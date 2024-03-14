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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Путин предъявил Западу вексель, который тот не способен погасить

    В интервью Дмитрию Киселеву Владимир Путин подчеркнул, что Запад будет должен не просто предложить России гарантии соблюдения договоренностей, но эти гарантии: а) должны быть прописаны; б) устроить Москву и в) российское руководство должно в них на самом деле поверить.

    4 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Масленица против политической торговли страхом

    Важная часть организации выборов – информирование. Причем как о возможности проголосовать три дня, так и о месте участка. Ко мне из избирательной комиссии приходили аж два раза.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Без российского газа Евросоюз разорвет изнутри

    Перерезание энергетической пуповины, связывавшей Россию и Европу, сыграет в пользу реализации сценариев развала Евросоюза. Нарастающий экономический эгоизм запустит кризисные явления в малых странах, где скорее рано, чем поздно, произойдет полная перезагрузка элит. ЕС как место свободного перемещения людей, товаров, услуг и капиталов перестанет быть таковым.

    4 комментария
    14 марта 2024, 14:56 • Новости дня

    Политтехнолог: Участие в выборах – это поддержка суверенного курса России

    Политтехнолог Быстров: Проведение выборов во время СВО показывает, что Россия – это устойчивая демократия

    Политтехнолог: Участие в выборах – это поддержка суверенного курса России
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Выборы – это важнейший акт патриотизма, доступный каждому гражданину. Поэтому действующий президент России Владимир Путин призвал сограждан подтвердить свою сплоченность и принять участие в голосовании, сказал газете ВЗГЛЯД политтехнолог Петр Быстров. Ранее Путин в своем обращении призвал россиян прийти на выборы.

    «В своем обращении президент призывает подтвердить нашу сплоченность и решимость через участие в голосовании. Отмечу очень важный момент, на который обратил внимание Владимир Путин: регулярное проведение выборов – это один из важнейших показателей демократичности государства», – сказал политтехнолог Петр Быстров.

    «В целом сохранение электоральных процедур на фоне СВО говорит о том, что Россия – это нормальная, сформировавшаяся демократия. Кроме того, это свидетельствует об устойчивости государственной системы. Напомню, на Украине выборы отменены», – подчеркивает собеседник.

    «Более того, в современных условиях прийти на избирательный участок – это важнейший акт патриотизма, доступный каждому гражданину. Сейчас каждый голос важен для нашей страны. Дело в том, что участие в выборах является подтверждением легитимности власти», – отмечает он.

    «Наши граждане уже доказали, что могут объединиться для сохранения страны, ценностей и культуры. Теперь через голосование россияне могут защитить будущее, свое и государства. Именно так мы можем подтвердить курс на суверенное развитие», – резюмировал Быстров.

    Ранее действующий президент России Владимир Путин обратился к гражданам с призывом прийти на выборы. Он подчеркнул, что только жители страны определяют ее судьбу, а народ – единственный источник власти в государстве.

    Путин указал, что россияне должны будут не просто проголосовать, а «твердо заявить о своей воле и устремлениях». По его словам, граждане России заявят о «личной сопричастности к дальнейшему развитию» страны. Он подчеркнул, что «выборы – это шаг в будущее».

    Кроме того, Путин отметил, что итоги выборов прямо повлияют на развитие России в ближайшие годы. «Это важное, крайне ответственное событие. Поэтому, как действующий глава государства, считаю необходимым обратиться сегодня к вам», – цитирует президента сайт Кремля.

    Также в обращении к россиянам действующий президент призвал их подтвердить сплоченность и решимость вместе идти вперед, а также реализовать свое избирательное право. Он указал, что каждый голос ценен и значим, а избирательные участки будут работать в городах, поселках, селах.

    Кроме того, Путин подчеркнул, что президентские выборы проходят в нашей стране в восьмой раз. По его словам, это показывает незыблемость одного из основных принципов демократического государства – регулярность голосования.

    13 марта 2024, 20:48 • Новости дня
    Путин отменил передачу во временное управление Росимуществу акций Danone

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин признал утратившим силу решение, согласно которому иностранные доли в российской дочке Danone передавались во временное управление Росимущества.

    Указ вносит изменения в документ от 2023 года о временном управлении некоторым имуществом. Согласно ему, Росимуществу среди прочего были переданы акции АО «Данон Россия», принадлежавшие компаниям Produits Laitiers Frais Est Europe и «Данон трейд». Теперь эти пункты признаны утратившими силу, причины в указе не названы, передает ТАСС.

    Ранее газета Financial Times сообщила, что французская Danone, российские активы которой переданы во временное управление Росимуществу, планирует продать бизнес в России компании «Вамин» (Татарстан).

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    13 марта 2024, 18:15 • Новости дня
    СМИ: Украинские войска слабеют, подставляясь под мощный прорыв

    Advance: Уже летом на Украине может произойти перелом из-за истощения ВСУ

    СМИ: Украинские войска слабеют, подставляясь под мощный прорыв
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Положение Украины на фронте продолжит ухудшаться без усиления помощи со стороны ее западных союзников, и уже летом ситуация может достигнуть поворотного момента, пишет хорватское издание Advance.

    Сейчас вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают нехватку боеприпасов и людей, украинские войска слабеют, подставляясь под возможный мощный прорыв, пишет Advance, передает РИА «Новости».

    Вместе с тем, в отличие от украинской армии, ВС России выстроили сеть многоуровневых оборонительных укреплений, указывается в материале. Кроме того, российские войска быстро адаптируются и учатся, отмечает автор публикации.

    «Недооценка противника – плохая и опасная тактика, а Запад с первого дня агрессивно недооценивал российскую боеспособность», – резюмирует автор.

    Ранее командир спецназа «Ахмат», герой России Апты Алаудинов заявил, что Россия «окончательно поставит точку в СВО» в 2024 году.

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    13 марта 2024, 16:12 • Новости дня
    Командование ВСУ признало вероятность продвижения российских военных

    Командование ВСУ признало вероятность продвижения ВС России на отдельных направлениях

    Tекст: Александра Юдина

    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал сложной обстановку практически на всем протяжении линии боевого соприкосновения.

    Он указал, что поработал «в двух бригадах, где постепенно усложняется обстановка и есть угроза продвижения вражеских подразделений в глубину наших боевых порядков», передает ТАСС.

    Сырский признал, что по всей линии боевого соприкосновения «оперативная обстановка остается сложной».

    Кроме того, по его словам, российские военные продолжают вести наступательные действия, сосредотачивая основные усилия в районах населенных пунктов Терны, Ивановское, Бердычи, Тоненькое, Вербовое и Работино.

    Напомним, Зеленский назначил Александра Сырского новым главнокомандующим вооруженными силами Украины. Валерий Залужный был отправлен в отставку.

    Новый главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Но это не помешало ему продолжить реализацию своей излюбленной тактики «мясных штурмов», из-за чего он получил прозвища «Мясник» и «Генерал 200» не только на Украине, но и на Западе.

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    13 марта 2024, 16:55 • Новости дня
    Юшков: Кишинев не пойдет на транзит российского газа в Гагаузию

    Экономист Юшков: Поставки российского газа в Гагаузию требую решения многих технических проблем

    Юшков: Кишинев не пойдет на транзит российского газа в Гагаузию
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Гагаузия является частью Молдавии, а значит, льготные условия поставок российского газа в этот регион с точки зрения Кишинева могут навредить суверенитету страны. Администрация Майи Санду будет всеми силами препятствовать осуществлению этой инициативы. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экономист Игорь Юшков. Ранее в Гагаузии сообщили об обсуждении с Россией прямых поставок газа в автономию по сниженным ценам.

    «Поставка газа на льготных условиях в Гагаузию ставит перед Россией целый ряд технических вопросов. В первую очередь стоит подумать над способом доставки энергоносителей в этот регион. Сейчас у нас имеется газопровод, проходящий по территории Украины и Молдавии. Однако в этом случае мы сталкиваемся с необходимостью достижения договоренностей с Кишиневом», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    «Не думаю, что Москве удастся уговорить администрацию Санду на осуществление транзита газа в Гагаузию. Важно понимать, что речь идет о регионе в составе суверенного государства. Успешная реализация инициативы Евгении Гуцул может спровоцировать рост центробежных сил в Молдавии, субъекты которой поймут, что можно вести дела в обход Кишинева», – уточняет собеседник.

    «Однако сохраняется возможность поставок с юга, через «Турецкий поток». В этом случае газ пойдет через Румынию. Однако нам придется вступить в переговоры с ЕС. Данная практика также не выглядит слишком простой. К тому же запрос Гагаузии на российские энергоресурсы продиктован экономическими интересами», – подчеркивает эксперт.

    «Задача не просто поставить газ, но обеспечить ему низкую стоимость. Маршрут через Анкару окажется более сложным, что обязательно скажется на конечной цене продукта. Обеспечить необходимую льготу будет достаточно трудно. Кроме того, действовать наверняка придется через местных частных предпринимателей», – акцентирует он.

    «Сделку нужно будет оформлять через контракт между региональной компанией и Газпромом. Это снизит политические риски для Гагаузии и в какой-то степени облегчит возможность реализации инициативы. Однако правительство Молдавии приложит максимум усилий для дискредитации этого соглашения», – считает собеседник.

    «Газовые поставки в регион будут освещаться Кишиневом в ключе предательства национальных интересов. Вполне возможно, что к давлению на регион подключится и Евросоюз. Таким образом, вопрос поставок газа в Гагаузию сопряжен с целым рядом проблем, решение которых потребует изобретательности и находчивости», – резюмирует Юшков.

    Ранее в Гагаузии сообщили об обсуждении с Россией прямых поставок газа в автономию по сниженным ценам. Об этом заявила глава региона Евгения Гуцул. Она подчеркнула, что в настоящее время идет согласование тарифа, а также уточнение юридических и практических тонкостей экспорта. По ее словам, в данном вопросе между сторонами имеются полное понимание и поддержка.

    Кроме того, обсуждается преференциальный режим для импорта на рынки РФ сельхозпродукции из автономии. Гуцул уточнила, что прямо сейчас прорабатываются конкретные цифры льгот по акцизу и пошлинам. «Наши экспортеры, скорее всего, получат очень серьезные преимущества по сравнению с другими регионами Молдовы», – отметила она.

    Также Гуцул сообщила, что обратилась к российским властям с просьбой дать возможность удаленно открывать счета жителям Гагаузии, чтобы пенсионеры могли получать назначенные надбавки, а врачи, учителя, работники полиции – дополнительные средства к зарплате. Речь идет об использовании местными жителями платежной системы «Мир».

    Она уточнила, что власти Молдавии блокируют оказание спонсорской помощи гражданам региона. Гуцул упомянула и планы о встрече с лидерами оппозиции государства. В частности, осуществляются приготовления для совместных мероприятий с лидерами Партии коммунистов и Партии социалистов, бывшими президентами Владимиром Ворониным и Игорем Додоном, а также главой запрещенной в Молдавии «Шор» Иланом Шором и руководством «Возрождения».

    Ранее Гуцул заявила, что абсолютное большинство жителей страны восприняли ее встречу с президентом России Владимиром Путиным с воодушевлением.

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    14 марта 2024, 00:29 • Новости дня
    Путин призвал россиян прийти на выборы

    Путин в преддверии выборов заявил, что судьбу России определяют только ее граждане

    Путин призвал россиян прийти на выборы
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Только граждане России определяют ее судьбу, народ – единственный источник власти в нашей стране, заявил действующий глава Российского государства Владимир Путин в преддверии выборов.

    Путин заявил, что «это ключевое правовое положение, закрепленное в Конституции». Он указал, что россияне должны будут не просто проголосовать, а «твердо заявить о своей воле и устремлениях». По его словам, граждане России заявят о «личной сопричастности к дальнейшему развитию» страны. Путин подчеркнул, что «выборы – это шаг в будущее».

    «Итоги (выборов) прямо повлияют на развитие страны в предстоящие годы. Это важное, крайне ответственное событие. Поэтому, как действующий глава государства, считаю необходимым обратиться сегодня к вам», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Первый канал.

    В своем видеообращении к россиянам президент призвал их «подтвердить сплоченность, решимость вместе идти вперед» и «реализовать свое избирательное право». Он указал, что «каждый голос ценен и значим», избирательные участки будут работать в каждом городе, поселке, селе.

    Путин подчеркнул, что многонациональный народ России – это «одна большая семья», которая желает благополучия своей стране, хочет видеть Россию «сильной, свободной и процветающей». «Так и будет», – выразил уверенность президент.

    «Мы все сделаем именно так, как хотим. Поэтому прошу вас прийти на выборы и выразить свою гражданскую и патриотическую позицию, проголосовать за выбранного вами, своего кандидата, за успешное будущее нашей любимой России», – сказал он.

    Путин отметил, что выборы президента «проходят в России в восьмой раз, что показывает незыблемость одного из основных принципов демократического государства – регулярности выборов».

    Напомним, президентские выборы пройдут с 15 по 17 марта. Общественные штабы всех регионов подтвердили готовность к мониторингу выборов президента. Досрочное голосование стартовало 25 февраля на судах, полярных станциях, в труднодоступных и отдаленных местностях России. С 1 марта досрочно проголосовать могут избиратели, проживающие за рубежом.

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    14 марта 2024, 10:26 • Новости дня
    ВСУ атаковали объекты критической инфраструктуры Запорожской АЭС

    Украинские военные атаковали объекты критической инфраструктуры Запорожской АЭС

    ВСУ атаковали объекты критической инфраструктуры Запорожской АЭС
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные обстреляли объекты критической инфраструктуры Запорожской АЭС.

    В Telegram-канале станции указано, что был зафиксирован обстрел объектов критической инфраструктуры станции около забора, за которым размещены баки с дизельным топливом.

    В частности, было сброшено безоболочное взрывное устройство.

    «Если бы попали в баки – это могло бы привести к печальным последствиям», – подчеркнуто в сообщении.

    Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что активность украинских беспилотников вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) значительно возросла, риск возникновения ЧП повышен.

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    14 марта 2024, 13:37 • Новости дня
    Захарова эмоционально отреагировала на клип сербской группы в поддержку Путина

    Захарова о клипе в поддержку Путина: Сербы огонь

    Захарова эмоционально отреагировала на клип сербской группы в поддержку Путина
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала клип сербской рок-группы «Джепови» на песню «Долази Владимир» («Наступает время Владимира»), которую музыканты записали в поддержку Владимира Путина.

    «Сербы огонь!» – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Как сообщила ранее пресс-служба Российского центра науки и культуры (РЦНК) «Русский дом» в Белграде, клип снимался при поддержке Русского Дома в Белграде.


    В Русском доме отметили, что Путин, как свидетельствуют соцопросы, пользуется огромной популярностью среди сербского населения.

    Лидер группы Владимир Нишевич отметил, что эта песня является предсказанием. «Мы посылаем позитивные сигналы, приветствуем народ Российской Федерации, с которым мы разделяем ценности и с которым у нас общая цель», – приводит его слова ТАСС.

    Нишевич также добавил, что Сербию и ее «старшую сестру» Россию объединяют не только общие традиции, история, культура, а также общая борьба. «Мы знаем, что Россия стоит на границе защиты семейных ценностей, и мы хотим быть частью этой семьи», – подчеркнул музыкант.

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    14 марта 2024, 10:03 • Новости дня
    Захарова указала на маркер «душевного нездоровья» европейских политиков

    Захарова указала на маркер «душевного нездоровья» Европарламента

    Tекст: Ольга Никитина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на заявление Европарламента о том, что он не будет наблюдать за избирательным процессом в России и, следовательно, не будет комментировать ни сам процесс, ни его результаты.

    «Все запомнили? Я – да», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Спикер внешнеполитического ведомства отметила, что теперь «пусть попробуют хоть слово сказать о выборах президента России», тогда станет понятно, что «они заврались или душевно нездоровы».

    Как заявлял ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Россия будет проводить выборы, которые нужны ее народу, и говорит «хватит» странам «золотого миллиарда», которые постоянно ее критикуют.

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    13 марта 2024, 19:28 • Новости дня
    МИД решил не участвовать в «мирной конференции» по Украине

    МИД заявил об отсутствии планов России участвовать в «мирной конференции» по Украине в Швейцарии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская сторона не будет участвовать в «мирной конференции» по Украине, которую планируется провести в Швейцарии, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

    По словам Захаровой, Россия не намерена принимать участие в мероприятии, даже если ее официально пригласят, передает ТАСС.

    Ранее президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что мирная конференция по Украине должна пройти как можно скорее в Швейцарии. Глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис сообщал о планах пригласить Россию на этот саммит.

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    13 марта 2024, 23:25 • Новости дня
    США после интервью Путина признали отсутствие угрозы применения ЯО на Украине

    Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер заявила об отсутствии указаний на угрозу использования Россией ЯО на Украине

    США после интервью Путина признали отсутствие угрозы применения ЯО на Украине
    @ Bonnie Cash/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя интервью российского лидера Владимира Путина, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер признала, что нет признаков намерения Москвы использовать ядерное оружие на Украине.

    Жан-Пьер сказала, что нет «реальных причин корректировать готовность ядерных сил» США. Она сообщила, что президент США Джо Байден проинформирован об интервью Путина, передает РИА «Новости».

    При этом Жан-Пьер подтвердила, что США понимают – Путин в ходе интервью «цитировал российскую ядерную доктрину», когда ему был задан соответствующий вопрос. Однако, по словам Жан-Пьер, «российская ядерная риторика» якобы «была безответственной и безрассудной в ходе этого конфликта».

    Напомним, в интервью журналисту Дмитрию Киселеву Путин заявил, что с военно-технической точки зрения Россия готова к ядерной войне. Он также указал, что Россия готова применять «любое оружие», если стоит вопрос «о существовании российского государства». Он подчеркнул, что «все прописано в нашей Стратегии». При этом Путин сказал, что необходимости применять ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине не было.

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    14 марта 2024, 06:56 • Новости дня
    Британия заявила, что со стороны Запада угрозы для России нет

    Глава Минобороны Британии Шэппс заявил об отсутствии угрозы для России со стороны Запада

    Британия заявила, что со стороны Запада угрозы для России нет
    @ Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Со стороны Запада угрозы для российского государства нет, заявил глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс, комментируя интервью президента России Владимира Путина.

    Оценивая слова Путина, Шэппс заявил: «Это безответственно, особенно когда речь идет о ядерном оружии». Шэппс сказал, что угроза существует не для России, а для Украины и Польши. Министр потребовал от Москвы вывести войска из зоны специальной военной операции на Украине, передает ТАСС.

    Министр заявил, что лучший способ защититься от военного конфликта – усилить оборону и продемонстрировать свои возможности противникам. В связи с этим он выступил за увеличение оборонных расходов Великобритании с 2,3% до 3% от ВВП. «Мы живем в более опасном мире, а Путин продвигается вперед на фронте», – приводит его слова Daily Mail.

    Напомним, Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил, что часть западных элит не хочет иметь по соседству такую огромную страну, как Россия, и думает о том, что ее было бы лучше разделить. Путин также заявил о военно-технической готовности России к ядерной войне, но вряд ли «все несется так в лоб». По его словам, Россия готова применять «любое оружие», в том числе и ядерное, если стоит вопрос «о существовании Российского государства».

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    14 марта 2024, 14:15 • Новости дня
    Д'Артаньян прибыл для наблюдения за выборами президента России в ДНР

    Французский герцог Д'Артаньян прибыл для наблюдения за выборами президента России в ДНР

    Д'Артаньян прибыл для наблюдения за выборами президента России в ДНР
    @ Владимир Трефилов/РИА Новости

    В этом году наблюдать за процедурой выборов президента России будут несколько сот международных наблюдателей и иностранных экспертов. Один из них Амери Д'Артаньян – потомок знаменитого французского рода.

    Французский герцог уже прибыл в Россию и готов отправиться в ДНР наблюдать за ходом голосования. Он уверен, что в период международной напряженности роль иностранных экспертов на выборах сложно переоценить.

    «Очевидно, что в период напряженности существуют некоторые сомнения. Поэтому мы должны доверять наблюдателям и тому, что они говорят, о том, как проходят выборы», – заявил он журналистам.

    Это не первый визит Д'Артаньяна в Россию и не первое участие в качестве эксперта в выборном процессе. В 2017 году на выборах в Ярославской области француз положительно отмечал электронное оснащение участков. По его словам, «КОИБы не позволяют провести какое-то мошенничество при голосовании».

    Напомним, голосование на выборах президента России пройдет 15, 16 и 17 марта.

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    14 марта 2024, 01:20 • Новости дня
    Путин назвал военных в зоне СВО примером для россиян на выборах
    Путин назвал военных в зоне СВО примером для россиян на выборах
    @ Минобороны России/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Российские военные в зоне специальной военной операции на Украине, участвуя в выборах, подают пример всем россиянам, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин в преддверии выборов отметил, что «голосовать будут и наши бойцы на фронте», которые «проявляя мужество и героизм, защищают Отчизну». По его словам, «участие в выборах сегодня – это и есть проявление патриотических чувств», передает РИА «Новости» со ссылкой на Первый канал.

    Президент также подчеркнул, что жители новых регионов России хорошо понимают важность участия в выборах, они «в тяжелейших условиях голосовали на референдумах за единство с Россией». На выборах президента им тоже нужно будет сделать свой выбор, сказал Путин.

    Он выразил уверенность, что граждане России осознают, «какой непростой период сейчас у нашей страны, какие сложные вызовы стоят перед нами практически во всех сферах». Он призвал россиян «быть сплоченными и уверенными в себе», чтобы «успешно преодолевать трудности».

    Как отметил Путин, граждане России продемонстрировали, что «умеют быть вместе, защищая свободу, суверенитет и безопасность России, отстаивая наши ценности, традиции, историю и культуру, поступая по совести и правде, по справедливости».

    «У нас свой взгляд на то, как и какую страну нам строить, какие планы претворять в жизнь. И сегодня критически важно не свернуть с этого пути, добиться намеченных, достичь поставленных масштабных целей. Поэтому очень многое в предстоящие дни зависит от каждого из вас», – сказал президент.

    Напомним, президентские выборы пройдут с 15 по 17 марта. Общественные штабы всех регионов подтвердили готовность к мониторингу выборов президента. Досрочное голосование стартовало 25 февраля на судах, полярных станциях, в труднодоступных и отдаленных местностях России. С 1 марта досрочно проголосовать могут избиратели, проживающие за рубежом.

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    14 марта 2024, 09:49 • Новости дня
    Глава МАГАТЭ раскрыл детали переговоров с Путиным в Москве

    Глава МАГАТЭ Гросси сообщил об обсуждении с Путиным ядерной программы Ирана

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что в ходе недавнего визита в Россию обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным ряд важных международных вопросов.

    Гросси сообщил, что, в частности, обсуждалась ситуация вокруг ядерной программы Ирана, передает ТАСС.

    Кроме того, глава МАГАТЭ рассказал, что выразил российскому лидеру свое мнение относительно ситуации на Запорожской АЭС.

    Гросси назвал прошедшую встречу важной.

    Ранее МИД предупредил, что любые резолюции и заявления официальных лиц и организаций с призывами передать Запорожскую АЭС под контроль киевского режима или установлению на ней международного контроля расцениваются российской стороной как посягательство на суверенитет и территориальную целостность России.

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    13 марта 2024, 21:55 • Новости дня
    Киевский режим создал фейковый Telegram-канал избиркома Херсонской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Избирательная комиссия Херсонской области предупредила об активизации попыток Украины дискредитировать выборы президента России в регионе.

    В Telegram-канале избиркома Херсонской области сообщается о появлении на платформе его фейковой копии. В поддельном канале публикуется ложная информация о появлении сайта и бота для предварительной записи и подбора времени голосования на избирательных участках в новых регионах России якобы в целях обеспечения безопасности во время выборов.

    «Обращаем внимание, что через подобные ресурсы у вас пытаются выманить личные данные, а именно: ФИО, дату рождения, адрес и номер телефона», – предупреждает избирком Херсонской области.

    Оригинальный аккаунт от поддельного можно отличить по дате создания и ссылке: настоящий канал избиркома Херсонской области появился в марте 2023 года, в конце ссылки на канал стоит одна буква N, а у фейкового их две.

    Кроме того, понять, что аккаунт поддельный, можно по публикуемой в нем информации. «Мы не агитируем ни за одного кандидата! Работа избирательной комиссии – обеспечение каждого гражданина свободой волеизъявления! Если вы видите агитацию за того или иного кандидата на странице – это 100% фейк», – предупреждает избирком Херсонской области.

    Там добавили, что украинская сторона в Сети и по почте также распространяет фейковые листовки об «ИнформУИКе».

    «Да, действительно, избирательная комиссия Херсонской области, как и остальных субъектов, проводит оповещение граждан об избирательной кампании. Но! Мы не информируем граждан о возможности дистанционного электронного голосования (ДЭГ) по одной причине – такая форма голосования в Херсонской области на выборах президента не используется», – сообщает избирком региона.

    Ранее глава избиркома Запорожской области рассказала об украинских провокациях.

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