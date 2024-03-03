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    5 комментариев
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Германия забыла о благодарности русским

    Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без нее и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать Крымский мост с помощью ракет Taurus.

    17 комментариев
    Алексей Анпилогов Алексей Анпилогов Америку тяготит запрет ядерного оружия в космосе

    Обвинения России в якобы «полной готовности» российского космического оружия электромагнитного импульса могут говорить как раз об обратном – о том, что именно в США разработка таких вооружений вышла на финальную прямую.

    2 комментария
    3 марта 2024, 11:48 • Новости дня

    Российские силы за сутки уничтожили 143 украинских беспилотника в зоне СВО

    МО: Российские силы за сутки уничтожили 143 украинских беспилотника в зоне СВО

    Российские силы за сутки уничтожили 143 украинских беспилотника в зоне СВО
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы за прошедшие сутки уничтожили 143 беспилотника ВС Украины, в том числе «Байрактар ТБ-2», сообщили в Минобороны России.

    По сообщению военного ведомства, средствами ПВО ВС России уничтожены два реактивных снаряда HIMARS и 143 украинских беспилотных летательных аппарата, включая «Байрактар ТБ-2», передает ТАСС.

    Там добавили, что на Южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение живой силе и технике 72-й мехбригады ВСУ и 128-й бригады теробороны, потери ВСУ составили свыше 250 военнослужащих, САУ «Акация», две САУ «Гвоздика», три автомобиля, гаубица Д-20 и боевая машина РСЗО «Град».

    В Минобороны заявили также, что на Донецком направлении подразделения Южной группировки нанесли поражение формированиям 22-й, 28-й механизированных, 56-й мотопехотной, 5-й и 92-й штурмовых бригад ВСУ, отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Клещеевка и Победа. Там уточнили, что ВСУ потеряли до 240 военных, два БТР, три автомобиля и американскую гаубицу М777 и полевой склад боеприпасов ВСУ.

    В военном ведомстве добавили, что ВС России отразили пять атак штурмовых групп 57-й мотопехотной и 32-й механизированной бригад ВСУ в районе Синьковки. Потери противника составили до 35 военнослужащих, два автомобиля, гаубицы М777 и М198, а также орудие Д-20.

    2 марта 2024, 16:07 • Новости дня
    Лавров сказал, когда закончится конфликт на Украине
    Лавров сказал, когда закончится конфликт на Украине
    @ Khalil Hamra/AP/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украинский кризис завершится, когда Киев начнет соблюдать нормы международного права, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе Антальского дипломатического форума.

    «Мы объявили о наших целях. Президент в очередной раз в своем послании Федеральному собранию подтвердил, что эти цели в полной мере сохраняют свою актуальность», – передает ТАСС слова министра.

    Ранее Лавров назвал готовящийся президентом Украины Владимиром Зеленским «план мира» ультиматумом России.

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    2 марта 2024, 17:26 • Новости дня
    В Финляндии объяснили заявления о «праве» ВСУ атаковать Россию

    МО Финляндии объяснила слова финского парламентария о «праве» ВСУ атаковать Россию

    В Финляндии объяснили заявления о «праве» ВСУ атаковать Россию
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Финляндия не поставляла Украине дальнобойные системы вооружений, поэтому не ограничивала его использование для ударов по территории России, заявил в субботнем эфире общественного вещателя Yle министр обороны страны Антти Хяккянен.

    Хяккянен заявил, что Хельсинки предоставили Киеву средства для ведения оборонительной борьбы на украинской земле, поэтому Финляндия не считала целесообразным устанавливать ограничения, передает радио Sputnik.

    Ранее глава финского парламентского комитета по обороне Юкка Копра заявил, что в ходе передачи Украине оружия Финляндия не запрещала применять его по территории России. По его словам, Киев имел право использовать это оружие против военных целей и на российской территории.

    Коментарии (26)
    2 марта 2024, 21:11 • Новости дня
    Симоньян предложила Шольцу помощь

    Симоньян предложила Шольцу помощь в прояснении дела о публикации разговора немецких военных

    Симоньян предложила Шольцу помощь
    @ RT/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила канцлеру Германии Олафу Шольцу помощь в прояснении обстоятельств в связи с публикацией переговоров немецких военных о планах ударов по Крымскому мосту.

    В своем Telegram-канале Симоньян привела обещание Шольца  «очень интенсивно, очень быстро прояснить обстоятельства дела».

    «Вы обращайтесь, поможем с выяснениями», – написала она.

    Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста.

    Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.

    Канцлер Германии Олаф Шольц агентству DPA пообещал быстро расследовать ситуацию.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, что на практике может означать опубликованная в России запись разговора немецких военных, и к каким последствиям она может привести в самой Германии.

    Коментарии (7)
    2 марта 2024, 16:14 • Новости дня
    В США назвали причину продвижения ВС России на Украине

    NYT: Слабая оборона ВСУ помогает ВС России продвигаться вперед

    В США назвали причину продвижения ВС России на Украине
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска оказались не подготовлены к наступлению Вооруженных сил России, плохая оборона ВСУ помогает российским военным продвигаться вперед после освобождения Авдеевки, отмечает The New York Times.

    Журналисты издания, изучившие спутниковые снимки оборонительных позиций украинцев, заметили простые линии окопов ВСУ, они без дополнительных укреплений, которые могли бы задержать российские танки, передает РИА «Новости».

    NYT пишет, что американских политиков беспокоит, что ВСУ не достаточно подготовлены к наступлению ВС России, которые уже продвигаются за пределами Авдеевки.

    Ранее в США предположили, что Киев может решиться начать переговоры с Москвой из-за неудач ВСУ на фронте, в том числе потери Авдеевки.

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    2 марта 2024, 18:22 • Новости дня
    В Минобороны Германии оценили подлинность аудиозаписи переговоров военных

    DPA: Разговор военных о планах атаки на Крымский мост был перехвачен

    В Минобороны Германии оценили подлинность аудиозаписи переговоров военных
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Внутренний разговор немецких военных высокого ранга о планах атаки на Крымский мост с возможным использованием ракет Taurus был перехвачен, заявили агентству DPA в Минобороны Германии.

    Представитель оборонного ведомства заявил, что нельзя уверенно сказать, что в записанную или письменную версию переговоров были внесены изменения, но подвтердил, что перехвачен разговор в секторе Люфтваффе, передает ТАСС со ссылкой на DPA.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц агентству DPA пообещал быстро расследовать ситуацию вокруг записи разговора высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост с использованием ракет Taurus.

    Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал публикацию поразительной. Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.

    В Германии при этом выразили серьезную обеспокоенность из-за обнародования записи, власти не исключили прослушку внутренних каналов связи.

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    2 марта 2024, 20:42 • Новости дня
    Средства ПВО поразили воздушные цели над Финским заливом

    Губернатор Дрозденко: В Ленобласти сработали средства ПВО, поражены воздушные цели

    Tекст: Вера Басилая

    Средства ПВО сработали в Ломоносовском районе Ленинградской области воздушные цели поражены над акваторией и побережьем Финского залива, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

    О работе средств ПВО в Ленинградской области Дрозденко написал в своем Telegram-канале. Также он опубликовал момент поражения воздушной цели. По его словам, жертв и разрушений нет.

    Между тем, экстренные службы направлены в район Санкт-Петербургского порта Бронка из-за сообщений об инциденте, чтобы выяснить ситуацию, передает ТАСС со ссылкой на власти Петродворцового района Петербурга.

    Ранее жители Ленинградской области массово сообщили экстренным службам о напугавших их якобы «хлопках и взрывах» над Финским заливом, Источник РИА «Новости» сообщил, что поступали звонки по линии 112 от жителей Ломоносовского района Ленобласти.

    По словам сотрудника ЕДДС, соответствующие сообщения поступали, в частности, от жителей деревни Пеники и Малая Ижора.

    Газета ВЗГЛЯД писала о появлении дрона в Петербурге, и какие меры должна принять Россия.

    Коментарии (17)
    2 марта 2024, 16:45 • Новости дня
    Рогов сообщил о возобновлении штурма в районе Работино
    Рогов сообщил о возобновлении штурма в районе Работино
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВС России возобновили штурмовые действия около Работино в Запорожской области, рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, еще накануне солдаты ВС России находились в активной обороне, но уже в субботу штурмовые действия возобновились, передает ТАСС.

    Ночью работали экипажи тяжелых огнеметных систем. В данный момент ВСУ продолжают переброску подкреплений на этот участок линии через Новоданиловку.

    Ранее сообщалось, что ВС России заняли более выгодные позиции на Донецком направлении.

    Коментарии (5)
    2 марта 2024, 15:12 • Новости дня
    ВСУ сбросили взрывчатку с дрона на сотрудников СК в Брянской области

    После атаки беспилотника ВСУ в Брянской области ранены четыре сотрудника СК

    ВСУ сбросили взрывчатку с дрона на сотрудников СК в Брянской области
    @ Следственный комитет РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинский беспилотник атаковал следственную группу Следственного комитета (СК) России, работающую в приграничной зоне Брянской области, четыре сотрудника ведомства получили различные ранения, сообщили в Следственном комитете.

    Следственная группа работала Стародубском муниципальном округе Брянской области, когда украинский беспилотник сбросил на них взрывное устройство. Ранены следователь и следователь-криминалист, еще двое сотрудников ведомства контужены, следует из сообщения в Telegram-канале ведомства.

    В СК заявили, что установят всех причастных к данному преступлению, а также действиям каждого их них будет дана надлежащая правовая оценка.

    Ранее украинские военные сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника над Горловкой в ДНР.

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    3 марта 2024, 09:19 • Новости дня
    Украинский солдат рассказал о панике и хаосе при отступлении из Авдеевки

    Washington Post: Солдаты ВСУ пожаловались на хаос и панику при отступлении из Авдеевки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отступление ВСУ из Авдеевки было неорганизованным и паническим, сообщает The Washington Post со ссылкой на заявления опрошенных украинских солдат.

    Как приводит издание слова украинского военного, отступление было дорогой смерти, передает РИА «Новости». Он добавил, что наблюдал за тем, как после выхода из города колонна ВСУ перед ним вспыхнула огнем под ударами ВС России.

    Другой украинский солдат рассказал, что не все военнослужащие в городе знали о приказе об отступлении, поскольку потеряли связь с командованием.

    Напомним, 26 февраля глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире Первого канала сообщил, что Авдеевка полностью зачищена от военных ВСУ.

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    2 марта 2024, 15:29 • Новости дня
    Лавров назвал «кричащим разоблачением» разговор немецких военных

    Глава МИД России Лавров заявил, что запись разговора военных ФРГ стала «кричащим разоблачением»

    Лавров назвал «кричащим разоблачением» разговор немецких военных
    @ Пресс-служба МИД РФ

    Tекст: Вера Басилая

    Хитрые замыслы бундесвера стали явными после опубликования аудиозаписи переговоров военных ФРГ о планах атаки на Крымский мост с возможным использованием ракет Taurus, это кричащее разоблачение, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Министр отметил, что благодаря этой записи вскрылись факты противостоянии канцлера Германии Олафа Шольца с Вооруженными силами ФРГ, передает ТАСС.

    Ранее Лавров, комментируя публикацию разговора военных бундесвера, заявил, что лица стран НАТО «полностью в пуху», и Россия доподлинно знает об участии военнослужащих стран альянса на Украине.

    Напомним, как сообщают немецкие СМИ, минобороны Германии после первой проверки записи разговора офицеров про атаку на Крымский мост исходит из того, что она подлинная. Аудиозапись, на которой немецкие военные обсуждают возможность нанесения удара по Крымскому мосту, опубликовала главред RT Маргарита Симоньян.

    Коментарии (0)
    2 марта 2024, 21:56 • Новости дня
    Минобороны подтвердило уничтожение дрона ВСУ над Ленобластью

    Минобороны: ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Ленинградской областью

    Tекст: Вера Басилая

    Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА по объектам в Ленинградской и Белгородской областях, сообщили в Минобороны России.

    Средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над территорией Ленинградской области, а также один дрон – над Белгородской областью, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Между тем, в оперативных службах сообщили ТАСС, что над Финским заливом были сбиты два беспилотника, они упали в воду.

    Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщал о работе ПВО в Ломоносовском районе региона. По его словам, цели были сбиты акваторией Финского залива, жертв и разрушений нет.

    Коментарии (11)
    2 марта 2024, 21:41 • Новости дня
    Депутат ФРГ назвал цель публикации разговора немецких военных

    Депутат ФРГ Хофрайтер: Разговор военных опубликовали для срыва поставок Taurus Киеву

    Tекст: Вера Басилая

    Запись разговора немецких военных о планах ударить по Крымскому мосту опубликована, чтобы не допустить поставки ракет Taurus на Украину, заявил изданию Tagesspiegel депутат от партии «Зеленых» Антон Хофрайтер.

    Депутат считает, что Россия добивается этим «перехватом» предотвратить поставку дальнобойных ракет Taurus Киеву, передает РИА «Новости».

    Между тем, источники газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) в окружении Шольца заявляют, что позиция канцлера ФРГ Олафа Шольца по вопросу поставок Украине крылатых ракет Taurus не изменилась, он по-прежнему категорически отказывается передавать их Киеву, передает ТАСС.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, что на практике может означать опубликованная в России запись разговора немецких военных, и к каким последствиям она может привести в самой Германии.

    Коментарии (3)
    3 марта 2024, 11:26 • Новости дня
    ВС России сорвали попытку ротации ВСУ под Угледаром

    Минобороны: ВС России сорвали попытку ротации ВСУ в районе Угледара

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВС России сорвали попытку ротации ВСУ под Угледаром, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев.

    По его словам, ВС России пресечены попытки противника провести ротацию в районе Угледара, уничтожена инженерно-саперная группа, передает РИА «Новости».

    Гордеев добавил, что за сутки российские войска уничтожили 16 пунктов временной дислокации, четыре пункта управления дронами и склад боеприпасов ВСУ на Южно-Донецком направлении.

    Ранее ВС России заняли более выгодные позиции на Донецком направлении.

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    3 марта 2024, 09:55 • Новости дня
    На Западе рассказали об уничтожении техники НАТО на Украине

    InfoBRICS: Российские военные уничтожили новейшие образцы оружия НАТО на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные уничтожили новейшие образцы оружия НАТО на Украине, пишет военный эксперт Драго Босник в статье для InfoBRICS.

    Как говорится в материале, ВС России отлично развенчивают мифы о «превосходстве» оружия НАТО. Босник добавил, что начало 2024 года выдалось удручающим для ВСУ, потерявших несколько образцов новейшей натовской техники, передает РИА «Новости».

    Как указал обозреватель, российские силы успешно ликвидируют не только западные системы ПВО, но и различную бронетехнику.

    Ранее командир разведывательно-ударной группы БПЛА с позывным Коловрат сообщил, что военные группировки «Центр» подбили два американских танка Abrams на Авдеевском направлении с помощью FPV-дронов.

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    2 марта 2024, 17:05 • Новости дня
    Средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью

    Российские ПВО сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью

    Средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России пресекли попытку Украины совершить террористическую атаку c применением БПЛА по объектам на территории России, сообщили в Министерстве.

    Согласно сообщению в Telegram-канале ведомства, дежурными средствами ПВО украинский беспилотник был уничтожен над Белгородской областью.

    Ранее украинский беспилотник атаковал следственную группу Следственного комитета (СК) России, работающую в приграничной зоне Брянской области, четыре сотрудника ведомства ранены.

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    • Василий Стоякин Василий Стоякин
      Где на Украине искать нацистов

      Украинский режим не похож на классический тоталитарный режим: тут нет НСДАП, эсэсовцев в красивых мундирах от «Хуго Босс», концлагерей и бесноватого фюрера (есть бесноватый клоун). Но это не должно сбивать с толку.

      5 комментариев
    • Алексей Нечаев Алексей Нечаев
      Германия забыла о благодарности русским

      Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без нее и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать Крымский мост с помощью ракет Taurus.

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    • Алексей Анпилогов Алексей Анпилогов
      Америку тяготит запрет ядерного оружия в космосе

      Обвинения России в якобы «полной готовности» российского космического оружия электромагнитного импульса могут говорить как раз об обратном – о том, что именно в США разработка таких вооружений вышла на финальную прямую.

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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

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