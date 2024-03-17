16 марта 1935 года завершилось существование рейхсвера. Теперь вооруженные силы Третьего рейха назывались вермахтом. Само название, состоящее из слов wehr (оружие) и macht (мощь, сила), ярко символизировало, что в обороне такая организация сидеть не намерена.0 комментариев
Юрист штаба Путина: Выборы президента проходят организованно и законно
Голосование в ходе президентских выборов проходит организованно и без серьезных нарушений, заявил юрист избирательного штаба кандидата в президенты России, действующего главы государства Владимира Путина, ректор Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина Виктор Блажеев.
Как указал Блажеев, сейчас ведется активная работа общественных штабов по наблюдению за выборами. По его словам, все проходит в соответствии с законом, а мелкие нарушения, которые фиксируются, сразу же пресекаются, передает ТАСС.
Напомним, выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Впервые они были трехдневными и с использованием дистанционного электронного голосования (ДЭГ), которое было доступно примерно в трети регионов страны. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владимир Путин, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.
Ранее губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов заявил, что выборы президента России в округе прошли штатно, явка была высокая.