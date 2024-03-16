Россия предупредила Армению о рисках антироссийской политики

Представитель МИД России Захарова: Запад втягивает народ Армении в антироссийскую риторику

Tекст: Вера Басилая

Захарова отметила, что коллективный Запад столетиями в виде инструмента страны и народы, прикрываясь благими намерениями, постсоветское пространство для такой тактики США исключением не являются, передает РИА «Новости».



По ее словам, Москва искренне желает, чтобы Армения руководствовалась в своей политике исходя из национальных интересов, не тех, что «написаны в Брюсселе», а которые отражают культурную самобытность народа, сопряженные с интересами людей, живущими и воспитывающими своих детей в Армении.

Она также заявила тем в Ереване, кто сомневается в искренности отношения России к Армении, что Москва множество раз приходила на помощь и защищала республику. Захарова также напомнила усилия российского руководства и лично президента России Владимира Путина, которые он вложил для того, чтобы неоднократно прекращать кровопролитие в этом регионе. По ее словам, это и есть «проверка на прочность» отношений Москвы с Ереваном.

Дипломат так же указала, что Россия не дает пустых слов и обещаний, и не занимается бесконечными «бла-бла-бла», которые давали исторически, многие западные страны Армении, Еревану о том, что защитят почему-то от Москвы, которая останавливала кровопролитие, помогала давала финансово и экономически помощь, не требуя ничего взамен и не обставляя это кабальными условиями.

Также Захарова отметила, что очень не хочется, чтобы вот сейчас за счет агрессивной риторики народу Армении навязали бы какую-то антироссийскую повестку.

«Мы всегда будем рядом, мы всегда будем помогать, мы всегда будем относиться к Армении, к народу этой страны с открытым сердцем и чистой душой», – заключила она.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что власти страны обсуждают новые возможности, в том числе идею вступления в Евросоюз.

Мирзоян заявил, что Армения считает Евразийский экономический союз (ЕАЭС) эффективной площадкой и не критикует политику России.

По его словам, настало время начать диалог по либерализации визового режима между Арменией и ЕС. Он отметил, что Ереван намерен развивать отношения с Евросоюзом и по другим направлениям, а именно в торговле.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов юридически «заморозить» участие Армении в ОДКБ.

Между тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжит контакты с Ереваном и прояснит ситуацию о дальнейшем членстве республики в ОДКБ.

Газета ВЗГЛЯД писала, как жители Армении реагируют на антироссийские шаги премьера страны.