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    В интервью Дмитрию Киселеву Владимир Путин подчеркнул, что Запад будет должен не просто предложить России гарантии соблюдения договоренностей, но эти гарантии: а) должны быть прописаны; б) устроить Москву и в) российское руководство должно в них на самом деле поверить.

    8 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Понятие успеха надо переосмыслить

    Воин и ученый, земский учитель и врач, авиатор и землепроходец – они должны стать новой элитой страны. А не нувориши, для многих из которых история России, ее судьба и будущее – пустой звук.

    0 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Масленица против политической торговли страхом

    Важная часть организации выборов – информирование. Причем как о возможности проголосовать три дня, так и о месте участка. Ко мне из избирательной комиссии приходили аж два раза.

    5 комментариев
    14 марта 2024, 20:32 • Новости дня

    Путин посмертно наградил замглавы района Белгородской области

    Путин посмертно наградил подорвавшегося на мине замглавы района Белгородской области

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин наградил медалью «За отвагу» посмертно заместителя главы Краснояружского района Белгородской области Игоря Бородаенко, который в машине подорвался на мине в Белгородской области.

    Как следует из указа президента России, Игорь Бородаенко награжден за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, передает РИА «Новости».

    Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Бородаенко скончался в больнице. В районе хутора Высокий в декабре автомобиль с мирными жителями подорвался на мине. Кроме замглавы района пострадали глава администрации Вязовского сельского поселения Галина Пащенко и водитель Нуриддин Агалиев.

    14 марта 2024, 14:39 • Новости дня
    Опубликовано видео разгрома пытавшейся войти в Белгородскую область группировки ВСУ
    Опубликовано видео разгрома пытавшейся войти в Белгородскую область группировки ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Министерство обороны опубликовало запись объективного контроля поражения украинской техники, на которой боевики ВСУ пытались прорваться в Белгородскую область.

    В ролике запечатлены удары беспилотников по технике украинских военных, он опубликован в Telegram-канале министерства обороны.

    Кроме того, ведомство опубликовало видео, в котором запечатлено, как ВСУ несут потери.

    Ранее ведомство сообщало, что в ходе ударов авиации и артиллерии по группировке украинских боевиков, пытавшихся проникнуть в регион, уничтожено до 195 украинских военных.


    Также поражены пять танков, четыре боевые бронированные машины, три самоходные реактивные установки разминирования УР-77 и три инженерные машины разграждения.

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    14 марта 2024, 11:49 • Новости дня
    Выгнавшая участника СВО владелица кофейни сбежала из России

    Выгнавшая участника СВО владелица кофейни из Подмосковья уехала из России

    Выгнавшая участника СВО владелица кофейни сбежала из России
    @ dpa/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Владелица подмосковной кофейни Strong Coffee Алена Полякевич, выгнавшая из заведения участника спецоперации, в начале марта выехала за пределы России.

    Девушка сообщила в соцсетях, что эмигрировала из «своей родной и любимой страны» в Грузию. Полякевич отметила, что «у любой гордости есть последствия», передает ее слова «Московский комсомолец».

    Предпринимательница заявила, что нашла себе место в другой кофейне. Кроме того, она успела открыть банковский счет и снять квартиру.

    Напомним, Полякевич рассказала, что выгнала из кофейни участника специальной военной операции, который «вел себя, мягко говоря, не очень». При этом ранее девушку признавали виновной по статье о дискредитации армии России, ей выписали штраф в размере 45 тыс. рублей.

    Как заявил член СПЧ Александр Брод, дискриминация участников СВО, в том числе отказ в посещении заведения общепита, как в Люберцах, недопустима. Такие инциденты демонстрируют непонимание значения спецоперации и духовную черствость части российского общества, отмечал эксперт.

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    14 марта 2024, 08:24 • Новости дня
    ФСБ пресекла отправку отравленных продуктов в зону СВО

    ФСБ: В Петербурге задержаны члены РДК, готовившие отправку отравленных продуктов в зону СВО

    ФСБ пресекла отправку отравленных продуктов в зону СВО
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    В Санкт-Петербурге задержали членов ячейки «Русского добровольческого корпуса» (признан террористическим в РФ), курируемого Главным управлением разведки МО Украины, которые собирались отправить в зону проведения спецоперации груз с отравленной гуманитарной помощью, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

    В сообщении говорится, что в состав ячейки входили четверо жителей города, которые придерживаются праворадикальной идеологии. Они собирались отравить высокотоксичным химическим веществом продукты питания, которые предназначались для отправки в зону СВО в качестве гумпомощи жителям новых регионов России, передает ТАСС.

    Кроме того, задержанные проводили разведку расположенных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области объектов жизнеобеспечения и транспорта, а также другой критически важной инфраструктуры. Эта информация могла использоваться для последующей организации терактов.

    Члены террористической группы задержаны. Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), которая предусматривает от десяти до 20 лет лишения свободы.

    Накануне в Ростовской области задержали подозреваемого в работе на украинские спецслужбы, заведено уголовное дело.

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    14 марта 2024, 13:47 • Новости дня
    При попытке прорыва ВСУ в Белгородскую область уничтожено до 195 украинских военных и пять танков
    При попытке прорыва ВСУ в Белгородскую область уничтожено до 195 украинских военных и пять танков

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские подразделения в последние сутки сорвали попытку боевиков ВСУ прорваться на приграничную территорию у поселка Сподарюшино в Белгородской области, сообщило Минобороны.

    В ходе ударов авиации и артиллерии уничтожено до 195 украинских военных, пять танков, четыре боевые бронированные машины, три самоходные реактивные установки разминирования УР-77 и три инженерных машины разграждения, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    На Купянском направлении Западная группировка улучшила положение по переднему краю и поразила подразделения ВСУ у Ивановки (Харьковская область) и Терн (ДНР). Отражена контратака 47-й мотопехотной бригады ВСУ у Першотравневого (Харьковская область).

    Украинская сторона на этом направлении за сутки потеряла до 30 человек, танк, американскую артиллерийскую систему М777, американскую САУ М109 Paladin, САУ «Гвоздика».

    На Донецком направлении «Южная» группировка заняла более выгодные рубежи и поразила формирования ВСУ у Георгиевки, Клещеевки и Невельского в ДНР. На этом направлении украинская сторона потеряла свыше 240 человек и три танка.

    При контрбатарейной борьбе поражены артиллерийская система М777, американская гаубица М198, британское орудие FH-70, уничтожен склад боеприпасов.

    На Авдеевском направлении группировка «Центр» поразила скопления живой силы и техники подразделений 107-й бригады теробороны у Тоненького в ДНР. Отражены восемь контратак украинских штурмовиков 24-й, 47-й, 59-й механизированных, 3-й штурмовой и 78-й десантно-штурмовой бригад у Новгородского, Новобахмутовки, Бердычей, Семеновки и Орловки в ДНР.

    На этом направлении украинская сторона потеряла до 410 человек, три бронемашины, включая БМП Bradley, гаубицу Д-30 и станцию РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» отразила три атаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны у Владимировки и Старомайорского в ДНР. Там украинская сторона потеряла до 125 человек, танк и две гаубицы Д-30.

    На Херсонском направлении группировка «Днепр» улучшила положение по переднему краю и поразила скопления живой силы и техники 118-й механизированной бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 23-й бригады нацгвардии и 121-й бригады теробороны у Работино (Запорожская область), Высшетарасовки (Днепропетровская область) и Михайловки (Херсонская область).

    На этом направлении украинская сторона потеряла до 30 человек и два автомобиля.

    Средства ПВО за сутки сбили 136 украинских дронов, французскую управляемую авиабомбу Hammer, четыре снаряда РСЗО HIMARS и четыре снаряда РСЗО «Град».

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    14 марта 2024, 02:18 • Новости дня
    Партия Зеленского согласовала проект закона о мобилизации на Украине

    Партия Зеленского согласовала окончательную версию законопроекта об ужесточении мобилизации на Украине

    Партия Зеленского согласовала проект закона о мобилизации на Украине
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Окончательная версия законопроекта об ужесточении мобилизации на Украине согласована представителями правящей партии «Слуга народа» в Верховной раде, сообщают украинские СМИ со ссылкой на высокопоставленных членов фракции.

    Украинские СМИ пишут, что за согласованную версию «готова проголосовать коалиция». Сообщается, что проект закона внесут на рассмотрение «в ближайшие дни». Окончательно его могут принять «на ближайшем сессионном заседании». «Готовы принять в целом», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Напомним, прежние попытки принять скандальный законопроект об усиленной мобилизации провалились. Высказывалось предположение, что данный вопрос стал для президента Украины Владимира Зеленского способом снизить популярность Валерия Залужного, занимавшего пост главкома ВСУ.

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    14 марта 2024, 15:48 • Новости дня
    Минобороны назвало число уничтоженных за время спецоперации наемников

    Минобороны: ВС России уничтожили почти 6 тыс. наемников за время спецоперации

    Минобороны назвало число уничтоженных за время спецоперации наемников
    @ REUTERS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские военные уничтожили 5962 иностранных наемника, которые прибыли на Украину за время спецоперации, сообщили в Минобороны России.

    Как указали в Telegram-канале ведомства, с 24 февраля 2022 года общее количество иностранных наемников, прибывших на Украину, составило 13 тыс. 387. Отмечается, что больше всего уничтоженных наемников было из Польши – из 2960 прибывших ликвидировано 1497 человек.

    В сообщении говорится, что второе место по числу прибывших и уничтоженных наемников занимает Грузия – ликвидирован 561 боевик из 1042. В пресс-службе уточнили, что из 1113 наемников США потеряли убитыми 491 человека, а также уничтожено свыше 40% канадских наемников (422 из 1005).

    В Минобороны подчеркнули, что российские военные уничтожили из 822 британских наемников 360. Из Румынии, по данным ведомства, прибыло 784 наемника, уничтожено – 349, из Германии – 235, а ликвидировано – 88.

    В ведомстве отметили, что Франция, на всех уровнях опровергающая наличие на территории Украины своих наемников, потеряла уже 147 боевиков из 356 прибывших.

    Ранее в Минобороны сообщили, что украинские военные на Авдеевском направлении понесли потери свыше 430 человек, также подбит американский танк Abrams.

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    14 марта 2024, 04:23 • Новости дня
    Украинские беспилотники упали и сдетонировали в Белгородской области
    Украинские беспилотники упали и сдетонировали в Белгородской области
    @ Официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области

    Tекст: Антон Антонов

    Два украинских беспилотника самолетного типа упали и сдетонировали в поселке Прохоровка никто не пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Как сообщил Гладков в Telegram, из-за первого взрыва «выбило окна и посекло фасад» в частном доме, где никто не проживал, загорелась кровля. Второй БПЛА упал рядом и повредил соседний частный жилой дом.

    Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о работе ПВО в Курске и Курском районе.

    Напомним, главк МЧС по Белгородской области объявил о ракетной опасности. Старовойт сообщил об опасности атаки беспилотников в Курской области.

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    14 марта 2024, 12:34 • Новости дня
    ВС России заняли опорные пункты ВСУ у Новоселовки в Запорожской области

    Рогов: ВС России заняли опорные пункты ВСУ у Новоселовки в Запорожской области

    ВС России заняли опорные пункты ВСУ у Новоселовки в Запорожской области
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные продвинулись на несколько сотен метров к северу от Новоселовки в Запорожской области, заняв опорные пункты ВСУ, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, на Ореховском направлении ВС России имели основной успех у Новоселовки и Шевченко, где российские военные на сотни метров продвинулись на север и подвинули противника, взяв опорники, передает ТАСС.

    Рогов добавил, что в Работино продолжаются бои, продвижение российских военных на этом участке исчисляется десятками метров.

    Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал сложной обстановку практически на всем протяжении линии боевого соприкосновения.

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    13 марта 2024, 22:56 • Новости дня
    Боевики «Азова» пожаловались на сверхсложную ситуацию на Авдеевском направлении

    Tекст: Антон Антонов

    Боевая обстановка на Авдеевском направлении остается сверхсложной, заявили представители третьей отдельной штурмовой бригады вооруженных сил Украины.

    Третья ошбр ВСУ создана на основе националистического формирования «Азов» (признано террористической организацией и запрещено в России), передает ТАСС.

    Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил сложность обстановки для украинских войск почти на всей линии боевого соприкосновения.

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    13 марта 2024, 23:25 • Новости дня
    США после интервью Путина признали отсутствие угрозы применения ЯО на Украине

    Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер заявила об отсутствии указаний на угрозу использования Россией ЯО на Украине

    США после интервью Путина признали отсутствие угрозы применения ЯО на Украине
    @ Bonnie Cash/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя интервью российского лидера Владимира Путина, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер признала, что нет признаков намерения Москвы использовать ядерное оружие на Украине.

    Жан-Пьер сказала, что нет «реальных причин корректировать готовность ядерных сил» США. Она сообщила, что президент США Джо Байден проинформирован об интервью Путина, передает РИА «Новости».

    При этом Жан-Пьер подтвердила, что США понимают – Путин в ходе интервью «цитировал российскую ядерную доктрину», когда ему был задан соответствующий вопрос. Однако, по словам Жан-Пьер, «российская ядерная риторика» якобы «была безответственной и безрассудной в ходе этого конфликта».

    Напомним, в интервью журналисту Дмитрию Киселеву Путин заявил, что с военно-технической точки зрения Россия готова к ядерной войне. Он также указал, что Россия готова применять «любое оружие», если стоит вопрос «о существовании российского государства». Он подчеркнул, что «все прописано в нашей Стратегии». При этом Путин сказал, что необходимости применять ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине не было.

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    14 марта 2024, 01:20 • Новости дня
    Путин назвал военных в зоне СВО примером для россиян на выборах
    Путин назвал военных в зоне СВО примером для россиян на выборах
    @ Минобороны России/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Российские военные в зоне специальной военной операции на Украине, участвуя в выборах, подают пример всем россиянам, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин в преддверии выборов отметил, что «голосовать будут и наши бойцы на фронте», которые «проявляя мужество и героизм, защищают Отчизну». По его словам, «участие в выборах сегодня – это и есть проявление патриотических чувств», передает РИА «Новости» со ссылкой на Первый канал.

    Президент также подчеркнул, что жители новых регионов России хорошо понимают важность участия в выборах, они «в тяжелейших условиях голосовали на референдумах за единство с Россией». На выборах президента им тоже нужно будет сделать свой выбор, сказал Путин.

    Он выразил уверенность, что граждане России осознают, «какой непростой период сейчас у нашей страны, какие сложные вызовы стоят перед нами практически во всех сферах». Он призвал россиян «быть сплоченными и уверенными в себе», чтобы «успешно преодолевать трудности».

    Как отметил Путин, граждане России продемонстрировали, что «умеют быть вместе, защищая свободу, суверенитет и безопасность России, отстаивая наши ценности, традиции, историю и культуру, поступая по совести и правде, по справедливости».

    «У нас свой взгляд на то, как и какую страну нам строить, какие планы претворять в жизнь. И сегодня критически важно не свернуть с этого пути, добиться намеченных, достичь поставленных масштабных целей. Поэтому очень многое в предстоящие дни зависит от каждого из вас», – сказал президент.

    Напомним, президентские выборы пройдут с 15 по 17 марта. Общественные штабы всех регионов подтвердили готовность к мониторингу выборов президента. Досрочное голосование стартовало 25 февраля на судах, полярных станциях, в труднодоступных и отдаленных местностях России. С 1 марта досрочно проголосовать могут избиратели, проживающие за рубежом.

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    14 марта 2024, 10:15 • Новости дня
    Пленный боец ВСУ рассказал, как был брошен сослуживцами под Авдеевкой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пленный военнослужащий вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Павлюк рассказал, что при бегстве из Авдеевки украинские бойцы оставляли своих раненых.

    По его словам, под постоянными минометными и артобстрелами не было смысла обороняться, передает ТАСС.

    Павлюк добавил, что подвернул ногу, и сослуживцы, посчитав, что с ним они не уйдут, бросили его на позиции. Он также рассказал, что ВСУ отступали не все вместе, а кто как мог.

    Ранее пленный украинец рассказал о хаотичном бегстве ВСУ из Авдеевки.

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    13 марта 2024, 23:58 • Новости дня
    Замглавы МИД Галузин обсудил в Анкаре украинский кризис

    Заместители министров иностранных дел России и Турции Галузин и Ачкапар обсудили в Анкаре украинский кризис

    Tекст: Антон Антонов

    Замглавы МИД России Михаил Галузин встретился в Анкаре с заместителем министра иностранных дел Турции Бураком Ачкапаром, обсудив с ним украинский кризис, сообщило российское министерство.

    Как сообщается на сайте МИД России, стороны обсудили перспективы политико-дипломатического урегулирования ситуации на Украине. Россия подчеркнула, что возглавляемый США «коллективный Запад» должен прекратить накачивать Украину оружием.

    Также Москва указала на необходимость отказа Киева от «самозапрета на переговоры с Россией». Кроме того, Галузин подчеркнул, что Украина должна «трезво воспринимать новые геополитические реалии».

    Обсуждались вопросы двусторонней повестки в связи с дальнейшим «углублением сотрудничества и конструктивного диалога между Москвой и Анкарой».

    Галузин и Ачкапар «сопоставили взгляды на положение дел в Закавказье». Было заявлено о «важности процесса нормализации армяно-азербайджанских связей». Способствовать этому, по мнению участников переговоров, нужно «прежде всего в рамках региональных форматов».

    Также были «даны оценки взаимодействию со странами Центральной Азии». Москва указала на «высокую динамику партнерства с государствами региона».

    Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова провести мирный саммит по урегулированию конфликта на Украине, в котором примет участие Россия. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев «не видит представителей России на таком саммите».

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    13 марта 2024, 23:48 • Новости дня
    ВСУ обстреляли Белгородскую область

    ВСУ обстреляли поселок Горьковский в Белгородской области

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины обстреливают поселок Горьковский в Грайворонском городском округе Белгородской области, сообщила мэрия Белгорода.

    Мэрия в Telegram призвала жителей «спуститься в подвал (укрытие)».

    Напомним, в среду глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородской области зафиксировано 320 прилетов снарядов ВСУ за сутки.

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    14 марта 2024, 14:27 • Новости дня
    На Западе разоблачили ложь ЕС о новой помощи в 5 млрд евро Украине

    Politico: Новые 5 млрд евро военной помощи Евросоюза Украине оказались миражом

    Tекст: Вера Басилая

    Новая военная помощь ЕС Украине в размере 5 млрд евро, которую лидеры стран Евросоюза якобы согласовали для финансирования дальнейших поставок оружия Киеву, оказалась миражом, пишет Politico.

    Издание отмечает, что большая часть из 5 млрд евро – не новые денежные средства, а стоимость поставок вооружений, которые уже были обещаны Киеву странами Евросоюза. Так, Германии в качестве взноса – 1,2 млрд евро зачтутся ее поставки оружия Украине, передает ТАСС.

    Источники газеты из числа дипломатов не смогли точно сказать, сколько именно новых денежных средств будет выделено Украине, но согласились, что «теоретически это может быть и ничего».

    Ранее Совет ЕС сообщил, что послы 27 стран Евросоюза достигли согласия выделить дополнительные 5 млрд евро для увеличения Европейского фонда мира в 2024 году для поставок оружия Киеву.

    До этого в Еврокомиссии сообщили о намерении ЕС выделить Киеву военную помощь в 21 млрд евро.

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      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    • Как растет спрос на российскую культуру

      Два процесса происходят в России одновременно – с одной стороны, рост интереса граждан страны к ее культурному наследию, с другой, государственная поддержка отечественной культуры, строительство и ремонт соответствующих объектов. О том, как именно это происходит – в нашей инфографике.

    • Новые меры поддержки семей с детьми

      В послании президента Федеральному собранию в феврале 2024 года глава государства огласил целый ряд новых мер по поддержке семей с детьми. О том, что именно предусматривается – в нашей инфографике.

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    • Россия лишает англичан любимого национального блюда

      Президент подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о вылове британскими рыбаками рыбы в исключительной российской экономической зоне. В Британии уже звучат опасения о том, что в итоге жители страны будут ограничены в возможностях и дальше покупать часть своих излюбленных рыбных блюд.

    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

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