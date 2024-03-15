Позиции Франции в Африке за последние три года заметно ослабли, что благотворно влияет не только на Турцию, но и на Россию. В бывших французских колониях произошли перевороты, инспирированные явно антифранцузскими силами. С другой стороны, Франция вооружает Армению во многом именно по этой причине.0 комментариев
На пенсионерку завели уголовное дело за поджог кабины для голосования
Следователи возбудили дело на пенсионерку за поджог кабины для голосования в Подмосковье
Уголовное дело завели в отношении женщины, которая подожгла шторку кабины для голосования в подмосковных Мытищах.
«Следственным отделом по городу Мытищи ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении пенсионерки, совершившей поджог на избирательном участке», – передает ТАСС сообщение пресс-службы Главного следственного управления СК России по Московской области.
Отмечается, что женщина подозревается в «воспрепятствовании осуществлению избирательных прав и работе избирательной комиссии» – пункт «в» части 2 статьи 141 Уголовного кодекса России.
По данным следствия, 15 марта на избирательном участке в Мытищах женщина вылила на штору кабинки для голосования бутылку с воспламеняющейся жидкостью и подожгла ее.
Ранее глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова предупредила «подонков», портивших урны на избирательных участках, о больших сроках. По словам Памфиловой, одному из злоумышленников пообещали за порчу урны 100 тыс. рублей. По словам Памфиловой, задержанные не знали, что за порчу урн предусмотрена уголовная ответственность на срок до пяти лет лишения свободы.