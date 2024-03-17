16 марта 1935 года завершилось существование рейхсвера. Теперь вооруженные силы Третьего рейха назывались вермахтом. Само название, состоящее из слов wehr (оружие) и macht (мощь, сила), ярко символизировало, что в обороне такая организация сидеть не намерена.0 комментариев
Появились данные экзитполов на выборах президента России
Экзитполы ВЦИОМ и ФОМ: На выборах президента России Путин набрал 87% голосов
По результатам экзитпола ВЦИОМ, на выборах президента России самовыдвиженец Владимир Путин набрал 87% голосов. Опрос ФОМ показал результат 87,8%. На втором месте Николай Харитонов с результатом 4,6 – 4,7%
Опросы социологических служб ВЦИОМ и ФОМ, проведенные на выходе с избирательных участков, показали победу на выборах президента России самовыдвиженца Владимира Путина с результатом 87% голосов.
Остальные кандидаты продемонстрировали следующие результаты: Николай Харитонов (КПРФ) – 4,6% голосов, Владислав Даванков (партия «Новые люди») – 4,2%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 3,0%. Доля недействительных бюллетеней 1,2%.
Опрос проводился на 1.400 избирательных участках в 69 субъектах РФ. На выходе с избирательного участка интервьюеры ВЦИОМ предлагали пройти анонимный опрос на планшетах (1.318 участков) и через заполнение опросного листа (82 участка). Всего было опрошено 466 324 человека. Ответили на вопросы 60,4% респондентов. Отказались от ответа 39,6% респондентов. Результат экзитпола может расходиться с официальным результатом с учетом погрешности измерения, влияния Дистанционного электронного голосования и высокой доли отказавшихся от ответа.
Аналогичный опрос провел и ФОМ. Каждому его участнику задали вопрос «За какого кандидата на выборах президента Российской Федерации вы проголосовали?».
Согласно данному опросу, Владимир Путин набрал 87,8 процентов голосов. Николай Харитонов – 4,7%, Владислав Даванков – 3,6%, Леонид Слуцкий – 2,5%. Отказались ответить (% от числа обращений к избирателям): 36,5
Выборка включает 1320 избирательных участков в 82 субъектах и 821 городском и сельском населенных пунктах РФ. На каждом участке опрос проходил в течение трех дней.
Всего с 15 по 17 марта в опросе приняли участие более 230 000 человек.