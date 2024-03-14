Российские войска сорвали попытки ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении

Российские войска сорвали попытки усиления и ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, подразделения группировки «Восток» уничтожили инженерную группу в районе Чаривного, отразили контратаки штурмовых групп 58-й мотопехотной бригады в районе Новодонецкого и пресекли попытки противника провести усиление и ротации на передовых позициях в районах Равнополя, Старомайорского, Червоного и Луговского, передает ТАСС.

Гордеев добавил, что также были поражены опорные пункты и места скопления живой силы 102-й и 128-й бригады теробороны ВСУ в районах Урожайного, Малиновки и Старомайорского, уничтожены до 150 военнослужащих противника, шесть БПЛА и два бронетранспортера.

Ранее в Минобороны сообщили, что на Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение живой силе и технике 72-й мехбригады ВСУ и 128-й бригады теробороны, потери ВСУ составили свыше 250 военнослужащих, САУ «Акация», две САУ «Гвоздика», гаубица Д-20 и боевая машина РСЗО «Град».