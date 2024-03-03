МО: Российские силы за сутки уничтожили 143 украинских беспилотника в зоне СВО

Tекст: Дмитрий Зубарев

По сообщению военного ведомства, средствами ПВО ВС России уничтожены два реактивных снаряда HIMARS и 143 украинских беспилотных летательных аппарата, включая «Байрактар ТБ-2», передает ТАСС.

Там добавили, что на Южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение живой силе и технике 72-й мехбригады ВСУ и 128-й бригады теробороны, потери ВСУ составили свыше 250 военнослужащих, САУ «Акация», две САУ «Гвоздика», три автомобиля, гаубица Д-20 и боевая машина РСЗО «Град».

В Минобороны заявили также, что на Донецком направлении подразделения Южной группировки нанесли поражение формированиям 22-й, 28-й механизированных, 56-й мотопехотной, 5-й и 92-й штурмовых бригад ВСУ, отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Клещеевка и Победа. Там уточнили, что ВСУ потеряли до 240 военных, два БТР, три автомобиля и американскую гаубицу М777 и полевой склад боеприпасов ВСУ.

В военном ведомстве добавили, что ВС России отразили пять атак штурмовых групп 57-й мотопехотной и 32-й механизированной бригад ВСУ в районе Синьковки. Потери противника составили до 35 военнослужащих, два автомобиля, гаубицы М777 и М198, а также орудие Д-20.