Политологи: Высокая явка – это ответ россиян на давление извне

Политологи Линдигрин и Федорова оценили предварительные результаты президентских выборов в России

Tекст: Олег Исайченко

«Главный итог завершившихся выборов – это, на мой взгляд, исторический показатель явки. Люди захотели открыто высказать свое мнение, захотели быть услышанными. Высокая явка – это безусловно, выражение поддержки проводимого президентом курса на защиту России», – сказала Наталья Линдигрин, генеральный директор Института региональных проблем.

По ее словам, массовое, фактически референдумное голосование за Владимира Путина шло вопреки массовому же воздействию внешних сил, как на избирательную систему страны в целом, так и на простых избирателей.

«Примеры воздействия – обстрелы новых и сопредельных регионов, террористические атаки в других городах России, распространение фейковой информации в мессенджерах и формирование «компромата» на выборы. Отдельной формой воздействия стало препятствие гражданам России принимать участие в выборах за рубежом», – добавила она.

«Цель попыток внешнего вмешательства в выборы очевидна – подрыв стабильности в нашей стране, возврат России под влияние Запада. В итоге все эти попытки не привели к сколько-то значимому результату. Выстояла избирательная система, выстояли граждане. Консолидация людей вокруг национального лидера и флага безусловна», – заключила собеседница.

«Во всех регионах России чувствовалось особое настроение, с которым проходили эти выборы. Такого уровня сплоченности и целеустремленности российское общество в своей новейшей истории еще не переживало. Абсолютно разные люди шли на участки или голосовали электронно, с четким намерением отдать свой голос за будущее, в котором Россия – сильная и суверенная страна, несмотря на любое внешнее давление», – добавляет Анна Федорова, политолог, эксперт ЭИСИ.

Как уточнила Федорова, все попытки испортить эту атмосферу привели к противоположному результату. Заранее написанные слова западных политиков о том, что «мы не признаем эти выборы – «только смешат людей, которые точно знают, как и за что голосовали они и их близкие».

«Благодаря этой сплоченности и ясности и возник феномен сверхвысокой явки. Вообще-то мы живем в такое время, когда уровень политического участия на региональных выборах скорее падает. А на этих президентских выборах явка побила все рекорды за то время, как эта процедура вообще работает. Мы действительно находимся в историческом моменте», – заключила Федорова.

Напомним, по результатам экзитпола ВЦИОМ, на выборах президента России самовыдвиженец Владимир Путин наберет 87% голосов. Опрос ФОМ показал результат 87,8%. На втором месте Николай Харитонов с результатом 4,6 – 4,7%.

При этом явка по состоянию на 20.00 мск составляла 73,33%.