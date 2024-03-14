Политтехнолог: Участие в выборах – это поддержка суверенного курса России

Политтехнолог Быстров: Проведение выборов во время СВО показывает, что Россия – это устойчивая демократия

Tекст: Олег Исайченко

«В своем обращении президент призывает подтвердить нашу сплоченность и решимость через участие в голосовании. Отмечу очень важный момент, на который обратил внимание Владимир Путин: регулярное проведение выборов – это один из важнейших показателей демократичности государства», – сказал политтехнолог Петр Быстров.

«В целом сохранение электоральных процедур на фоне СВО говорит о том, что Россия – это нормальная, сформировавшаяся демократия. Кроме того, это свидетельствует об устойчивости государственной системы. Напомню, на Украине выборы отменены», – подчеркивает собеседник.

«Более того, в современных условиях прийти на избирательный участок – это важнейший акт патриотизма, доступный каждому гражданину. Сейчас каждый голос важен для нашей страны. Дело в том, что участие в выборах является подтверждением легитимности власти», – отмечает он.

«Наши граждане уже доказали, что могут объединиться для сохранения страны, ценностей и культуры. Теперь через голосование россияне могут защитить будущее, свое и государства. Именно так мы можем подтвердить курс на суверенное развитие», – резюмировал Быстров.

Ранее действующий президент России Владимир Путин обратился к гражданам с призывом прийти на выборы. Он подчеркнул, что только жители страны определяют ее судьбу, а народ – единственный источник власти в государстве.

Путин указал, что россияне должны будут не просто проголосовать, а «твердо заявить о своей воле и устремлениях». По его словам, граждане России заявят о «личной сопричастности к дальнейшему развитию» страны. Он подчеркнул, что «выборы – это шаг в будущее».

Кроме того, Путин отметил, что итоги выборов прямо повлияют на развитие России в ближайшие годы. «Это важное, крайне ответственное событие. Поэтому, как действующий глава государства, считаю необходимым обратиться сегодня к вам», – цитирует президента сайт Кремля.

Также в обращении к россиянам действующий президент призвал их подтвердить сплоченность и решимость вместе идти вперед, а также реализовать свое избирательное право. Он указал, что каждый голос ценен и значим, а избирательные участки будут работать в городах, поселках, селах.

Кроме того, Путин подчеркнул, что президентские выборы проходят в нашей стране в восьмой раз. По его словам, это показывает незыблемость одного из основных принципов демократического государства – регулярность голосования.