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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Путин предъявил Западу вексель, который тот не способен погасить

    В интервью Дмитрию Киселеву Владимир Путин подчеркнул, что Запад будет должен не просто предложить России гарантии соблюдения договоренностей, но эти гарантии: а) должны быть прописаны; б) устроить Москву и в) российское руководство должно в них на самом деле поверить.

    3 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Масленица против политической торговли страхом

    Важная часть организации выборов – информирование. Причем как о возможности проголосовать три дня, так и о месте участка. Ко мне из избирательной комиссии приходили аж два раза.

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Без российского газа Евросоюз разорвет изнутри

    Перерезание энергетической пуповины, связывавшей Россию и Европу, сыграет в пользу реализации сценариев развала Евросоюза. Нарастающий экономический эгоизм запустит кризисные явления в малых странах, где скорее рано, чем поздно, произойдет полная перезагрузка элит. ЕС как место свободного перемещения людей, товаров, услуг и капиталов перестанет быть таковым.

    4 комментария
    14 марта 2024, 14:07 • Новости дня

    Российские войска сорвали попытки ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении

    Российские войска сорвали попытки усиления и ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская группировка «Восток» пресекла попытки ВСУ провести усиление и ротации на передовых позициях около Равнополя, Старомайорского, Червоного и Луговского, а также уничтожила инженерную группу противника у Чаривного на Южно-Донецком направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

    По его словам, подразделения группировки «Восток» уничтожили инженерную группу в районе Чаривного, отразили контратаки штурмовых групп 58-й мотопехотной бригады в районе Новодонецкого и пресекли попытки противника провести усиление и ротации на передовых позициях в районах Равнополя, Старомайорского, Червоного и Луговского, передает ТАСС.

    Гордеев добавил, что также были поражены опорные пункты и места скопления живой силы 102-й и 128-й бригады теробороны ВСУ в районах Урожайного, Малиновки и Старомайорского, уничтожены до 150 военнослужащих противника, шесть БПЛА и два бронетранспортера.

    Ранее в Минобороны сообщили, что на Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение живой силе и технике 72-й мехбригады ВСУ и 128-й бригады теробороны, потери ВСУ составили свыше 250 военнослужащих, САУ «Акация», две САУ «Гвоздика», гаубица Д-20 и боевая машина РСЗО «Град».

    13 марта 2024, 14:46 • Новости дня
    Минобороны назвало потери ВСУ при попытке прорыва на территорию России
    Минобороны назвало потери ВСУ при попытке прорыва на территорию России
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские боевики в ходе попытки прорыва на территорию приграничных российских регионов потеряли до 250 человек, сообщило Министерство обороны.

    Потери украинской стороны при попытке прорыва в Белгородской и Курской областях составили до 250 человек, семь танков, семь американских БМП Bradley, два БТР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также боевики потеряли американскую гаубицу М777, два орудия Д-20, гаубицу Д-30, САУ «Гвоздика» и САУ «Нона».

    Ранее ФСБ сообщала об уничтожении на границе Курской и Белгородской областей свыше 100 украинских боевиков.

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    13 марта 2024, 14:52 • Новости дня
    В Харьковской области поражен украинский ЗРК Patriot
    В Харьковской области поражен украинский ЗРК Patriot
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки уничтожили американский зенитно-ракетный комплекс Patriot в Харьковской области, сообщило Министерство обороны в среду.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили этот американский ЗРК на позиции в Харьковской области, а также два вертолета Ми-8 украинских воздушных сил у Новопавловки в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также поражен цех по ремонту вооружения и военной техники у поселка Балаклея в Харьковской области.

    На Херсонском направлении группировка «Днепр» поразила формирования 141-й пехотной бригады ВСУ, 23-й бригады нацгвардии Украины, 126-й бригады теробороны и 35-й бригады морской пехоты у Степового (Запорожская область), Никополя (Днепропетровская область), Бериславы и Тягинки (Херсонская область).

    Украинская сторона потеряла до 30 человек, две машины, артиллерийскую систему М777, САУ «Акация» и САУ «Гвоздика».

    Средства ПВО за сутки сбили 136 украинских дронов, четыре снаряда РСЗО HIMARS, шесть снарядов РСЗО «Град» и три французских управляемых авиабомбы Hammer.

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    14 марта 2024, 11:49 • Новости дня
    Выгнавшая участника СВО владелица кофейни сбежала из России

    Выгнавшая участника СВО владелица кофейни из Подмосковья уехала из России

    Выгнавшая участника СВО владелица кофейни сбежала из России
    @ dpa/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Владелица подмосковной кофейни Strong Coffee Алена Полякевич, выгнавшая из заведения участника спецоперации, в начале марта выехала за пределы России.

    Девушка сообщила в соцсетях, что эмигрировала из «своей родной и любимой страны» в Грузию. Полякевич отметила, что «у любой гордости есть последствия», передает ее слова «Московский комсомолец».

    Предпринимательница заявила, что нашла себе место в другой кофейне. Кроме того, она успела открыть банковский счет и снять квартиру.

    Напомним, Полякевич рассказала, что выгнала из кофейни участника специальной военной операции, который «вел себя, мягко говоря, не очень». При этом ранее девушку признавали виновной по статье о дискредитации армии России, ей выписали штраф в размере 45 тыс. рублей.

    Как заявил член СПЧ Александр Брод, дискриминация участников СВО, в том числе отказ в посещении заведения общепита, как в Люберцах, недопустима. Такие инциденты демонстрируют непонимание значения спецоперации и духовную черствость части российского общества, отмечал эксперт.

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    14 марта 2024, 08:24 • Новости дня
    ФСБ пресекла отправку отравленных продуктов в зону СВО

    ФСБ: В Петербурге задержаны члены РДК, готовившие отправку отравленных продуктов в зону СВО

    ФСБ пресекла отправку отравленных продуктов в зону СВО
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    В Санкт-Петербурге задержали членов ячейки «Русского добровольческого корпуса» (признан террористическим в РФ), курируемого Главным управлением разведки МО Украины, которые собирались отправить в зону проведения спецоперации груз с отравленной гуманитарной помощью, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

    В сообщении говорится, что в состав ячейки входили четверо жителей города, которые придерживаются праворадикальной идеологии. Они собирались отравить высокотоксичным химическим веществом продукты питания, которые предназначались для отправки в зону СВО в качестве гумпомощи жителям новых регионов России, передает ТАСС.

    Кроме того, задержанные проводили разведку расположенных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области объектов жизнеобеспечения и транспорта, а также другой критически важной инфраструктуры. Эта информация могла использоваться для последующей организации терактов.

    Члены террористической группы задержаны. Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), которая предусматривает от десяти до 20 лет лишения свободы.

    Накануне в Ростовской области задержали подозреваемого в работе на украинские спецслужбы, заведено уголовное дело.

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    14 марта 2024, 02:18 • Новости дня
    Партия Зеленского согласовала проект закона о мобилизации на Украине

    Партия Зеленского согласовала окончательную версию законопроекта об ужесточении мобилизации на Украине

    Партия Зеленского согласовала проект закона о мобилизации на Украине
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Окончательная версия законопроекта об ужесточении мобилизации на Украине согласована представителями правящей партии «Слуга народа» в Верховной раде, сообщают украинские СМИ со ссылкой на высокопоставленных членов фракции.

    Украинские СМИ пишут, что за согласованную версию «готова проголосовать коалиция». Сообщается, что проект закона внесут на рассмотрение «в ближайшие дни». Окончательно его могут принять «на ближайшем сессионном заседании». «Готовы принять в целом», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Напомним, прежние попытки принять скандальный законопроект об усиленной мобилизации провалились. Высказывалось предположение, что данный вопрос стал для президента Украины Владимира Зеленского способом снизить популярность Валерия Залужного, занимавшего пост главкома ВСУ.

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    14 марта 2024, 04:23 • Новости дня
    Украинские беспилотники упали и сдетонировали в Белгородской области
    Украинские беспилотники упали и сдетонировали в Белгородской области
    @ Официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области

    Tекст: Антон Антонов

    Два украинских беспилотника самолетного типа упали и сдетонировали в поселке Прохоровка никто не пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Как сообщил Гладков в Telegram, из-за первого взрыва «выбило окна и посекло фасад» в частном доме, где никто не проживал, загорелась кровля. Второй БПЛА упал рядом и повредил соседний частный жилой дом.

    Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о работе ПВО в Курске и Курском районе.

    Напомним, главк МЧС по Белгородской области объявил о ракетной опасности. Старовойт сообщил об опасности атаки беспилотников в Курской области.

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    14 марта 2024, 13:47 • Новости дня
    При попытке прорыва ВСУ в Белгородскую область уничтожено до 195 украинских военных и пять танков
    При попытке прорыва ВСУ в Белгородскую область уничтожено до 195 украинских военных и пять танков

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские подразделения в последние сутки сорвали попытку боевиков ВСУ прорваться на приграничную территорию у поселка Сподарюшино в Белгородской области, сообщило Минобороны.

    В ходе ударов авиации и артиллерии уничтожено до 195 украинских военных, пять танков, четыре боевые бронированные машины, три самоходные реактивные установки разминирования УР-77 и три инженерных машины разграждения, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    На Купянском направлении Западная группировка улучшила положение по переднему краю и поразила подразделения ВСУ у Ивановки (Харьковская область) и Терн (ДНР). Отражена контратака 47-й мотопехотной бригады ВСУ у Першотравневого (Харьковская область).

    Украинская сторона на этом направлении за сутки потеряла до 30 человек, танк, американскую артиллерийскую систему М777, американскую САУ М109 Paladin, САУ «Гвоздика».

    На Донецком направлении «Южная» группировка заняла более выгодные рубежи и поразила формирования ВСУ у Георгиевки, Клещеевки и Невельского в ДНР. На этом направлении украинская сторона потеряла свыше 240 человек и три танка.

    При контрбатарейной борьбе поражены артиллерийская система М777, американская гаубица М198, британское орудие FH-70, уничтожен склад боеприпасов.

    На Авдеевском направлении группировка «Центр» поразила скопления живой силы и техники подразделений 107-й бригады теробороны у Тоненького в ДНР. Отражены восемь контратак украинских штурмовиков 24-й, 47-й, 59-й механизированных, 3-й штурмовой и 78-й десантно-штурмовой бригад у Новгородского, Новобахмутовки, Бердычей, Семеновки и Орловки в ДНР.

    На этом направлении украинская сторона потеряла до 410 человек, три бронемашины, включая БМП Bradley, гаубицу Д-30 и станцию РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» отразила три атаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны у Владимировки и Старомайорского в ДНР. Там украинская сторона потеряла до 125 человек, танк и две гаубицы Д-30.

    На Херсонском направлении группировка «Днепр» улучшила положение по переднему краю и поразила скопления живой силы и техники 118-й механизированной бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 23-й бригады нацгвардии и 121-й бригады теробороны у Работино (Запорожская область), Высшетарасовки (Днепропетровская область) и Михайловки (Херсонская область).

    На этом направлении украинская сторона потеряла до 30 человек и два автомобиля.

    Средства ПВО за сутки сбили 136 украинских дронов, французскую управляемую авиабомбу Hammer, четыре снаряда РСЗО HIMARS и четыре снаряда РСЗО «Град».

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    13 марта 2024, 22:56 • Новости дня
    Боевики «Азова» пожаловались на сверхсложную ситуацию на Авдеевском направлении

    Tекст: Антон Антонов

    Боевая обстановка на Авдеевском направлении остается сверхсложной, заявили представители третьей отдельной штурмовой бригады вооруженных сил Украины.

    Третья ошбр ВСУ создана на основе националистического формирования «Азов» (признано террористической организацией и запрещено в России), передает ТАСС.

    Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил сложность обстановки для украинских войск почти на всей линии боевого соприкосновения.

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    13 марта 2024, 23:25 • Новости дня
    США после интервью Путина признали отсутствие угрозы применения ЯО на Украине

    Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер заявила об отсутствии указаний на угрозу использования Россией ЯО на Украине

    США после интервью Путина признали отсутствие угрозы применения ЯО на Украине
    @ Bonnie Cash/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя интервью российского лидера Владимира Путина, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер признала, что нет признаков намерения Москвы использовать ядерное оружие на Украине.

    Жан-Пьер сказала, что нет «реальных причин корректировать готовность ядерных сил» США. Она сообщила, что президент США Джо Байден проинформирован об интервью Путина, передает РИА «Новости».

    При этом Жан-Пьер подтвердила, что США понимают – Путин в ходе интервью «цитировал российскую ядерную доктрину», когда ему был задан соответствующий вопрос. Однако, по словам Жан-Пьер, «российская ядерная риторика» якобы «была безответственной и безрассудной в ходе этого конфликта».

    Напомним, в интервью журналисту Дмитрию Киселеву Путин заявил, что с военно-технической точки зрения Россия готова к ядерной войне. Он также указал, что Россия готова применять «любое оружие», если стоит вопрос «о существовании российского государства». Он подчеркнул, что «все прописано в нашей Стратегии». При этом Путин сказал, что необходимости применять ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине не было.

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    14 марта 2024, 12:34 • Новости дня
    ВС России заняли опорные пункты ВСУ у Новоселовки в Запорожской области

    Рогов: ВС России заняли опорные пункты ВСУ у Новоселовки в Запорожской области

    ВС России заняли опорные пункты ВСУ у Новоселовки в Запорожской области
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные продвинулись на несколько сотен метров к северу от Новоселовки в Запорожской области, заняв опорные пункты ВСУ, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, на Ореховском направлении ВС России имели основной успех у Новоселовки и Шевченко, где российские военные на сотни метров продвинулись на север и подвинули противника, взяв опорники, передает ТАСС.

    Рогов добавил, что в Работино продолжаются бои, продвижение российских военных на этом участке исчисляется десятками метров.

    Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал сложной обстановку практически на всем протяжении линии боевого соприкосновения.

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    14 марта 2024, 01:20 • Новости дня
    Путин назвал военных в зоне СВО примером для россиян на выборах
    Путин назвал военных в зоне СВО примером для россиян на выборах
    @ Минобороны России/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Российские военные в зоне специальной военной операции на Украине, участвуя в выборах, подают пример всем россиянам, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин в преддверии выборов отметил, что «голосовать будут и наши бойцы на фронте», которые «проявляя мужество и героизм, защищают Отчизну». По его словам, «участие в выборах сегодня – это и есть проявление патриотических чувств», передает РИА «Новости» со ссылкой на Первый канал.

    Президент также подчеркнул, что жители новых регионов России хорошо понимают важность участия в выборах, они «в тяжелейших условиях голосовали на референдумах за единство с Россией». На выборах президента им тоже нужно будет сделать свой выбор, сказал Путин.

    Он выразил уверенность, что граждане России осознают, «какой непростой период сейчас у нашей страны, какие сложные вызовы стоят перед нами практически во всех сферах». Он призвал россиян «быть сплоченными и уверенными в себе», чтобы «успешно преодолевать трудности».

    Как отметил Путин, граждане России продемонстрировали, что «умеют быть вместе, защищая свободу, суверенитет и безопасность России, отстаивая наши ценности, традиции, историю и культуру, поступая по совести и правде, по справедливости».

    «У нас свой взгляд на то, как и какую страну нам строить, какие планы претворять в жизнь. И сегодня критически важно не свернуть с этого пути, добиться намеченных, достичь поставленных масштабных целей. Поэтому очень многое в предстоящие дни зависит от каждого из вас», – сказал президент.

    Напомним, президентские выборы пройдут с 15 по 17 марта. Общественные штабы всех регионов подтвердили готовность к мониторингу выборов президента. Досрочное голосование стартовало 25 февраля на судах, полярных станциях, в труднодоступных и отдаленных местностях России. С 1 марта досрочно проголосовать могут избиратели, проживающие за рубежом.

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    14 марта 2024, 10:15 • Новости дня
    Пленный боец ВСУ рассказал, как был брошен сослуживцами под Авдеевкой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пленный военнослужащий вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Павлюк рассказал, что при бегстве из Авдеевки украинские бойцы оставляли своих раненых.

    По его словам, под постоянными минометными и артобстрелами не было смысла обороняться, передает ТАСС.

    Павлюк добавил, что подвернул ногу, и сослуживцы, посчитав, что с ним они не уйдут, бросили его на позиции. Он также рассказал, что ВСУ отступали не все вместе, а кто как мог.

    Ранее пленный украинец рассказал о хаотичном бегстве ВСУ из Авдеевки.

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    13 марта 2024, 23:48 • Новости дня
    ВСУ обстреляли Белгородскую область

    ВСУ обстреляли поселок Горьковский в Белгородской области

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины обстреливают поселок Горьковский в Грайворонском городском округе Белгородской области, сообщила мэрия Белгорода.

    Мэрия в Telegram призвала жителей «спуститься в подвал (укрытие)».

    Напомним, в среду глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородской области зафиксировано 320 прилетов снарядов ВСУ за сутки.

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    13 марта 2024, 23:58 • Новости дня
    Замглавы МИД Галузин обсудил в Анкаре украинский кризис

    Заместители министров иностранных дел России и Турции Галузин и Ачкапар обсудили в Анкаре украинский кризис

    Tекст: Антон Антонов

    Замглавы МИД России Михаил Галузин встретился в Анкаре с заместителем министра иностранных дел Турции Бураком Ачкапаром, обсудив с ним украинский кризис, сообщило российское министерство.

    Как сообщается на сайте МИД России, стороны обсудили перспективы политико-дипломатического урегулирования ситуации на Украине. Россия подчеркнула, что возглавляемый США «коллективный Запад» должен прекратить накачивать Украину оружием.

    Также Москва указала на необходимость отказа Киева от «самозапрета на переговоры с Россией». Кроме того, Галузин подчеркнул, что Украина должна «трезво воспринимать новые геополитические реалии».

    Обсуждались вопросы двусторонней повестки в связи с дальнейшим «углублением сотрудничества и конструктивного диалога между Москвой и Анкарой».

    Галузин и Ачкапар «сопоставили взгляды на положение дел в Закавказье». Было заявлено о «важности процесса нормализации армяно-азербайджанских связей». Способствовать этому, по мнению участников переговоров, нужно «прежде всего в рамках региональных форматов».

    Также были «даны оценки взаимодействию со странами Центральной Азии». Москва указала на «высокую динамику партнерства с государствами региона».

    Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова провести мирный саммит по урегулированию конфликта на Украине, в котором примет участие Россия. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев «не видит представителей России на таком саммите».

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    14 марта 2024, 03:57 • Новости дня
    Ракетную опасность и угрозу БПЛА объявили в Белгородской и Курской областях
    Ракетную опасность и угрозу БПЛА объявили в Белгородской и Курской областях
    @ Минобороны России/«Вконтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Главк МЧС по Белгородской области объявил о ракетной опасности. Губернатор Роман Старовойт сообщил об опасности атаки беспилотников в Курской области.

    В МЧС со ссылкой на Единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) сообщили в Telegram, что ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области.

    Старовойт сообщил в Telegram, что в Курской области ПВО готова к «отражению возможной атаки».

    Напомним, за последние дни средствами ПВО над российскими регионами перехвачены и уничтожены десятки украинских беспилотников. Президент России Владимир Путин заявил, что действия Киева связаны с желанием помешать президентским выборам в России.

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