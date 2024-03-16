Накануне Второй мировой войны произошла первая попытка уравнять нацизм и сталинизм, что сейчас запрещено Кодексом РФ об административных правонарушениях, но почему-то допускается делать в российском школьном учебнике и поощряется баллами на вступительных экзаменах в отечественные университеты.18 комментариев
Мошенники не смогли заставить ветерана СВО залить зеленкой урну для голосования
Украинские мошенники попытались заставить ветерана СВО из Горловки залить зеленкой урну для голосования
Украинские мошенники смогли выманить у ветерана специальной военной операции из Горловки Кирилла Сидорова 3 млн рублей, но им не удалось заставить его залить зеленкой урну для голосования, сообщило в пресс релизе УФСБ России по ДНР.
В конце января мошенники позвонили Сидорову и, выдав себя за сотрудников сотовой компании из России, заявили о блокировке sim-карты, передает РИА «Новости».
Затем поступили звонки якобы от Центрального банка и силовиков. Как рассказал сам Сидоров, звонившие сыграли на его страхе, велев «найти банкомат, чтобы при снятии денег мошенники не смогли перехватить средства». Под предлогом неразглашения его убедили снять деньги со счета и перевести их согласно предоставленной инструкции, передает ТАСС.
15 марта с ним связались якобы сотрудники банка. Ему заявили, что на его избирательном участке в избирательной комиссии «сидит этот мошенник». Ветеран должен был залить урну зеленкой, чтобы его, как утверждали звонившие, отвезли в СК для дачи показаний по делу о мошенниках. После чего он якобы должен был получить обратно деньги.
В пресс-службе УФСБ по ДНР пояснили, что мужчина обратился в правоохранительные органы, как только понял, что его пытаются толкнуть на преступление. Уточняется, что крупную сумму Сидорову выплатили за тяжелое ранение, которое мужчина получил в ходе участия в СВО.
Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве сообщал, что в столице в субботу мужчина попытался испортить зеленкой бюллетени в ящике для голосования, ему это не удалось. Кроме того, жительница Алексеевского округа Белгородской области залила стационарный ящик для голосования зеленкой, женщина задержана. Следственные органы в Калининградской области возбудили уголовное дело по факту происшествия на избирательном участке в городе Зеленоградске, где 64-летняя женщина 16 марта вылила краску в урну с избирательными бюллетенями.
Напомним, глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова предупредила портивших урны на избирательных участках о больших сроках. По словам Памфиловой, задержанные не знали, что за порчу урн предусмотрена уголовная ответственность на срок до пяти лет лишения свободы.