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    Позиции Франции в Африке за последние три года заметно ослабли, что благотворно влияет не только на Турцию, но и на Россию. В бывших французских колониях произошли перевороты, инспирированные явно антифранцузскими силами. С другой стороны, Франция вооружает Армению во многом именно по этой причине.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Европейская агрессивность ударит по самой Европе

    Для всех было бы лучше, если бы Европа оставалась территорией мира. Жила бы себе на исторической пенсии, под чужим ядерным зонтиком – неважно, США или России. Россия с ее ресурсами переживет вооруженный конфликт. А вот Европа, вновь превратившаяся в зону войны, окончательно станет экономически бесперспективной территорией.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв У вмешательства Запада в выборы в России давняя история

    Страны Запада сами разрушили основной принцип взаимного наблюдения за выборами, сформулированный после Второй мировой войны: основное преимущество иностранных наблюдателей в том, что их отношение к происходящему является гарантированно нейтральным.

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    15 марта 2024, 22:55 • Новости дня

    На пенсионерку завели уголовное дело за поджог кабины для голосования

    Следователи возбудили дело на пенсионерку за поджог кабины для голосования в Подмосковье

    Tекст: Денис Тельманов

    Уголовное дело завели в отношении женщины, которая подожгла шторку кабины для голосования в подмосковных Мытищах.

    «Следственным отделом по городу Мытищи ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении пенсионерки, совершившей поджог на избирательном участке», – передает ТАСС сообщение пресс-службы Главного следственного управления СК России по Московской области.

    Отмечается, что женщина подозревается в «воспрепятствовании осуществлению избирательных прав и работе избирательной комиссии» – пункт «в» части 2 статьи 141 Уголовного кодекса России.

    По данным следствия, 15 марта на избирательном участке в Мытищах женщина вылила на штору кабинки для голосования бутылку с воспламеняющейся жидкостью и подожгла ее.

    Ранее глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова предупредила «подонков», портивших урны на избирательных участках, о больших сроках. По словам Памфиловой, одному из злоумышленников пообещали за порчу урны 100 тыс. рублей. По словам Памфиловой, задержанные не знали, что за порчу урн предусмотрена уголовная ответственность на срок до пяти лет лишения свободы.

    15 марта 2024, 00:52 • Новости дня
    Белгородские власти заявили об отсутствии украинских войск в регионе

    Губернатор Белгородской области заявил об отсутствии на территории приграничного региона сил ВСУ

    Белгородские власти заявили об отсутствии украинских войск в регионе
    @ t.me/vvgladkov

    Tекст: Денис Тельманов

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, объехав Грайворонский городской округ, заявил об отсутствии в регионе украинских войск.

    «Вместе с начальником региональной безопасности Евгением Васильевичем Воробьевым проехали села Гора-Подол, Глотово, Козинка. Могу утверждать: на территории региона украинских войск нет», – написал Гладков в своем Telegram-канале.

    По его словам, бой с украинскими войсками идет за пределами Белгородской области.

    При этом он отметил, что Козинке «досталось сильно, разрушения очень серьезные».

    Гладков также сообщил, что вместе с бойцами территориальной самообороны и священником вывез жителей в безопасное место и готовит их к отправке к родным или в пункт временного размещения.

    «Уже утром будем пытаться оценить ущерб и, если позволит обстановка, начнем восстановление», – отметил губернатор.

    Ранее сообщалось, что при обстреле украинскими военными города Грайворон в Белгородской области ранены четыре человека. При прямом попадании в дом мужчина ушиб голову, девушка оказалась в шоковом состоянии.

    Еще две женщины получили осколочные ранения, их доставили в районную ЦРБ. Состояние всех пострадавших оценивается как стабильное, средней степени тяжести.

    При прямом попадании в Грайвороне разрушен жилой дом, разные повреждения получил еще один частный дом, там выбиты окна, посечены фасад и забор.

    Следственный комитет России возбудил дело после обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ по фактам гибели и ранения людей.

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    15 марта 2024, 10:50 • Новости дня
    Названы потери ВСУ за три дня попыток прорыва на территорию России

    Минобороны: Потери ВСУ за три дня попыток прорыва на территорию России составили более 1,5 тыс. человек

    Названы потери ВСУ за три дня попыток прорыва на территорию России
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Александра Юдина

    Суммарные потери украинской армии за три дня попыток прорыва на территорию России, с 12 по 14 марта, составили более 1,5 тыс. боевиков, 18 танков и 23 броневика, сообщило в пятницу Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что за прошедшие трое суток, с 12 по 14 марта, войсками российской группировки «Запад» совместно с пограничными органами ФСБ были пресечены все попытки украинских военных прорваться на территорию Белгородской и Курской областей.

    Суммарно потери ВСУ составили более 1,5 тыс. человек, из которых около 500 – безвозвратные. Также уничтожено 18 танков и 23 боевые бронированные машины.

    Отмечается, что 14 марта в 16.30 мск украинская диверсионная группа на двух вертолетах Ми-8, используя особенности рельефа местности, осуществила высадку десанта до 30 человек на украинской территории, на удалении 1 км от государственной границы близ приграничного населенного пункта Козинка в Белгородской области.

    По данным оборонного ведомства, после высадки при попытке продвижения вглубь населенного пункта украинские диверсанты были обнаружены и остановлены огнем артиллерии, ударами армейской авиации и применением управляемых авиационных бомб ВС России.

    Одновременно с этим огнем РСЗО «Торнадо» была ликвидирована группа противника, выдвигавшаяся для эвакуации раненых и убитых украинских диверсантов.

    Ранее российские войска в очередной раз сорвали попытку проникновения украинских ДРГ на территорию приграничных областей. Бои проходили по направлению к поселку Сподарюшино. Всего было уничтожено 195 бойцов ВСУ.

    За день до этого ВСУ также осуществили попытку продвижения по направлению к Белгородской и Курской областям. Потери противника составили 250 человек, семь танков, семь американских БМП Bradley, два БТР. Кроме того, ими были потеряны гаубица М777, два орудия Д-20, САУ «Гвоздика» и «Нона».

    Первая в этой серии «штурмовая волна» российских границ произошла 12 марта. Следуя от Одноробовки Харьковской области, украинские бойцы намеревались прорваться в районе населенных пунктов Нехотеевка и Сподарюшино Белгородской области, однако 234 боевика были оперативно уничтожены ВС РФ.

    Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла логику этих событий.

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    15 марта 2024, 16:56 • Новости дня
    Памфилова предупредила «подонков» о больших сроках за порчу урн для голосования

    Памфилова: Вливание жидкостей в избирательные урны является элементом терроризма

    Памфилова предупредила «подонков» о больших сроках за порчу урн для голосования
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Злоумышленники, задержанные за порчу урн на избирательных участках, признались, что им пообещали заплатить за уничтожение бюллетеней, сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

    «Эти подонки за деньги из-за рубежа используют других подонков (испортивших урны с бюллетенями). Это не безобидно», – сказала Памфилова на брифинге в ЦИК, передает РИА «Новости». Вливание жидкостей в избирательные урны является элементом терроризма, заявила глава Центризбиркома.

    По словам Памфиловой, одному из злоумышленников пообещали за порчу урны 100 тыс. рублей. Задержанные не знали, что за порчу урн предусмотрена уголовная ответственность, добавила она.

    Памфилова напомнила, что за воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работы комиссии предусмотрено уголовное наказание, в том числе в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

    Член ОП Максим Григорьев, комментируя инцидент с попыткой поджога на одном из российских избирательных участков, заявил журналистам, что к этому могут быть причастны западные спецслужбы.

    Он привел пример, как на УИК №484 человек поджег бутылку с зажигательной смесью и бросил ее. Правильные действия сотрудников правоохранительных органов позволили избежать человеческих жертв. Женщина-террорист задержана, избирательный процесс продолжается.

    «И понятно, что это осуществляется именно в день выборов, то есть несет в себе цель запугать людей, российскую избирательную систему угрозой терроризма. Слава богу, что сработали правоохранительные органы, слава богу, ничего не загорелось. Лично для меня здесь все ясно. Очевидно, это намеренный, спланированный террористический акт. И скорее всего, в ближайшее время мы обнаружим роль украинских или западных спецслужб. Мы понимаем, для чего это делается», – сказал он.

    «Это лежит в том же контексте, в том же плане, что террористические акты против членов избирательных комиссий в новых регионах, которые также происходят. Как попытки предпринимают, с их осуществлением мы это видим, понимаем, ничего из этого не сработает», – добавил журналист.

    Напомним, в Москве женщина вылила краску в урну для бюллетеней. Попытки испортить ящики для голосования зафиксированы также в КЧР и в Югре. В Петербурге местная жительница по заданию с Украины бросила «коктейль Молотова» в избирательный участок. В Москве пожилая женщина подожгла бюллетень, находясь в кабинке для голосования.

    Ранее прокуратура Москвы предупредила об ответственности за нарушения избирательного законодательства, в том числе через соцсети и интернет-платформы.

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    15 марта 2024, 14:52 • Новости дня
    Военный эксперт: Белгородско-курская эскалация ВСУ не создаст новый фронт

    Военный эксперт Бартош: ВСУ пытается атаковать Белгородскую и Курскую области для отвлечения основных сил ВС РФ

    Военный эксперт: Белгородско-курская эскалация ВСУ не создаст новый фронт
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    ВСУ пытаются продемонстрировать Западу способность прорвать российскую границу. Именно поэтому они изменили тактику и перешли от попыток проникновения легкооснащенных ДРГ к применению тяжелой техники и вертолетов. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Александр Бартош. Ранее Минобороны России назвало потери ВСУ за три дня попыток прорыва на территорию страны.

    «Командование ВСУ предпринимает попытки прорыва на российской границе. Противнику это необходимо для демонстрации Западу якобы такой возможности. Кроме того, так офис Зеленского хочет нивелировать тот негативный информационный эффект, который наблюдается на фоне продвижения наших войск», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    «Мы наблюдаем новый серьезный виток эскалации боевых действий на этом направлении. Если раньше противник ограничивался вылазками легкооснащенных диверсионных групп, то теперь он попытался задействовать тяжелую бронетехнику и вертолеты. Изменение тактики во многом обусловлено подготовленностью российской линии обороны на этом участке фронта», – отмечает эксперт.

    «Кроме того, с военной точки зрения усиление войск для прорыва необходимо ВСУ для того, чтобы создать эффект серьезной опасности и отвлечь наши основные силы на других направлениях. Это позволило бы Украине создать условия, при которых Россия была бы вынуждена перебрасывать дополнительные группировки войск к приграничью», – подчеркивает он.

    «Однако вряд ли ВСУ смогут осуществить задуманное. Как следствие, ожидать открытия нового участка фронта я бы тоже не стал. Все же это отдельные попытки прорыва на конкретных локациях, еще и не столь многочисленные, как может показаться на первый взгляд. Достаточно посмотреть, сколько солдат и техники противник задействовал, например, на Харьковском направлении, чтобы понять, насколько ограниченные силы используют ВСУ в районе Белгородской и Курской областей», – резюмировал Бартош.

    Ранее Министерство обороны России назвало потери ВСУ за три дня попыток прорыва на территорию страны. Об этом ведомство сообщило в своем официальном Telegram-канале. Отмечается, что в период с 12 по 14 марта украинские военные лишились 1,5 тыс. солдат. Кроме того, было ликвидировано 18 танков и 23 боевые бронированные машины. Натиск противника сдерживали бойцы группировки «Запад» совместно с приграничными органами ФСБ.

    Кроме того, министерство также поделилось деталями об одной из последних вылазок ВСУ вблизи Белгородской области. В четверг, около 16.30 мск, украинская ДРГ на двух вертолетах Ми-8, используя особенности рельефа местности, осуществила высадку десанта до 30 человек на удалении одного километра от государственной границы.

    После этого противник попытался продвинуться в направлении села Козинка, где ему удалось занять несколько домов на окраине. Однако при попытке захода вглубь населенного пункта, бойцы ВСУ были обнаружены и остановлены огнем артиллерии, ударами авиации и применением управляемых бомб. Для исключения подхода резервов ВС РФ осуществили дистанционное минирование местности.

    Одновременно с этим огнем РСЗО «Торнадо» была ликвидирована группа противника, выдвигавшаяся для эвакуации раненых и убитых украинских диверсантов. Общие потери ВСУ составили более 50 человек. В настоящее время контроль над селом полностью восстановлен. В районе блокирования ДРГ проведена зачистка.

    Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла логику этих событий. По мнению экспертов, действия украинских солдат имели своей целью дискредитировать выборы президента России.

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    14 марта 2024, 23:32 • Новости дня
    Главе мотоклуба «Ночные волки» в Словакии решили возместить ущерб от санкций ЕС

    Правительство Словакии решило возместить главе местного мотоклуба «Ночные волки» ущерб от ошибочных санкций ЕС

    Главе мотоклуба «Ночные волки» в Словакии решили возместить ущерб от санкций ЕС
    @ Mateusz Wlodarczyk/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал, что правительство страны возместит ущерб, причиненный санкциями Евросоюза главе местного отделения мотоклуба «Ночные волки» Йозефу Гамбалеку.

    «Я хочу извиниться перед господином Гамбалеком за действия европейских органов и действия предыдущего правительства. Того, что с ним произошло, я не желаю никому», – приводит слова Фицо ТАСС.

    По его словам, возмещению подлежит как финансовый ущерб, так и моральный.

    «Его бизнес был ликвидирован из-за глупости и ненависти правительства, находившегося у власти в Словакии в 2022 году», – подчеркнул премьер-министр Словакии.

    Отмечается, что по словам Фицо, Гамбалек является любителем мотоспорта, который не причинил никому вреда, не высказывал политических взглядов и не поддерживал действия, за которые могут быть введены санкции ЕС.

    Ранее сообщалось, что ЕС решил ввести санкции против «Ночных волков» в рамках седьмого пакета санкций против России. Помимо Александра Залдастанова, в черный список добавили трех его «партнеров», среди которых Йозеф Гамбалек, президент европейского отделения «Ночных волков».

    Словакия, гражданином который является Гамбалек, должна будет заморозить его активы и отказать ему в возможности пересекать границу с другими странами ЕС. В среду, 13 марта, санкции с Гамбалека были сняты.

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    15 марта 2024, 18:10 • Новости дня
    Путин назвал бессмысленными и преступными удары Украины по мирным населенным пунктам России
    Путин назвал бессмысленными и преступными удары Украины по мирным населенным пунктам России
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим решил провести несколько вооруженных акций в период выборов главы Российского государства, заявил президент Владимир Путин в пятницу в ходе встречи с членами Совбеза России.

    «Как известно, сегодня в нашей стране в соответствии с Конституцией России начались выборы президента. С целью сорвать процесс голосования, запугать людей, хотя бы в приграничных с Украиной областях, киевский неонацистский режим задумал и пытается осуществить ряд преступных демонстративных вооруженных акций. Это в первую очередь нанесение ударов по мирным населенным пунктам на территории России», – заявил президент, сообщает официальный сайт главы государства.

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    По словам Путина, около 95% ракет и снарядов противника уничтожаются средствами ПВО. «Тем не менее у нас, к сожалению, есть и пострадавшие среди мирных граждан. Всем им и их семьям, безусловно, будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. Безнаказанными эти удары противника не остаются и не останутся», – сообщил Путин.

    По словам президента, начиная с 12 марта сего года и по настоящее время противник, используя главным образом спецподразделения, иностранных наемников и силы поддержки ВСУ, предпринял несколько попыток выхода и закрепления на территории России. Был совершен целый ряд диверсионных террористических атак: четыре на Белгородском и одна на Курском направлении – с целью выхода и закрепления на российской территории.

    «Силы и средства, примененные противником, составили свыше 2,5 тыс. личного состава, 35 танков, около 40 боевых бронированных машин. Ни на одном из направлений противник успеха не имел. Везде отброшен и отошел, а точнее, бежал с большими потерями: среди личного состава – около 60%, по бронетехнике – свыше 50%», – сказал президент.

    «Целью этих бессмысленных с военной и преступных с гуманитарной точки зрения акций является, как уже было сказано, попытка помешать выборам президента России, – подчеркнул Путин. – Уверен: наши люди, народ России ответят на это еще большей сплоченностью. Кого они решили запугать? Русский народ? Многонациональный народ России? Такого не было и, уверен, никогда не будет».


    Глава государства заявил, что еще одна возможная цель акций подобного рода – отвлечь внимание своего собственного народа и общественности других стран, у которых киевский режим пытается униженно клянчить деньги и всякого рода подачки, отвлечь внимание от реального положения дел на линии боевого соприкосновения, где российские Вооруженные Силы уверенно удерживают инициативу и шаг за шагом, проявляя мужество и героизм, добиваются решения поставленных перед ними боевых задач.

    «Создают таким образом необходимые, базовые условия для обеспечения безопасности России, внутриполитической стабильности нашего государства, а в конечном счете и для достижения всех целей национального развития, для будущего нашей Родины, которые, несмотря ни на какие потуги наших врагов и недоброжелателей, будут вне всяких сомнений надежно обеспечены», – подчеркнул Путин.

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    15 марта 2024, 21:08 • Новости дня
    Мосгоризбирком рассказал, что станет с испорченными бюллетенями

    Мосгоризбирком: Испорченные бюллетени могут быть учтены при подсчете голосов

    Мосгоризбирком рассказал, что станет с испорченными бюллетенями
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Все бюллетени, которые были испорчены на избирательных участках в Москве, будут сохранены, их могут учесть при подсчете голосов, сообщили в столичном избиркоме.

    Поврежденные бюллетени проверят, и если они будут читаемы, их учтут при подсчете голосов, сообщила Московская избирательная комиссия, передает РИА «Новости».

    Как заявил член Центризбиркома России Константин Мазуревский, проверкой испорченных бюллетеней займутся члены участковых избирательных комиссий (УИК), передает ТАСС.

    «Надо разбираться с каждым конкретным бюллетенем, в частности, чтобы на нем сохранилась марка, подписи членов УИК, печать – это обязательные атрибуты бюллетеня. Если возможно установить волеизъявление избирателя, то, конечно, такой бюллетень должен принимать участие в подсчете, как и все остальные», – сообщил он.

    Ранее сообщалось, что в Москве женщина вылила красящее вещество в урну для бюллетеней на избирательном участке, по факту случившегося возбудили уголовное дело о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий.

    Глава ЦИК России Элла Памфилова сообщала, что задержанным за порчу урн на избирательных участках, по их словам, обещали заплатить за уничтожение бюллетеней.

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    15 марта 2024, 16:15 • Новости дня
    Жительница Петербурга по заданию с Украины бросила «коктейль Молотова» в избирательный участок

    Tекст: Вера Басилая

    Молодая девушка в Петербурге бросила «коктейль Молотова» на крыльцо 358-й школы в плакат о выборах, где работают два избирательных участка, пишет «Фонтанка».

    По информации издания, девушку задержали на месте преступления, полицейским она пояснила, что задание поджечь здание избиркома она получила от «украинского Telegram-канала». По словам нарушительницы, ей обещали заплатить, пишет «Фонтанка».

    Прокуратура Москвы предупреждала об ответственности за нарушения избирательного законодательства, в том числе через соцсети и интернет-платформы.

    Ранее была задержана женщина на одном из избирательных участков в Когалыме, она безуспешно пыталась поджечь стационарный ящик для голосования. Еще одна нарушительница пыталась испортить бюллетени в урне для голосования в КЧР.

    Кроме того, в Москве женщина вылила красящее вещество в урну для бюллетеней на избирательном участке, возбуждено уголовное дело.

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    14 марта 2024, 23:43 • Новости дня
    На Камчатке и Чукотке открылись участки для голосования на выборах президента

    Участки для голосования на выборах президента России открылись в 23:00 мск на Камчатке и Чукотке

    Tекст: Денис Тельманов

    Избирательные участки на выборах президента РФ открылись в пятницу, 15 марта, в 08:00 по местному времени (23:00 мск 14 марта) в Камчатском крае и Чукотском автономном округе.

    На Камчатке открылись почти 200 избирательных участков, на Чукотке – 55, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что по данным на 1 января 2024 года, на Чукотке зарегистрировано 32,7 тыс. избирателей, из них свыше 9,5 тыс. – в Анадыре.

    На Камчатке зарегистрировано 225,6 тыс. избирателей, из них в электронном досрочном голосовании изъявили желание принять участие около 43 тысяч человек, а еще 124 избирательных участка были организованы на судах в море.

    Заместитель председателя камчатской краевой избирательной комиссии Игорь Шамраев, в досрочном голосовании принимали участие более 8 тыс. избирателей из труднодоступных и удаленных территорий, метеостанций, маяков, пограничных застав, оленеводческих бригад, родовых общин, горнодобывающих и рыбопромышленных предприятий.

    Напомним, деловая газета ВЗГЛЯД опросила известных общественные деятелей, а также обычных граждан России самых разных профессий о том, почему они идут на выборы президента. Для визуализации их аргументов использовано облако наиболее частотных слов в ответах.

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    15 марта 2024, 14:50 • Новости дня
    Женщину задержали в Югре за попытку поджечь ящик для голосования

    Tекст: Ольга Никитина

    Женщина на одном из избирательных участков в Когалыме безуспешно пыталась поджечь стационарный ящик для голосования, применив бутылку с зажигательной смесью, сообщил избирком ХМАО – Югры.

    В Telegram-канале избиркома сообщается, что инцидент произошел в 15.18 по местному времени (13.18 мск).

    Женщину задержали, а возгорание удалось ликвидировать. В результате инцидента пострадавших нет.

    Ранее в Москве женщина вылила красящее вещество в урну для бюллетеней на избирательном участке, возбуждено уголовное дело.

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    15 марта 2024, 00:12 • Новости дня
    Губернатор Камчатки проголосовал на выборах президента первым из глав регионов

    Губернатор Камчатки первым из глав российских регионов проголосовал на выборах президента России

    Tекст: Денис Тельманов

    Губернатор Камчатского края Владимир Солодов первым из глав российских регионов прибыл на избирательный участок и проголосовал на выборах президента России.

    Солодов вместе с супругой и детьми участвовал в церемонии открытия избирательного участка №21 во Дворце молодежи в 08:00 по местному времени (23:00 мск 14 марта), где и проголосовал одним из первых, сообщает Telegram-канал правительства региона.

    Ранее сообщалось, что на Камчатке и Чукотке открылись первые участки для голосования на выборах президента. На Камчатке начали работу почти 200 избирательных участков, на Чукотке – 55.

    Отмечается, что по данным на 1 января 2024 года, на Чукотке зарегистрировано 32,7 тыс. избирателей, из них свыше 9,5 тыс. – в Анадыре.

    На Камчатке зарегистрировано 225,6 тыс. избирателей, из них в электронном досрочном голосовании изъявили желание принять участие около 43 тысяч человек, а еще 124 избирательных участка были организованы на судах в море.

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    15 марта 2024, 11:59 • Новости дня
    Регионы ДФО бьют рекорды по явке на выборах президента России

    Tекст: Ольга Никитина

    Избиркомы начали подводить первые итоги по явке. Некоторые регионы ДФО бьют рекорды. Так, по данным Приморского ЦИК, явка на 15.00 пятницы составила 22,94%. Больше всего избирателей пришли на выборы в Большом Камне – 36,74%.

    В Хабаровском крае явка составила 21,3%. В Амурской области – 20,51%, пишет «ФедералПресс».

    В Еврейской автономии в первой половине дня 15 марта проголосовали 43 632 человека, процент в избиркоме не уточнили.

    На Чукотке избирательные участки посетила половина населения – 50,06%. Больше всего в ГО Эгвекинот – 62,68%. На Сахалине и Курилах проголосовали 29,61% избирателей.

    В Якутии – 28,20%. В Магаданской области свой выбор сделали 40 тыс. избирателей, процент по явке комиссия не приводит.

    В Забайкалье голоса на президентских выборах отдали 22,28%, или 165 тыс. 582 избирателя. В Бурятии данные о явке пока отсутствуют.

    Камчатка, единственный регион с ДЭГ на Дальнем Востоке, показала хороший результат на дистанционном голосовании в первые полдня выборов: 74,9%. Явка на участки составила 25,41%.

    Напомним, президентские выборы в России проходят на протяжение трех дней – с 15 по 17 марта. Самые первые участки в стране открылись на Дальнем Востоке.

    Свыше 1,5 млн человек приняли участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на федеральной платформе в первый день выборов президента России. Таким образом, явка по ДЭГ на федеральной платформе составила 31%.

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    15 марта 2024, 20:41 • Новости дня
    Минцифры назвало число проголосовавших на федеральной платформе ДЭГ

    Tекст: Кристина Цыцура

    К вечеру первого дня голосования на выборах президента России свои голоса отдали 65% зарегистрировавшихся на федеральной платформе онлайн-голосования, сообщило Минцифры.

    Дистанционно участие приняли более 3 млн человек, говорится в сообщении. Отмечается, что проголосовать на платформе ДЭГ можно до 17 марта, 20.00 по местному времени, пишет «Интерфакс».

    Как рассказал замглавы Минцифры Олег Качанов, большая часть участников ДЭГ голосовала сразу после открытия электронных избирательных участков, а к 09.00 голоса успели отдать 20% зарегистрированных.

    Федеральная платформа ДЭГ задействована в 28 регионах, Москва голосует онлайн на собственной платформе.

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    Скольких президентов России вы выбирали за свою жизнь?





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    Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

    Ранее в ЦИК сообщили, что явка на выборах президента России к 20.14 мск превысила 30%. Замглавы ЦИК Николай Булаев сообщил, что порядка 27 млн россиян отдали свой голос в первый день президентских выборов.

    Действующий президент России Владимир Путин проголосовал на выборах президента России через ДЭГ.

    В первый день выборов произошло несколько происшествий. В Москве женщина вылила краску в урну для бюллетеней. Попытки испортить ящики для голосования зафиксированы также в КЧР и в Югре. В Петербурге девушка по заданию с Украины бросила «коктейль Молотова» в избирательный участок. В Москве пожилая женщина подожгла бюллетень, находясь в кабинке для голосования.

    В прокуратуре Москвы предупредили об ответственности за нарушения избирательного законодательства.

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    15 марта 2024, 20:04 • Новости дня
    В ЦИК назвали количество проголосовавших в пятницу на выборах президента России

    ЦИК: На выборах президента России в первый день проголосовали около 27 млн человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    Порядка 27 млн россиян отдали свой голос в первый день президентских выборов, сообщил замглавы Центральной избирательной комиссии Николай Булаев.

    «Избирателей у нас 112 млн, проголосовало значит около 27 млн человек. Бюллетеней испортили (у нас порядка 10 случаев), может быть, 100–150», – сообщил Булаев, передает «Интерфакс».

    Ранее в ЦИК сообщили, что явка на выборах президента России к 19.10 мск первого дня голосования составила 27%.

    На ваш взгляд
    Скольких президентов России вы выбирали за свою жизнь?





    Результаты
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    15 марта 2024, 13:00 • Новости дня
    ЦИК призвал усилить охрану урн для голосования после порчи бюллетеней чернилами

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Центризбирком призвал избирательные участки усилить охрану урн для голосования после инцидентов с порчей бюллетеней в двух регионах России, в ходе которых граждане вливали в ящики чернила, заявил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев.

    По его словам, чернила в урны вливали и женщины, и мужчины. Булаев считает, что за это им обещали деньги и вознаграждение. Инциденты произошли в Ростове и Карачево-Черкесии, передает ТАСС.

    В связи с этим ЦИК просит усилить охрану ящиков для голосования, для этого комиссия обратится за помощью к сотрудникам полиции и Росгвардии.

    Ранее заместитель председателя МГИК Дмитрий Реут предупредил, что за воспрепятствование проведению выборов грозит уголовная ответственность.

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