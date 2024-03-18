Выборы для многих жителей Донбасса подобны именинному пирогу на день рождения. Мой товарищ из Донецка сказал, что, проголосовав, окончательно почувствовал себя полноценным гражданином России – хотя паспорт получил в 2020 году.0 комментариев
ВСУ атаковали пассажирский автобус под Донецком
ВСУ атаковали при помощи БПЛА пассажирский автобус к западу от Донецка, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Автобус следовал по маршруту площадь Победы – Кременец – Александровка, когда с дрона на него был сброшен взрывоопасный предмет, написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Благодаря реакции водителя, удар пришелся по касательной, пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что средства ПВО ВС России уничтожили над Брянской областью два украинских Ту-141 «Стриж».