской стороне нравится бросать ВСУ в «мясорубку» в российском приграничье, то российским войскам это даже выгодно.

    Путин выразил «особые слова благодарности нашим воинам – ребятам, которые на линии боевого соприкосновения обеспечивают стране условия ее существования». По его словам, они «обеспечивают важнейшую задачу защиты наших людей на так называемых новых – на самом деле исторических российских территориях, да и вообще страны в целом», передает ТАСС.

    Комментируя попытки украинских сил «куда-то забраться, куда-то зайти» на российскую территорию, Путин отметил, что российские войска уничтожают почти 100% этих подразделений противника. «25 танков за это время уничтожено», – сообщил он. По его словам, противник сосредоточил в приграничье и ближайшем тылу около 5 тыс. человек.

    Он сообщил, что при атаках на российское приграничье ВСУ теряют около 40% бойцов, из них 35% безвозвратно. По его словам, «если им так нравится, то в принципе нас это устраивает, потому что они бездумно атакуют». Путин сказал, что для ВСУ это «мясорубка», которая российской стороне «даже выгодна» – «меньше будет личного состава, с которым придется на других участках линии соприкосновения участвовать в боевых действиях».

    Путин указал, что российские войска ежедневно продвигаются в зоне СВО – «постепенно, аккуратно». Как отметил Путин, «это уже чуть больше, чем активная оборона». Подчеркивается, что «в целом инициатива полностью принадлежит российским вооруженным силам», а «на некоторых участках наши парни противника просто кромсают сейчас».

    Он отметил, что высокая явка на выборах связана с драматизмом ситуации и тем, что Россия с оружием в руках защищает свое развитие. Никто не запугал и не сможет запугать жителей приграничных территорий, которые проявляют смелость и мужество, заявил Путин.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как провалился украинский план запугать россиян перед выборами, а также какие цели преследовали ВСУ своими попытками прорвать границу России.

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    18 марта 2024, 03:03 • Новости дня
    Папа римский поздравил Путина с победой на выборах

    Глава Всемирного союза староверов Севастьянов сообщил о поздравлении Путина с победой на выборах от папы римского

    Папа римский поздравил Путина с победой на выборах
    @ Riccardo Antimiani/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Папа римский Франциск поздравляет Владимира Путина с избранием на должность президента России, сообщил общающийся с понтификом глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.

    Как сообщил Севастьянов, папа римский полагает, что Ватикан мог бы частично заменить функции ООН в качестве международной площадки, передает РИА «Новости».

    Напомним, в России завершилось голосование на президентских выборах, обработано 90% протоколов, Владимир Путин получает поддержку 87,21% избирателей.

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    18 марта 2024, 01:39 • Новости дня
    Путин напомнил предателям из РДК о судьбе власовцев

    Tекст: Антон Антонов

    Так называемому Русскому добровольческому корпусу (организация, признанная в России террористической) и другим предателям, которые участвуют в боевых действиях на стороне Украины, «не дадут покоя», правоохранителям поручат «поименно выявлять всех», заявил кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин.

    Путин напомнил, что во время Великой Отечественной войны власовцы, которыми руководил «предатель Родины», тоже «воевали против своей Родины с оружием в руках». «Чем они закончили – хорошо известно», – приводит его слова ТАСС.

    Он заявил, что раньше «эти предатели и подонки воевали на стороне нацистов, а сейчас есть такие же люди, которые воюют на стороне неонацистов». Они «с оружием в руках пошли против своей страны».

    По словам Путина, общая численность четырех групп предателей типа «Русского добровольческого корпуса» (организация, признанная в России террористической) достигает 2,5 тыс. человек. Украинская сторона их «как мясо бросает на штурмы», «мясные штурмы», сказал Путин. По его словам, «из этих так называемых добровольцев, не помню, сколько их там применили, где-то, по-моему, до 1,5 тыс., потери примерно 800 человек».

    Путин отметил, что в России «нет смертной казни». «Но мы к этим людям всегда – и сейчас, и в будущем – будем относиться как к тем, которые находятся в зоне боевых действий, будем считать, что они с оружием», – заявил Путин.

    Он сообщил, что правоохранительным органам будет поручено «поименно выявлять всех и применять в отношении людей, которые с оружием воюют против России, соответствующие действия».

    «Мы не дадим им покоя, они должны об этом знать», – приводит его слова РИА «Новости».

    Напомним, Путин заявил, что если украинской стороне нравится бросать свои войска в «мясорубку» в российском приграничье, то российским войскам это даже выгодно.

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    18 марта 2024, 06:36 • Новости дня
    ЦИК обработал более 99% протоколов на выборах президента России
    ЦИК обработал более 99% протоколов на выборах президента России
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На выборах президента России обработано 99,01% протоколов, Владимир Путин получает поддержку 87,33% избирателей, свидетельствуют данные ЦИК.

    Второе место занимает Николай Харитонов (КПРФ), его поддержали 4,31% избирателей. Кандидаты от партии «Новые люди» и ЛДПР Владислав Даванков и Леонид Слуцкий получают 3,79% и 3,19% голосов, передает РИА «Новости».

    Напомним, голосование на выборах президента России завершилось во всем мире, последними в 05:00 мск (20:00 по местному времени) закрылись избирательные участки в российских диппредставительствах в Гватемале, Коста-Рике, Мексике и Никарагуа.

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    18 марта 2024, 01:26 • Новости дня
    Путин назвал ситуацию в США «катастрофой, а не демократией»

    Tекст: Антон Антонов

    Оценивая ситуацию в США, кандидат в президенты России и действующий глава российского государства Владимир Путин заявил, что «это же просто катастрофа, а не демократия».

    При этом Путин отметил, что Москва «ведет себя сдержаннее», чем оппоненты США в других странах мира. «Весь мир смеется над тем, что происходит», – приводит его слова ТАСС.

    Путин сказал, что считает выборы в России демократичными, тогда как в США для нападок на «одного из кандидатов в президенты» используется административный ресурс и «судебные инстанции».

    При этом он отметил, что у России «нет предпочтений ни по одному из кандидатов в президенты Соединенных Штатов Америки», Москва намерена «работать с тем, кому окажут доверие избиратели».

    Напомним, в США против Трампа идут судебные разбирательства. В августе его даже ненадолго арестовали в Атланте по делу о попытке вмешательства в выборы 2020 года в штате Джорджия.

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    18 марта 2024, 08:57 • Новости дня
    В Турции оценили итоги президентских выборов в России

    Aydinlik: Россияне усилили поддержку Путина

    В Турции оценили итоги президентских выборов в России
    @ YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Турецкая газета Aydinlik опубликовала статью о прошедших в России президентских выборах, отметив, что российский народ усилил поддержку Владимира Путина.

    Ситуация вокруг Украины, как отмечается в публикации, вызвала «положительный отклик у россиян», передает РИА «Новости».

    Также в статье говорится, что Путин «подтвердил свою уверенность в президентстве».

    По данным ЦИК после обработки 99,65% протоколов, самовыдвиженец Владимир Путин лидирует на выборах президента России с 87,32% голосов, Николай Харитонов набирает 4,30% голосов, Владислав Даванков – 3,82% голосов, Леонид Слуцкий – 3,20% голосов.

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    18 марта 2024, 08:11 • Новости дня
    ЦИК: Путин лидирует на выборах президента России с 87,32% голосов
    ЦИК: Путин лидирует на выборах президента России с 87,32% голосов
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Самовыдвиженец Владимир Путин лидирует на выборах президента России с 87,32% голосов, Николай Харитонов набирает 4,30% голосов, Владислав Даванков – 3,82% голосов, Леонид Слуцкий – 3,20% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 99,65% протоколов.

    Данные результатов голосования опубликованы в информцентре ЦИК, обработано 99,65% протоколов.

    Напомним, голосование на выборах президента России завершилось во всем мире, последними в 5:00 мск (20:00 по местному времени) закрылись избирательные участки в российских диппредставительствах в Гватемале, Коста-Рике, Мексике и Никарагуа.

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    17 марта 2024, 23:12 • Новости дня
    Путин побеждает на выборах президента в первом туре
    Путин побеждает на выборах президента в первом туре
    @ Александр Авилов/Агентство «Москва»

    Tекст: Антон Антонов

    Владимир Путин побеждает на выборах президента России в первом туре, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 57,37% протоколов УИК и объявления результатов дистанционного электронного голосования.

    По итогам обработки 57,37% протоколов Путин получил 87,26% голосов, то есть 50,06% от общего числа проголосовавших. За него проголосовали 27,41% участников дистанционного электронного голосования в 28 регионах и 89,1% участников ДЭГ в Москве.

    Таким образом, Путин гарантированно одерживает победу в первом туре, возможность проведения второго тура исключается. Для победы в первом туре кандидат должен получить поддержку более половины проголосовавших на выборах, передает ТАСС.

    Результат Путина в 2024 году превосходит итоги выборов 2018 года, когда за него проголосовали 76,69% избирателей.

    Напомним, в некоторых регионах России обработано 100% протоколов, везде лидирует Владимир Путин.

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    17 марта 2024, 23:48 • Новости дня
    Путин заявил, что Россия должна быть еще крепче и сильнее
    Путин заявил, что Россия должна быть еще крепче и сильнее
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Россия должна быть еще крепче, сильнее, эффективнее, есть условия дальнейшего движения вперед, заявил Владимир Путин, побеждающий на выборах президента страны.

    Путин прибыл в свой избирательный штаб в Гостином дворе в Москве.

    Он поблагодарил граждан России, «которые пришли на избирательные участки и проголосовали». Путин заявил: «Мы все – одна команда», – передает ТАСС.

    Результаты выборов Путин назвал свидетельством «доверия со стороны граждан страны и их надежда на то», что российская власть «все сделает так, как запланировано», передает РИА «Новости».

    По его словам, малое число жалоб в избирательном штабе говорит о качестве работы. Он заявил, что ему в этот вечер очень приятно быть со своей командой и соратниками. Путин поблагодарил сотрудников своего предвыборного штаба и назвал очень важной для страны их работу: «Я вас всех хочу поблагодарить за совместную работу, это была такая масштабная, большая, очень важная – что вас агитировать, вы и сами все знаете – очень важная для страны работа, которая помогает нам консолидировать общество, показать правильность нашего выбора, к которому мы идем, правильность пути, по которому мы идем, и создать условия для дальнейшего движения вперед».

    Путин подчеркнул, что «источником власти в стране является российский народ». По его словам, «это чрезвычайно важная вещь, она не носит формально-юридического характера», это «важнейшая опора существования страны».

    «Чтобы Россия была еще крепче, сильнее, эффективнее и имела возможность решать все те задачи, о которых я совсем недавно говорил в послании (Федеральному собранию). Спасибо вам большое!» – сказал он.

    Оценивая результаты выборов в Донбассе, Новороссии и Крыму, Путин сказал: «Я в принципе думал, что они будут хорошими, значимыми, положительными, но что они будут такими, какими мы их видим сегодня, я, честно говоря, даже не ожидал».

    Напомним, как свидетельствуют данные ЦИК, Путин побеждает на выборах президента России в первом туре.

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    18 марта 2024, 06:18 • Новости дня
    Нетаньяху обвинил Запад в потере совести

    Нетаньяху упрекнул Запад в попытке запретить Израилю защищаться от «монстров из ХАМАС»

    Tекст: Антон Антонов

    Запад решил отказать Израилю в праве на защиту от «монстров из ХАМАС», заявил глава правительства страны Биньямин Нетаньяху.

    «Вы так быстро решили отказать Израилю в праве на защиту от монстров из ХАМАС? Вы так быстро потеряли совесть?» – приводит слова премьер-министра Израиля РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    Нетаньяху сказал, что ряд политических деятелей озвучивает ложные обвинения против армии и властей Израиля. По его мнению, люди, которые хотят «добиться проведения выборов» в Израиле «сейчас, в разгар войны», стремятся «остановить войну и парализовать страну на полгода».

    Напомним, лидер сенатского большинства в США Чак Шумер заявил, что президент Израиля Биньямин Нетаньяху «сбился с пути», и призвал провести выборы в Израиле..

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    18 марта 2024, 12:04 • Новости дня
    Минченко пояснил объявленные Путиным задачи на новый президентский срок

    Политолог Минченко: Путин получил на выборах карт-бланш на необходимые России решения

    Минченко пояснил объявленные Путиным задачи на новый президентский срок
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Президент России Владимир Путин поставил множество задач, связанных как с выполнением целей СВО, так и с мирным развитием страны. В реализации этих планов ему поможет колоссальная поддержка избирателей, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее Путин назвал задачи, стоящие перед ним в рамках нового президентского срока.

    «Путин уже обозначил основные задачи. Бесспорно, основной акцент сделан на повышении обороноспособности страны и выполнении целей СВО. Тем не менее он затронул и другие аспекты развития государства. В частности, президент говорил о поддержке муниципалитетов, создании комфортной городской среды и масштабных инфраструктурных проектах», – сказал Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    «Я думаю, что впечатляющие результаты, полученные Владимиром Путиным в ходе избирательной кампании, показали высокий уровень доверия общества к нему. Поэтому он получил своего рода карт-бланш на принятие необходимых решений», – отмечает собеседник.

    «Кроме того, любая победа на президентских выборах предполагает последующие кадровые изменения. Конкретные замены сейчас назвать достаточно сложно, так как это может знать только Путин. Именно он будет назначать людей для выполнения поставленных задач. Скорее всего, следует ожидать появления новых лиц в правительстве России, а также в государственных корпорациях», – резюмировал Минченко.

    Ранее побеждающий на выборах Владимир Путин озвучил задачи своего нового президентского срока. По его словам, прежде всего требуется решать задачи в рамках специальной военной операции на Украине. Кроме того, важно укреплять обороноспособность, вооруженные силы. «Это происходит очень хорошим темпом и с отличным качеством», – сказал Путин в своем избирательном штабе в Гостином дворе.

    Он заверил, что сделает все возможное для решения поставленных перед страной задач. «Благодарю вас, всех граждан России, за доверие, которое вы мне оказали, и сделаю все, что в моих силах для того, чтобы решить те задачи, которые были поставлены перед страной, и достичь тех целей, которые мы считаем абсолютно приоритетными», – подчеркнул кандидат в президенты.

    Явка на прошедших выборах стала рекордной в истории современной России. Как сообщила Элла Памфилова, на участки пришли более 87,1 млн россиян, то есть 77,44% избирателей. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечали, что рекордный результат отражает консолидацию российского общества, а выборы стали ответом тем, кто стремится надавить на Россию.

    По данным ЦИК, после обработки 99,76% протоколов Путин набирает 87,29% голосов. Второе место занимает Николай Харитонов, у него 4,30%. У Владислава Даванкова и Леонида Слуцкого – 3,84% и 3,21% соответственно. Кандидаты от КПРФ, «Новых людей» и ЛДПР уже признали победу Путина на выборах.

    С победой на выборах президента России его активно поздравляют лидеры зарубежных дружественных стран. Так, одними из первых это сделали руководители стран Латинской Америки. Президент Никарагуа Даниэль Ортега и его супруга, вице-президент республики Росарио Мурильо отметили, что выборы в России были «образцовыми и спокойными». Президент Венесуэлы Николас Мадуро в свою очередь выразил мнение, что итоги выборов в России демонстрируют победу Путина над Западом. «Победа нашего старшего брата Владимира Путина является хорошим предзнаменованием для всего мира в 2024 году. Путин и Россия побеждают на всех фронтах», – заявил он.

    Также Путина поздравил глава КНДР Ким Чен Ын. Кроме того, МИД Китая выразил уверенность, что «под стратегическим руководством председателя Си Цзиньпина и президента Путина российско-китайские отношения продолжат развиваться».

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